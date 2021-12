A iniciativa privada e a corrupção

Vemos diariamente com tristeza e decepção a destruição das condenações alcançadas pela operação Lava Jato por decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Isso nada surpreende, entretanto, pois há tempos membros da operação alertavam acerca da impunidade sistêmica de poderosos no Brasil e da necessidade de aperfeiçoamento da legislação penal e processual penal. Não foi outro o motivo pelo qual o Ministério Público Federal liderou a campanha das “10 Medidas contra a Corrupção”. Trata-se agora apenas da confirmação daquilo que é objetivamente esperado dos processos criminais em nosso país quando o investigado ou acusado é detentor de poder: impunidade.

Mesmo assim, neste momento em que prescrições e anulações abundam nos dois tribunais superiores, ainda há muitos que se mostram perplexos, pois acreditavam na ficção que a justiça brasileira é igual para todos. Outros há que reagem com desesperança, pois acreditaram que os resultados da operação levariam a uma mudança significativa no combate à corrupção no país. Mesmo aqueles que sabiam que a reação da classe política seria inevitável ainda assim reagem com indignação diante do espetáculo de desfaçatez que se vê no Congresso Nacional, nos Tribunais Superiores e mesmo na própria Procuradoria Geral da República.

Entretanto, tudo o que aconteceu não é, sob o ponto de vista histórico, causa para perplexidade ou desesperança. O movimento pendular das mudanças políticas e sociais traz a certeza de que, por mais que a elite política e seus representantes no poder judiciário e no ministério público tentem retornar ao modelo de financiamento espúrio de campanhas eleitorais caríssimas que vigorava anteriormente, a operação Lava Jato trouxe mudanças significativas no combate à corrupção e que certamente permitirão um ambiente empresarial mais limpo daqui em diante.

Talvez muitos vejam isso como algo de pouca significação, mas, mesmo que tenha sido uma consequência não antevista pelas autoridades encarregadas da investigação, o fortalecimento da área de compliance nas empresas veio para ficar, tornando-se um escudo contra abordagens indevidas da classe política em busca de caixa dois ou de corrupção pura e simples. Pode-se perceber que mesmo com os diversos retrocessos na legislação de combate à corrupção, houve o fortalecimento da conformidade na legislação brasileira, pois agora a nova lei das licitações tornou o programa de integridade obrigatório para as empresas que sejam contratadas pelo governo federal para grandes obras ou fornecimento vultoso de bens ou serviços.

Esse compliance obrigatório inclusive está se tornando cada vez mais presente nas legislações estaduais e municipais, o que confirma a tendência de espraiamento da prática para as empresas que realmente desejem ser competitivas. Isso também é verdadeiro para além das grandes obras ou serviços, pois toda a cadeia de fornecedores das empresas contratadas deverá se conformar à prática da integridade. O movimento a favor das boas práticas e da ética nos negócios ainda é reforçado pela cada vez mais presente atuação extraterritorial dos EUA, com o FCPA, e do Reino Unido, com o Bribery Act, bem como pela adoção de novos standards internacionais representados pela ideia da ESG, com a sua preocupação com o social, com o meio ambiente e governança.

Essa mudança já é sentida nos corredores palacianos em Brasília. A proibição do financiamento das empresas para campanhas políticas e a cada vez maior percepção do risco que atividade corruptas impõem ao negócio e às empresas fizeram com que a torneira da corrupção diminuísse sensivelmente o seu fluxo. Assim, a classe política, com sua pantagruélica sofreguidão por dinheiro para o financiamento das campanhas eleitorais e do controle partidário, passou a buscar alternativas a esse dinheiro fácil, transferindo a gulodice por recursos públicos para os fundões eleitorais e partidários, bem como para práticas inconstitucionais como o orçamento secreto.

Evidentemente essas práticas devem também ser combatidas, pois sem uma reforma política que traga transparência e democracia aos partidos políticos, bem como diminua sensivelmente o seu número, a transferência pura e simples de dinheiro público para entidades privadas comandadas por caciques e famílias, verdadeiros empreendimentos de venda de apoio e tempo de TV, deturpa a democracia. Não se pode admitir que os partidos sejam públicos para receberem dinheiro do orçamento e privados na hora de gastar. Tudo configura uma forma de manutenção do status quo político pelo abuso de seu poder econômico em relação a novos players e ideias, tudo em detrimento da democracia.

A batalha por um país mais limpo, onde o dinheiro público seja usado de forma honesta e coerente, é interminável. Se houve batalhas como a do Mensalão ou da Lava Jato, é porque gerações anteriores idealizaram um país melhor. Hoje, depois de tudo, não é hora de tristeza ou desânimo. Muitos mais estão conscientes do problema da corrupção no país. Se antes não éramos muitos, hoje podemos contar também com a iniciativa privada buscando de maneira franca e honesta práticas éticas e sustentáveis. Isso, por si só, não é pouco. As trincheiras da luta contra a corrupção estão mais sólidas e isso trará oportunidade de novos avanços.

*Carlos Fernando dos Santos Lima é advogado e ex-integrante da força-tarefa da Operação Lava Jato

