A imposição do regime da separação de bens para os casamentos celebrados por maiores de 70 anos deve prevalecer?

O ano em que a publicação do Código Civil Brasileiro de 2002 completa duas décadas poderá ser marcado por uma significativa mudança no disposto no art. 1.641, inciso II, do CCB/2002, a qual impactará diretamente o direito de família e o direito sucessório: a possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal reconheça a inconstitucionalidade da imposição do regime da separação obrigatória de bens aos relacionamentos constituídos por pessoas maiores de 70 anos de idade.

Importante destacar, desde logo, que a imposição do regime de separação de bens aos maiores de 70 anos é relativamente recente: até dezembro de 2010, tal obrigatoriedade era imposta aos nubentes maiores de 60 anos. Somente com a Lei nº 12.344/2010 é que se teve a ampliação da idade a partir da qual incide a obrigatoriedade da separação de bens, passando a viger a imposição do regime de separação de bens para os maiores de 70 anos que contraíssem núpcias.

Em manifestação de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, publicada via Plenário Virtual do STF, restou reconhecida a repercussão geral da discussão envolvendo a constitucionalidade da imposição do regime da separação de bens aos casamentos celebrados por casais formados por pessoa maior de 70 anos e, ainda, da controvérsia envolvendo a extensão da limitação às uniões estáveis mantidas nas mesmas condições.

Reconhecida a relevância social, jurídica e econômica da questão, esta se encontra consubstanciada no Tema 1236, do STF, que conta com o ARE 1.309.642/SP como leading case. A existência de questão constitucional e de repercussão geral apenas não foi reconhecida pelo ministro Ricardo Lewandowski; todos os demais ministros seguiram o posicionamento externado pelo relator.

No seu relatório, Barroso elencou os argumentos favoráveis à redação atual do dispositivo (ou seja, tendentes à constitucionalidade do artigo) e os contrários ao disposto no Código Civil (a ensejar o reconhecimento da inconstitucionalidade do ali previsto). De um lado, os argumentos favoráveis à separação patrimonial alinham-se ao objetivo de “impedir a comunicação patrimonial em uniões familiares formadas sem bases afetivas consistentes, integradas por pessoas idosas e outras que tenham por objetivo principal a obtenção de vantagens econômicas”. À evidência, busca-se prevenir um possível “golpe do baú” ao mesmo tempo em que se pretende tutelar os eventuais direitos dos herdeiros.

Por outro lado, o reconhecimento da inconstitucionalidade da obrigatoriedade da separação patrimonial assenta-se na autonomia dos sujeitos envolvidos e na impossibilidade de que se presuma a incapacidade dos maiores de setenta anos ao exercício de atos existenciais e patrimoniais. O aumento da expectativa de vida e, inclusive, a possibilidade de que aqueles que não possuam plena capacidade de gerir seu patrimônio sejam curatelados ou contem com apoio (por meio do instituto da tomada de decisão apoiada) representam outros argumentos alinhados à inconstitucionalidade do disposto no art. 1.641, II, do Código Civil.

Cabe destacar que os impactos do disposto no artigo cuja constitucionalidade é questionada não se restringem à limitação da liberdade dos sujeitos na própria escolha do regime de bens que regerá o relacionamento: ensejam a ausência de formação de um patrimônio comum; a impossibilidade de que as pessoas casadas sob tal regime estabeleçam sociedade entre si ou com terceiros (art. 977, CCB/2002); a desnecessidade de vênia conjugal para venda de bens aos descendentes (art. 496, parágrafo único, CCB/2002); e a impossibilidade de “que o cônjuge supérstite concorra na sucessão de seu falecido consorte”¹, conforme art. 1.829, inciso I, CCB/2002.

Transpondo o jurídico ao cenário social, tem-se que pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) demonstra que, entre 2012 e 2021, o número de brasileiros com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7% da população. Os dados, integrantes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Características Gerais dos Moradores, divulgada em 22 de julho de 2022, também demonstram que as pessoas com 60 anos ou mais estão mais concentradas no Sudeste do Brasil (16,6%) e no Sul (16,2%)².

O aumento da população idosa traz desafios que devem ser enfrentados sob diversos prismas, inclusive jurídicos. O reconhecimento, pelo STF, da existência de questão constitucional e de repercussão geral sobre o tema representa um primeiro passo no sentido da efetivação de uma interpretação atenta às necessidades e expectativas contemporâneas sobre um tema sensível e que merece atenção. Além disso, revela o quanto eventuais planejamentos patrimoniais e sucessórios podem se tornar – ainda mais – importantes para a organização de diversas famílias, especialmente porque existem mecanismos aptos a garantir a proteção patrimonial do titular do patrimônio sem tolher a sua autonomia em relação à forma de constituição familiar.

*Caroline Pomjé, sócia da área de Direito de Família e Sucessões do escritório Silveiro Advogados, é mestre em Direito Privado pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e doutoranda em Direito Processual Civil pela USP (Universidade de São Paulo). É professora de Direito Processual Civil na FACCAT (Faculdades Integradas de Taquara) e autora do livro O Direito de Família no Processo: um estudo sobre a aplicação do princípio dispositivo em sentido material e do princípio da congruência em ações de família (editora Thoth)

Notas de remissão:

¹ FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias. 10. ed. rev. e atual. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 309-310.

² AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS. População cresce, mas número de pessoas com menos de 30 anos cai 5,4% de 2012 a 2021. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34438-populacao-cresce-mas-numero-de-pessoas-com-menos-de-30-anos-cai-5-4-de-2012-a-2021. Acesso em 19 set. 2022.