A inconstitucionalidade do IRPF incidente sobre as pensões alimentícias sob a perspectiva da neutralidade fiscal

A neutralidade é um atributo do sistema tributário, que pode ser mensurado a partir do grau das interações do ordenamento jurídico com a economia. Em regra, uma economia liberal pressupõe um sistema tributário mais neutro e que interfere menos no desempenho das atividades econômicas pelos agentes privados.

No entanto, tal como a simplicidade[1], a neutralidade não é um fim em si mesmo. Um sistema tributário dotado de maior grau de neutralidade não é necessariamente superior ao que é dotado de menor grau. Afinal, como explica Carlos Alexandre de Azevedo Campos, a tributação deve ser um instrumento para a busca da concretização de valores como a equidade e a eficiência[2], não da neutralidade ou da simplicidade isoladamente. Justamente por isso um grau elevado de neutralidade não será desejável em uma sociedade desigual e na qual seria recomendável a implementação de mecanismos para a melhor distribuição das riquezas.

Aline Vitalis pondera que, se a visão clássica da neutralidade fiscal ressaltava o dever de abstenção do Estado para que esse não desestabilizasse o equilíbrio econômico existente no mercado[3], a atual abrange também o dever do Estado de evitar que essas distorções sejam criadas pelos próprios agentes econômicos[4].

O tributo absolutamente neutro é uma falácia[5]. A tributação impactará, de modo antevisto ou não, na vida econômica e nas relações sociais.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do Imposto de Renda sobre a Pessoa Física (IRPF) sobre os valores percebidos a título de pensão alimentícia pelo alimentado[6].

No referido julgamento, a Corte Constitucional concluiu que havia um bis in idem: (i) o alimentante sujeitava-se ao IRPF sobre a totalidade de seus rendimentos – incluindo a parcela, posteriormente, destinada ao pagamento da pensão alimentícia; e (ii) o alimentado também precisava submeter os valores recebidos a esse título ao Imposto sobre a Renda.

Em seu voto, o Ministro Relator Dias Toffoli destacou a distinção criada, na prática, pela legislação entre parceiros com um filho sustentados por uma única pessoa e os que se separam, mas cujo filho e consorte separado permanecem sendo mantidos pela mesma pessoa. Apesar de os rendimentos serem exatamente os mesmos, o IRPF incidia apenas uma vez no primeiro cenário e duas vezes no segundo. Provavelmente, esse efeito não foi antecipado e nem desejado pelo legislador ordinário, mas o fato é que a incidência tributária não era neutra em relação à estrutura familiar.

Além disso, o alimentante pode deduzir integralmente o valor da pensão alimentícia de sua apuração do aludido Imposto[7], reduzindo, assim, a carga tributária efetiva, enquanto o alimentado suportava o ônus tributário integralmente.

Diante de dados de que, em 2019, os homens deduziram R$ 15 bilhões a título de pensão alimentícia na apuração do IRPF frente a R$ 370 milhões deduzidos pelas mulheres, Tathiane Piscitelli concluiu que o papel do alimentante ainda é comumente ocupado por um homem, enquanto o do responsável pelo alimentado é desempenhado por uma mulher[8].

Baseado também na referida informação[9], o Ministro Luís Roberto Barroso asseverou que “a tributação não pode ser um fator que aprofunde as desigualdades de gênero, colocando as mulheres em situação social e econômica pior do que a dos homens”, concluindo que a incidência do imposto de renda sobre a pensão alimentícia configura uma regra discriminatória.

Por sua vez, o Ministro Alexandre de Moraes, em atenção à doutrina da Ministra Regila Helena Costa[10], destacou que “o exercício do poder de tributar outorgado ao Estado deve ocorrer de tal forma que não comprometa a fruição dos direitos fundamentais dos cidadãos em sua plenitude”[11].

É evidente que, após a declaração de inconstitucionalidade da incidência do Imposto de Renda sobre as pensões alimentícias, o sistema tributário tornou-se mais neutro em relação ao gênero e à organização familiar.

Esse exemplo demonstra que a exação tributária poderá impactar não só propositalmente, mas também inesperadamente nas relações econômico-sociais. A nosso ver, esses impactos reforçam a ideia de que o tributo absolutamente neutro é uma utopia. Cabe, portanto, ao legislador ao examinar uma hipótese de incidência tributária também sob essa ótica para que o tributo não crie distinções indesejadas à luz dos princípios e das garantias constitucionais.

*Rachel Delvecchio, advogada da área tributária do Fux Advogados, mestranda em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e especialista em Direito Tributário e Contabilidade Tributária pelo Instituo Brasileiro de Mercados de Capitais (IBMEC)

[1] CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. O futuro da tributação no Brasil e a complexidade tributária. No prelo, p. 4.

[2] Ibid., p. 16-17.

[3] VITALIS, Aline. Justiça fiscal, neutralidade e compliance: desafios atuais de regulação e política tributária. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2018, p. 12.

[4] Ibid., p. 75.

[5] MOREIRA, André Mendes. Op. cit., p. 42. MALTHUS, Thomas. Principles of political economy considered with a view to their pratical application. London: Elibron Classics, 2005, p. 19.

[6] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.422/DF. Rel.: Min. Dias Toffoli. Julgamento em: 27 maio 2022.

[7] Desde que atendidos aos requisitos do artigo 2º do Decreto-lei nº 1.301/1973, mais especificamente nos casos em que a pensão alimentícia decorre do cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.

[8] PISCITELLI, Tathiane. Tributação, desigualdade de gênero e as pensões alimentícias. Disponível em https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2021/03/tributacao-desigualdade-de-genero-e-as-pensoes-alimenticias.ghtml. Acesso em: 05 jul. 2022.

[9] PISCITELLI, Tathiane apud BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.422/DF. Rel.: Min. Dias Toffoli. Julgamento em: 27 maio 2022.

[10] COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. Constituição e Código Tributário Nacional. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 106 e 107.

[11] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.422/DF. Rel.: Min. Dias Toffoli. Julgamento em: 27 maio 2022.