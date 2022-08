A intimidade, os empresários e as mensagens vazadas

Chamou-me a atenção e da maioria dos brasileiros informados a determinação de medidas cautelares invasivas da privacidade de vários empresários brasileiros, que teriam trocado mensagens em grupo privado de serviço de mensageria (WhatsApp).

Algumas dessas mensagens, não se sabe ao certo como, ao menos para a imprensa, foram obtidas e chegaram ao conhecimento de alguns parlamentares que, ao que parece, acionaram o Supremo Tribunal Federal para apurar a prática de crime contra o estado democrático de direito.

No tocante ao direito material, já escrevi artigo sobre o tema e não será matéria a ser analisada nestas poucas linhas que escrevo.

Gostaria de tratar especificamente sobre a intimidade e privacidade das pessoas e sua violação em caso de divulgação de correspondência eletrônica, que tem como grande exemplo o serviço prestado por aplicativos do tipo do WhatsApp.

Não vou me ater ao fato de os investigados não possuírem prerrogativa de foro para estarem sendo investigados, de forma absolutamente ilegal e inconstitucional, perante a Excelsa Corte, como já pude me manifestar em vários artigos, Lives e entrevistas.

A correspondência, que pode ser escrita (no papel) e eletrônica (via computador), por serem formas de comunicação, estão protegidas pelo art. 5º, inc. XII, da Constituição Federal, que diz: “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.

Tal regra constitucional aparentemente consagra o sigilo absoluto da correspondência, uma vez que não excepciona a sua violação, mesmo com ordem judicial.

Contudo, não há direitos absolutos e, por isso, não se faz possível dar à correspondência o caráter absoluto de inviolabilidade, haja vista que todos os direitos devem obediência ao princípio da livre convivência das liberdades públicas, sendo sempre possível o sacrifício de um direito em prol de outro de igual ou maior valia, principalmente quando está em jogo interesse público relevante.

Do contrário, seria possível a prática de diversos delitos por meio de correspondência e não se poderia elucidá-los e combatê-los, como tráfico de drogas, lavagem de capitais, tráfico internacional de armas, dentro outros.

Para a interceptação da correspondência eletrônica, há necessidade de observância da Lei 9.296/1996, que no art. 1º, parágrafo único, autoriza a interceptação do fluxo de comunicações em sistema de telemática em que ela está inserida, mediante ordem judicial. A comunicação por e-mail, WhatsApp, Messenger, dentre outras semelhantes, é desenvolvida pelo emprego da telemática e, por isso, possui disciplina legal para sua interceptação, que deve ser obrigatoriamente atendida, sob pena de a prova dela decorrente ser taxada de ilícita, e até mesmo da prática de crime (art. 10 da Lei 9.296/1996), dependendo do caso concreto.

A Lei 12.965, de 23.04.2014 disciplina o uso da Internet no Brasil e traz dispositivos que protegem a intimidade dos seus usuários. Como nenhum direito é absoluto há dispositivos que permitem o acesso aos dados e à sua comunicação, observada a necessidade e adequação da medida, e ponderação entre os valores em conflito (arts. 22 e 23). Assim, se de um lado a intimidade dos usuários é protegida (art. 7º, I), de outro é permitido o acesso ao fluxo de comunicações pela Internet e às privadas armazenadas mediante autorização judicial (art. 7º, II e III). Essas normas estão em sintonia com o que já era previsto no art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.296/1996, que permite a interceptação do fluxo de comunicações em sistema de telemática também mediante autorização judicial.

A comunicação de dados não deixa de ser forma de correspondência, mas eletrônica. Não vemos diferença entre uma carta escrita (papel) e uma enviada por e-mail ou por WhatsApp. Ambas são instrumento de comunicação entre pessoas físicas ou jurídicas. Não é porque a mensagem foi transformada em linguagem de computador para que pudesse ser processada e transmitida, que deixou de ser modalidade de comunicação escrita.

O Constituinte, no ano de 1988, não tinha ideia de que um dia a Internet pudesse ser usada por todas as pessoas e o telefone móvel se transformasse em computador pessoal (smartphone), transmitindo dados, dentre eles, mensagens de textos, imagens e voz, praticamente de todos os lugares e para todo o mundo. Por isso, vislumbrou dados como sendo apenas informes armazenados, geralmente associados a empresas, e correspondência, por sua vez, a realizada por escrito e no papel (cartas).

E o que pretendo ao realizar essa análise?

Simples.

Se as mensagens eletrônicas dos empresários foram obtidas mediante “hackeamento” ou indevido acesso aos computadores ou celulares dos empresários, são imprestáveis como prova por serem obtidas por meio ilícito. Disso decorre que sequer poderia ser instaurada investigação fundada nelas, que contaminaria todas as demais provas produzidas por serem ilícitas por derivação, nos exatos termos do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

Decerto, não poderia ser determinada quebras de sigilos e muito menos busca e apreensão amparadas em provas ilícitas, o que, inclusive, pode caracterizar crime de abuso de autoridade previsto no artigo 25, parágrafo único, da Lei nº 13.869/2019, se a ilicitude for previamente conhecida e houver o dolo específico essencial para a configuração desse delito.

Por outro lado, pode ser que alguém do grupo tenha vazado essas mensagens e elas tenham sido empregadas por outra pessoa ao grupo alheia para incriminar os empresários. Mesmo neste caso, como as mensagens foram trocadas em ambiente privado e não houve autorização daquele que as trocou para seu uso ou compartilhamento com outras pessoas, ainda assim a prova é considerada ilícita por haver violação a outra regra constitucional, que protege a intimidade e a vida privada das pessoas, prevista no artigo 5º, X, da Carta Constitucional, que determina ser: “… invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Um dos atributos da intimidade é manter longe do conhecimento das pessoas em geral fatos que a ela só interessa e cuja revelação possa lhe causar embaraço ou constrangimento. O mesmo pode ser dito de um grupo formado por várias pessoas protegidas pelo direito à intimidade. Em grupos deste tipo se trocam mensagens de todos os tipos, boa parte delas patacoadas, desabafos, bravatas, destemperos emocionais e muitos desejos que nunca serão realizados, ficando apenas no imaginário.

Falem a verdade. Alguém nunca falou besteiras e desejou algo até mesmo criminoso, mas que nunca passaria do imaginário? Acredito que só Cristo e outros espíritos muito elevados não desejaram algo ilícito ou imoral que nunca realizaria. E, quando em grupo de amigos, esses desejos muitas vezes são externados em forma de bravata e disso decorre outras bravatas ou declarações impensadas, que ficarão apenas no imaginário, que, aliás, não é punível pelo direito penal (fase da cogitação do “iter criminis”). Por isso, a necessidade do resguardo desse tipo de conversa, que encontra amparo no direito à intimidade, um dos mais importante da personalidade das pessoas.

E, originando-se toda a investigação de uma prova ilícita, até porque sequer confirmada pericialmente quando de sua ilegal obtenção, não poderiam ser autorizadas as medidas constritivas e violadoras a direito fundamental de toda pessoa.

Toda medida cautelar exige a fumaça do bom direito, isto é, indícios ou fundadas razões que autorizem a violação da intimidade para a busca da prova da prática de um crime. Só que esses indícios ou razões só podem ser demonstrados por meio de uma prova lícita e nunca angariados com séria e grave violação a direito fundamental.

Não se pode determinar medidas invasivas a direito fundamental para peneirar mensagens e documentos, a fim de se obter elementos para materializar algum crime até então desconhecido. Por conta disso, a exigência legal de fundadas razões para a determinação de medidas cautelares e constritivas, que não podem ficar apenas no imaginário, devendo ser concretas, de modo a haver elevada probabilidade de realmente ter sido cometido crime a ser investigado e apurado.

Enfim, são tantas as ilegalidades e inconstitucionalidades nas medidas adotadas, que fica muito difícil comentá-las de forma objetiva, lembrando que pau que bate em Chico também bate em Francisco.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora