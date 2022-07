A importância do posicionamento do PGR

No último dia 21 de julho, o Procurador Geral da República, Dr. Augusto Aras, promoveu um gesto de grande simbolismo nacional: divulgou vídeo que, muito embora anterior à apresentação do Presidente da República aos embaixadores de outros países acerca das supostas falhas de nosso sistema de Justiça eleitoral, contém contundente afirmação acerca da plena confiança de S.Exa. nas urnas eletrônicas e no regular transcorrer do pleito eleitoral — com a entrega da faixa a quem se sagrar vencedor.

Com tal atitude, Dr. Augusto Aras demonstra com firmeza e serenidade o papel do Chefe do Ministério Público brasileiro, composto tanto pelo Ministério Público da União (Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Púbico do Distrito Federal e Territórios), como pelos Ministérios Públicos dos Estados.

Não custa relembrar que, de acordo com o artigo 127 da Constituição Federal brasileira, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Por sua vez, o Estado Democrático de Direito está alicerçado na alternância de poder e na eleição dos membros do Poder Executivo e do Poder Legislativo, sendo importante registrar que o artigo 14 da Constituição Federal afirma que “a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos.”

Na constância de um regime democrático, a regra é a soberania popular; e não a soberania da força ou da intimidação.

Por outro lado, para se impugnar um sistema eleitoral com utilização de urnas eletrônicas que funciona com regularidade e sem nenhuma comprovação de fraude há pelo menos 25 anos, é preciso que haja efetivamente um acervo probatório real, amparado em provas acerca de situações que de fato tenham ocorrido no mundo fenomênico capazes de produzir alterações na contabilização dos votos ou na soberania popular.

O assunto é de extrema seriedade e justamente por isso que diversas entidades representativas tanto da Magistratura, da Advocacia e do próprio Ministério Público expediram notas de apoio irrestrito à lisura do pleito eleitoral brasileiro. Caso houvesse algum indício de fraude, certamente os operadores do Direito, em uníssono, não teriam se posicionado dessa maneira.

Ainda nesse contexto, as entidades representativas de Polícia, notadamente da Polícia Federal, incluindo-se Delegados, Escrivães e Peritos, promoveram manifestações em igual sentido.

É simbólico o posicionamento da Polícia Federal, uma vez que um dos (frágeis) argumentos sobre as supostas fraudes se baseia na existência de um inquérito policial ainda em curso sobre o tema. Não é crível que, se tal investigação (que corre em sigilo) tratasse de situação comprovada, a Polícia Federal, por meio de suas entidades representativas, se prestaria ao papel de expressar apoio a um sistema de contabilização eleitoral envolvido em fraudes.

E, por fim, no plano internacional, as embaixadas tanto dos Estados Unidos da América do Norte como do Reino Unido no Brasil também fizeram manifestações com conteúdo semelhante, expressando seu irrestrito apoio e confiança no sistema de Justiça Eleitoral de nosso país.

O posicionamento do PGR, por ser o titular de eventual ação penal contra autoridades com prerrogativa de foro e por ser o titular da instituição Ministério Público (que tem por atribuições precípuas a preservação do regime democrático), é de extrema relevância e simbolismo, sendo digno de registro de altivez e louvor por toda a sociedade brasileira que almeja eleições justas e transparentes, como deve ser em toda e qualquer democracia.

*Marcelo Knopfelmacher, advogado criminalista