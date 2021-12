A imutabilidade do prenome

I – REsp 1729402

Noticiou o site de notícias do STJ, que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso especial por meio do qual o artista plástico Romero Britto — cujo registro civil é Romero Brito – buscava duplicar a consoante “t” em seu sobrenome, de maneira que o seu registro refletisse a sua identificação artística. Para o colegiado, a mera alegação de discrepância entre a assinatura artística e o nome registral não justifica excepcionar a regra geral de imutabilidade do registro pessoal.

Na ação de alteração de registro civil, o pintor alegou que é conhecido internacionalmente como Romero Britto, e que a modificação de seu sobrenome registral buscava conciliar sua identificação artística como o seu assento de nascimento.

O pedido foi julgado improcedente em primeira e segunda instâncias pela Justiça de São Paulo. Por meio de recurso especial, o artista acrescentou que a modificação não causaria nenhum prejuízo ao nome característico da sua família, tendo em vista que resultaria apenas no acréscimo da consoante “t” ao sobrenome Brito.

Segundo o ministro Buzzi, incide sobre o nome o princípio da imutabilidade relativa: segundo o princípio, embora a regra seja a manutenção do prenome e do sobrenome, existem situações excepcionais em que o ordenamento jurídico permite a modificação do registro. Entre hipóteses previstas pela legislação, apontou, estão o casamento e o divórcio; além delas, o ordenamento autoriza a alteração quando há um motivo justo para a retificação.

Apesar de destacar que o STJ tem adotado postura mais flexível em relação à alteração do nome civil, Marco Buzzi ressaltou que o sobrenome de família tem a função principal de identificação da estirpe e não é passível de mudança pela vontade individual de um dos integrantes do grupo familiar.

No caso dos autos, o relator enfatizou que não foi demonstrada situação extraordinária causada pela divergência entre o nome civil e a assinatura artística, como eventual impossibilidade de registro de obras, marca ou entraves negociais em relação ao exercício da atividade do pintor.

“A própria trajetória artística exitosa, de ao menos trinta anos, narrada pelo demandante, denota que a divergência decorrente de sua opção pela utilização da expressão ‘Britto’ em detrimento da grafia original de seu sobrenome não lhe trouxe restrições ou prejuízos, tampouco implica vulneração à sua dignidade; o sobrenome originário, destaque-se, não consubstancia apelido vexatório ou lesivo a sua integridade moral (honra, identificação etc.)”, concluiu o ministro ao negar provimento ao recurso especial.

A matéria foi objeto de discussão no REsp 1729402.

II– O NOME CIVIL

Dispõe o artigo 16 do Código Civil que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. O nome é o sinal que caracteriza o indivíduo na família e na sociedade e o diferencia, ao lado de outros elementos de individualização, dos demais membros do grupo.

O direito ao nome é um direito subjetivo extrapatrimonial de objeto imaterial.

Serpa Lopes (Tratado dos Registros Públicos (1960: 167) lecionou: “Não é possível, porém, deixar de considerar que o nome, com o ser um direito, é simultaneamente uma obrigação. Nele colabora um interesse social da maior relevância. Se, de um lado, o interesse individual atua para identificação da pessoa, quer por si só, quer como membro de uma família, por outro lado, há um interesse social na fixação dessa identidade, em relação aos que venham ter relações jurídicas com o seu portador”.

Em artigo onde aborda o tema, Clovis Mendes (O nome civil da pessoa Natural, Ius navigandi), estudando sobre os elementos constitutivos do nome, disse:

“Podemos classificar os elementos que compõem o nome civil em principais ou fixos e secundários ou circunstanciais ou contingentes. Aqueles são elementos que dão fundamento ao nome, para que atinja sua finalidade básica. Inclui-se, a teor do artigo 16 do Código Civil, o prenome e o sobrenome (também denominado nome ou apelido de família e patronímico). No segundo grupo encontramos o agnome, o cognome (ou alcunha, apelido, hipocorístico, do gr. hypokoristikón). O pseudônimo também é considerado por certos autores, como elemento secundário. Existiria, na composição do nome, segundo alguns estudiosos do assunto, outra categoria na qual se incluem os títulos de nobreza (barão, duque, conde, visconde, marquês, príncipe), os títulos de honra (cavaleiros da Ordem X, comendador), título religioso (papa, arcebispo, cardeal, bispo, monsenhor, cônego, irmão, irmã, frei), título acadêmico (professor, doutor, mestre) e qualificativo de função oficial (presidente, deputado, senador, procurador).”

O prenome é o nome próprio ou nome de batismo, escolhido pelos pais por ocasião do registro de nascimento, para individualizar seu portador.

O sobrenome serve para indicar a procedência da pessoa. Será simples, quando provir apenas do sobrenome materno ou paterno e composto quando provir de ambos. Mas a lei não impõe o uso do sobrenome de ambos os pais.

Por sua vez, o agnome é o sinal que se acrescenta ao nome. Assim, temos expressões como filho, júnior, Neto e sobrinho.

III – A POSSIIBILIDADE DE MUDANÇA DO PRENOME E SOBRENOME

Os oficiais do registro civil não deverão registrar prenomes que venham expor seus portadores ao ridículo. Restando os pais irresignados, o oficial submeterá o caso ao juiz competente (art. 55, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.015/73 – Lei de Registros Públicos)

O prenome civil, em regra, é imutável. Todavia, a lei admite exceções em determinadas circunstâncias, autorizando a alteração. Assim o art. 58 da Lei nº 6.015, cuja redação foi dada pela Lei nº 9.078, de 1998, dispõe: O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos e notórios.

Dessa forma, a possibilidade de alteração do prenome acaba por relativizar o princípio da sua imutabilidade e tem o condão de resguardar um direito da personalidade, pois o nome civil é fator que além de designar o indivíduo, o identifica perante a comunidade onde vive. Nesse sentido, ensina Caio Mário da Silva Pereira, em Instituições de direito civil, 20ª. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 243:

“Elemento designativo do indivíduo e fator de sua identificação na sociedade, o nome integra a personalidade, individualiza a pessoa e indica grosso modo a sua procedência familiar.”

Mas é possível a retificação, no Registro Público, do prenome.

Observe-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça na matéria:

Civil. Registro Público. Nome Civil. Prenome. Retificação. Possibilidade. Motivação suficiente. Permissão legal. Lei 6.015/1973, art. 57. Hermenêutica. Evolução da doutrina e da jurisprudência. Recurso provido. I- O nome pode ser modificado desde que motivadamente justificado no caso, além do abandono pelo pai, o autor sempre foi conhecido por outro patronímico. II – A jurisprudência, como registrou Benedito Silvério Ribeiro, ao buscar a correta inteligência da lei, afinada com a “lógica do razoável”, tem sido sensível ao entendimento de que o que se pretende com o nome civil é a real individualização da pessoa perante a família e a sociedade. (Ac. no REsp. nº 66.643 – SP, Quarta Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 21.10.1997, in DJU de 09.12.1997, p. 64.707).

Há o que chamamos de erro gráfico do prenome.

O erro gráfico ocorre quando há uma evidente eiva na grafia do assento de nascimento que torne possível requerer-se a retificação do registro.

Será caso de requerimento à Justiça, não sendo válido o ato do oficial de proceder de oficio para retificar o registro do prenome.

O art. 58, parágrafo único, da Lei n. 6.015/73, ao tratar do assunto em questão, previa que: “Quando, entretanto, for evidente o erro gráfico do prenome, admite-se a retificação, bem como a sua mudança mediante sentença do juiz, a requerimento do interessado, no caso do parágrafo único do art. 55, se o oficial não o houve impugnado”.

Com as alterações trazidas pela Lei n. 9.708/98, o dispositivo acima transcrito foi suprimido, entretanto, não houve a derrogação da parte que trata da correção do nome por erro de grafia na Lei dos Registros Publicos, subsistindo sua regulamentação no art. 213, que prevê: “A requerimento do interessado, poderá ser retificado o erro constante do registro, desde que tal retificação não acarrete prejuízo a terceiro”.

O procedimento para a retificação do registro por erro gráfico processar-se-á no próprio serviço de registro civil, que o autuará e o submeterá ao órgão do Ministério Público, fazendo os autos conclusos ao juiz competente da comarca, e, após sentença, o oficial averbará a retificação à margem do registro (art. 110 da Lei n. 6.015/73).

Afirma-se que a modificação do nome no assentamento do registro civil é admitida em caráter excepcional e deve ser motivada nos casos em que se constatar equívoco capaz de provocar conflito, insegurança ou violação ao princípio da veracidade. A tese foi estabelecida na análise do REsp 1.217.166, na Quarta Turma, e teve o ministro Marco Buzzi como relator.

A alteração do prenome é, portanto, excepcional. Veja-se decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Dispõe o artigo 56 da LRP que “o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família…”. Trata-se de prazo decadencial.

É admissível a alteração de prenome que imponha constrangimento ao seu titular. Permanece válida a norma contida no parágrafo único do artigo 55 da LRP, que impede o registro de prenomes que exponham ao ridículo seu portador.

Os oficiais de registro civil não deverão registrar os nomes que expõem o portador ao ridículo, entendendo ser o nome exótico ou ridículo, deverão submeter a questão à apreciação do Judiciário. Nesse sentido, determina o parágrafo único do art. 55 da Lei n. 6.015/73 que:

Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz competente.

Dispõe o artigo 56 da LRP que “o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família…”. Trata-se de prazo decadencial.

É admissível a alteração de prenome que imponha constrangimento ao seu titular. Permanece válida a norma contida no parágrafo único do artigo 55 da LRP, que impede o registro de prenomes que exponham ao ridículo seu portador.

Por sua vez, o nome de família não é apenas parte do individuo, mas traz a sua nota de origem e a mostra à sociedade de seus antepassados. Mudar assim o apelido de família é o mesmo que renegar a origem.

É possível a retificação do registro civil para inclusão do sobrenome paterno no final do nome, em disposição diversa daquela constante no registro do pai, desde que não se vislumbre prejuízo aos apelidos da família. O entendimento é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seu artigo 47, § 5º, estabelece a possibilidade de alteração do nome no caso de adoção, se assim quiser o adotante. Nesse caso serão incluídos também os nomes dos adotantes e dos novos avós.

A Lei nº 6.815/90, no artigo 43, possibilita a mudança de nome de estrangeiro quando comprovadamente errado, apresentar sentido pejorativo de forma a expor seu titular ao ridículo e for de compreensão e pronúncia difíceis. Podem ser traduzidos ou adaptados à prosódia da língua portuguesa. A competência para autorizar a alteração nesses casos é do Ministro da Justiça.

Ainda que a ação de retificação de registro civil seja um procedimento de jurisdição voluntária, permitir sucessivas alterações nos registros públicos de acordo com a conveniência das pessoas implicaria grave insegurança. Foi o entendimento da 3ª turma do STJ.

A decisão se deu em julgamento de REsp 1.412.260, interposto por um homem que, após conseguir autorização judicial para alterar o nome familiar, tentava reverter a modificação, alegando equívoco no pedido.

A primeira ação de retificação de registro civil foi proposta para possibilitar o requerimento da nacionalidade portuguesa, nos termos da Constituição da Republica de Portugal, tendo sido deferido o pedido de alteração do nome da mãe e da avó materna do interessado, bem como do seu próprio nome, da esposa e dos filhos.

O artigo 1.565, § 1º, do Código Civil, permite que, no caso de casamento, qualquer dos nubentes acresça ao seu sobrenome, o do outro.

A concubina poderá adotar o patronímico do companheiro, sem prejuízo dos próprios apelidos, desde que com ele conviva há pelo menos cinco anos ou tenham filhos da união e que haja impedimento legal para o casamento, decorrente do estado civil de qualquer das partes. Necessário também que ele concorde expressamente (art. 57, § 2º, LRP).

O nome também poderá sofrer alterações no ato de reconhecimento de filho, na separação judicial e no divórcio (art. 1571, § 2º, do Código Civil).

Sobre retificação de registro já decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO – ACRÉSCIMO DE PATRONÍMICO MATERNO – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE INDEFERIRAM O PEDIDO PORQUANTO DEFICIENTE A MOTIVAÇÃO DELINEADA NA INICIAL – INSURGÊNCIA DA AUTORA.

Hipótese: Discussão acerca da possibilidade de retificação do sobrenome, depois de atingida a maioridade, para acrescentar patronímico que não fora transmitido à filha, mas por ela adotado como sobrenome durante o tempo em que esteve casada.

1. O direito ao nome insere-se no campo dos direitos da personalidade, derivados do princípio fundamental da dignidade humana. Sob o aspecto público, exige-se o assento do nome e atribui-se imutabilidade relativa ao registro. Sob o aspecto privado, tem-se o direito à identidade e à transmissão do sobrenome aos descendentes.

2. O princípio da imutabilidade, que rege o registro do nome, não é absoluto, uma vez que o ordenamento pátrio contempla diversas hipóteses de retificação e alteração tanto para o prenome quanto para o sobrenome. A alteração do sobrenome exige a manutenção dos apelidos de família.

3. Na hipótese, verificam-se os requisitos de excepcionalidade e motivação, além das formalidades processuais exigidas para o acréscimo de apelido ao sobrenome.

3.1 Não consta do registro de nascimento da recorrente o sobrenome do pai e não há clareza quanto aos apelidos avoengos paternos, embora esteja claro o sobrenome materno e o apelido avoengo materno.

3.2 O apelido a ser acrescido foi utilizado pela recorrente durante a constância de seu casamento.

3.3 Higidez do procedimento verificada, constatada a apresentação de certidões negativas, citação de terceiros interessados e participação do Ministério Público no feito.

4. Retificação no registro que respeita a estirpe familiar e reflete a realidade da autora. Precedentes.

5. Recurso provido para determinar a retificação do assento de nascimento da recorrente.

(REsp 1393195/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/11/2016)

Na lição de Caio Mário da Silva Pereira:

Sem descer ao debate abstrato, o nosso direito, não obstante o silêncio do código civil de 1916, sempre pendeu para definir o nome como um direito, designativo do indivíduo, e fator de identificação. Com tais finalidades, destacam-se no nome civil dois aspectos: público e privado, e , neste sentido, diz-se que é um direito e um dever. Envolve simultaneamente um direito subjetivo e interesse social. Sob o aspecto público, a lei estabelece, na obrigatoriedade do assento de nascimento, que ali se consignará o nome do registrado, além de estatuir a imutabilidade, salvo os casos especiais de emenda ou alteração, expressamente previstos e sujeitos à autorização judicial. Sob o aspecto individual, a toda pessoa é assegurada a faculdade de se identificar pelo seu próprio nome.

[…]

reconhecendo o direito ao sobrenome, o Código [Civil de 2002] implicitamente assegura a sua transmissibilidade de geração a geração. (SILVA PEREIRA, Caio Mario. Instituições de Direito Civil. Vol. I. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2012. pp 205-206).

Trato ainda das considerações naquele REsp 1393195/MG:

“Dentre os princípios que regem o registro das pessoas naturais está o da imutabilidade relativa do nome. Diz-se relativa, porque, muito embora a regra geral seja a da manutenção do prenome e sobrenome, há hipóteses legais de alteração. Admite-se, por exemplo, para o prenome, retificação e substituição por apelido público e notório. O sobrenome pode ser alterado nos casos de matrimônio, divórcio, tradução tanto de brasileiros natos como de naturalizados, alterações para evitar constrangimento e exposição ao ridículo, além da modificação decorrente da adoção e das hipóteses previstas para a proteção de testemunhas.

A alteração de prenome é rígida. Na Lei 6.015, de 1973, a Lei dos Registros Publicos, as hipóteses de alteração do prenome são limitadas ao apelido público notório e à fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime (art. 58). Aceita-se, ainda, retificação em virtude de erro que não exija qualquer indagação (art. 110). A jurisprudência acrescentou a possibilidade de alteração do nome vexatório ou ridículo e discute a possibilidade de alteração do prenome de transexuais.

A alteração do sobrenome, da qual trata o caso em comento, também é admitida, condicionada à manutenção dos apelidos de família. A hipótese mais recorrente é a de modificação do sobrenome em virtude da mudança do estado de família, como nos casos de casamento ou divórcio. Além dessa, destacam-se os casos de alteração aludidos nos artigos 56 e 57 da Lei Registral:

Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. (Renumerado do art. 57, pela Lei nº 6.216, de 1975).

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009).

No caso ora em comento, resta evidenciado que o ordenamento pátrio confere ao princípio da imutabilidade do nome caráter relativo. São possíveis alterações tanto no prenome como no sobrenome, sendo esta última a pretensão da ora recorrente.

Vislumbram-se nos artigos transcritos acima duas hipóteses legais de modificação do sobrenome: a primeira, limitada ao primeiro ano da maioridade, que permite a mudança no nome mediante procedimento simplificado, desde que não prejudicados os apelidos de família; e a segunda, sem limitação temporal, que exige o envolvimento do Ministério Público e decisão do magistrado, limitada a casos excepcionais e motivados.”

Tem-se assim que é possível alterar o sobrenome condicionada à manutenção dos apelidos de família.

A lei não faz nenhuma exigência de observância de uma determinada ordem no que tange aos apelidos de família, seja no momento do registro do nome do indivíduo, seja por ocasião da sua posterior retificação. Também não proíbe que a ordem do sobrenome dos filhos seja distinta daquela presente no sobrenome dos pais. (REsp 1323677⁄MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05⁄02⁄2013, DJe 15⁄02⁄2013)

Mas, de toda sorte, o sistema jurídico exige que a pessoa tenha os patronímicos que identifiquem sua condição de membro de sua família e o prenome que a individualize entre seus familiares (REsp 1256074⁄MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14⁄08⁄2012, DJe 28⁄08⁄2012)

IV – O PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO

Os artigos 57 e 109 da Lei 6.015/73 expressamente dispõem sobre a necessidade de intervenção do Ministério Público nas ações que visem, respectivamente, a alteração do nome e a retificação do registro civil.

O procedimento de retificação de registro civil, disciplinado no art. 109 da Lei 6.015/73, além de admitir a produção de prova testemunhal para amparar o requerimento, não faz qualquer exigência quanto à obrigatoriedade de início de prova documental para que a requerente possa fundamentar seu pleito. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, não fazendo coisa julgada material, somente formal.

V – A RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Fala-se na chamada retificação administrativa.

O entendimento é de que no âmbito do Registro Civil das Pessoas Naturais, a retificação administrativa tem trazido excelentes frutos para sociedade. Afinal, para garantia dos direitos fundamentais, faz-se necessário meio ágil, capaz de acertar eventuais incorreções, principalmente nos registros de nascimento, casamento e óbito. O valor da pessoa humana deve prevalecer, sem, contudo, abandonar a segurança jurídica decorrente da estabilidade dos registros públicos, como disse Érica Barbosa e Silva (Retificação no Registro Civil).

A retificação registral é a correção de informações equivocadas constantes do assento, pressupondo a existência de um erro. Distingue-se da alteração, ligada a mudança do estado da pessoa, que, em regra, depende das atualizações promovidas por averbações ou anotações (arts. 97 e 106, LRP).

A retificação de assento pode ser feita de forma administrativa ou judicial. Será administrativa, se o erro for evidente e tiver fácil aferição. A Lei n. 12.100/2009 alterou o disposto no art. 110 da LRP, simplificando o ato e promovendo a desjudicialização do procedimento. Antes, apenas a correção de erros de grafia poderia ser assim feita. Com a mudança legislativa, qualquer erro atestado por prova pré-constituída, poderá seguir a via administrativa, com celeridade e eficiência.

O expediente será autuado, registrado no Livro Protocolo e encaminhado ao Ministério Público, para manifestação conclusiva. Havendo aquiescência, será feita averbação à margem do respectivo registro. Se o parquet entender que o caso exige maior indagação, deverá endereçá-lo ao Juiz de Direito, com livre distribuição do feito. Nesse caso, o processamento do feito deverá ser seguir com a participação do advogado (art. 133, CF/88).

A retificação judicial será cabível se necessária a produção probatória ou se não houver certeza do erro, seguindo o art. 109 da LRP. Em regra, esse processo segue a jurisdição voluntária e deve ser postulado por advogado, mediante petição inicial (art. 282, CPC) endereçada ao Juiz de Direito competente. Há entendimento de que o Oficial de Registro ã deve ser intimado como requerido.

A Comarca da residência do interessado, requerente, será competente e não a do local onde o registro a ser retificado se encontra.

Ainda nos informou Érica Barbosa e Silva (obra citada) que seja “a retificação administrativa ou judicial, a certidão poderá ser expedida conforme solicitação do interessado, pois é possível constar a retificação na própria certidão e no campo das observações apenas a expressão “a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo” (art. 21, LRP), ou ainda transcrever o inteiro teor da retificação no campo das Vale destacar que incorreções, cujo objeto esteja fora do assento, não poderão ser sanados pela jurisdição voluntária. É o caso das retificações decorrentes da verificação do estado da pessoa natural (art. 103, LRP), ou seja, questões envolvendo filiação, como investigação ou desconstituição de paternidade, ou casamento, como nulidade ou anulação. Essas ações, em regra, seguem a jurisdição contenciosa”.

Disse Renan Apolônio (O direito de modificar o sobrenome, in Ius Navigandi) que “de acordo com o artigo 110 da Lei de Registros Publicos, nos casos em que se queira retificar informação e que se possa perceber que se trata claramente de um erro de ortografia, ou um erro na transcrição de algum documento, ou outros semelhantes, a retificação pode ser feita no cartório a requerimento do interessado, sem necessidade de autorização judicial. Quando o erro tiver sido cometido por algum dos oficiais cartorários, a parte interessada não precisará pagar qualquer taxa ou selo. O Cartório pode encaminhar o requerimento ao Ministério Público para que opine a respeito. Trata-se de procedimento administrativo.”

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado