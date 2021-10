A importância e força das redes sociais no varejo

Uma das táticas mais importantes para que um negócio tenha sucesso no setor do varejo é observar os padrões de comportamento de seu público alvo.

E uma das maiores tendências do mundo contemporâneo é a utilização de redes sociais durante todo o dia, tanto para consultas, pesquisas, e principalmente para a relação com outras pessoas.

Esse tipo de comportamento ganhou uma força substancialmente maior durante a pandemia, que teve como uma das principais medidas o isolamento social. Ou seja, a internet e as redes se tornaram um ambiente de apoio para que as pessoas se sentissem “acolhidas”.

Outra questão que precisa ser apontada como argumento para a importância das redes sociais em campanhas de empreendimentos é o fato de que o último ano se mostrou extremamente desafiador para grande parte dos lojistas.

Com seus clientes não podendo sair de casa, uma das únicas saídas foi a atualização e adaptação de seus serviços, por meio da inclusão digital.

Logo, é inegável a importância de um serviço de varejo que soma suas ações mais tradicionais à estratégias voltadas para o online.

O acolhimento do cliente por meio das redes sociais

É importante lembrar que o mundo digital é extremamente mutável, e que suas tendências são frequentemente atualizadas, para uma melhor experiência dos usuários.

Quando o assunto é a presença de marcas e empreendimentos dentro de redes sociais, o simples anúncio dos produtos e serviços, ou até mesmo a opção de compra e contratação online já não é mais suficiente.

O momento exige, como explicado anteriormente, o acolhimento do cliente e a humanização de campanhas.

Sendo assim, é fundamental que os responsáveis pelo online estejam atentos ao que é discutido nas redes, as demandas e desejos do consumidor.

O fato é que muitas empresas, inclusive grandes marcas, não fecharam ou faliram graças à decisão de investimento em redes sociais. O público anseia por essa inclusão, e necessita ser ouvido.

Como trabalhar com as redes sociais no varejo?

Aqui é a hora de explicar a você que o trabalho com as redes sociais requer muito estudo, pesquisa e análise de público.

Erroneamente, muitas pessoas associam a “informalidade” das mídias online com uma possível “facilidade” de trabalhar com seus recursos.

É necessário que você esteja sempre atento às novas tendências, aos desejos do público, e faça muita interação, para maior visualização.

Assim como o mundo do varejo mais tradicional é extremamente concorrido, o cenário online requer inovação perante os concorrentes. Por isso, a criatividade é um ponto-chave para o sucesso com as mídias sociais!

O recomendado aqui é o investimento em especialistas para integrar sua equipe, ou até mesmo empresas e agências voltadas apenas para esse tipo de serviço, e que vão garantir atenção integral às suas redes.

Entre as maiores redes sociais, e as de maior visualização do público estão:

Instagram;

Facebook;

LinkedIn;

Twitter.

Youtube

Pinterest, Youtube Community, Whatsapp e Telegram podem ser interessantes dependendo do segmento do seu negócio.

Lembrando que cada rede social possui uma linguagem e regras próprias. Por isso, se mantenha atualizado das métricas e tendências de cada uma.

É importante também reforçar que o investimento no serviço de marketing digital e social media precisam ser feitos com cuidado. Valorize o trabalho de quem cuidará de suas mídias sociais! Entendo a importância do online, sua loja certamente terá retornos.

Investimentos em “braços” e complementos do serviço de mídias sociais

Trabalhar com redes sociais pode trazer retornos muito claros para seu empreendimento, principalmente quando você trabalha com vendas e serviços online.

Ainda mais em um momento de isolamento social e quarentenas, é fundamental que você além de separar uma verba para as redes sociais e o marketing digital, desenvolva planos de logística.

Pessoas procuraram seus produtos, e nesses casos, entender as demandas de seus clientes é essencial!

Já deu para perceber que o trabalho com redes sociais é complexo, certo? Mas todo esse esforço traz muitos resultados para seu empreendimento. Ainda mais no momento que estamos vivendo.

Não deixe de pesquisar novos métodos para consolidar a presença de sua empresa nas mídias sociais. Atualize-se!

*Luciana Gama Penteado, gerente de Marketing na Partoo