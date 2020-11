A importância do debate eleitoral para a democracia

As campanhas eleitorais seguem normalmente, mesmo no cenário de pandemia que nos assola, mas um detalhe tem motivada grande controvérsia e questionamentos, que é a negativa de alguns veículos de comunicação na realização dos debates eleitorais com os candidatos ao pleito.

Não bastasse o fato da legislação prevê a obrigação de participação somente de candidatos de partidos que tenham mais de cinco Deputados federais, o que já é, por si só, uma restrição de direitos, em especial do eleitor, traz a legislação a facultatividade na realização pelas emissoras, o que, em tese, legitima a negativa destes veículos na realização, o que, no entanto, com a devida vênia, ofende frontalmente a democracia.

Esse ato viola, por certo, princípios constitucionais sensíveis, tornando, embora o STF entenda de modo diverso, a legislação eleitoral, nesse tema específico, inconstitucional, vez que cria restrição e inviabiliza a igualdade de chances dos candidatos de partidos políticos minoritários, que necessitam de espaço nos debates eleitorais para fazer chegar aos eleitores a difusão de suas ideias e propostas.

Destaca-se a importância do debate para as eleições, em especial para que os eleitores possam conhecer os candidatos e suas propostas, conforme explicita Frederico Alvim, que “os debates constituem um ingrediente importante nas campanhas eleitorais. […] o debate constitui ferramenta dotada de grande aptidão para a construção de opiniões políticas, mormente em função de sua dinâmica: o confronto discursivo direto permite que eleitores avaliem o preparo de todos os concorrentes, sendo certo que esse atributo se destaca entre os elementos determinantes do voto.”[1]

Veja que, o fato dos debates terem um caráter esporádico, em comparação ao Horário Eleitoral Gratuito no Rádio e na TV, diversamente do que se pode pensar, não dilui sua importância no pleito e os seus impactos, uma vez que gozam de maior visibilidade e penetração em relação aos mecanismos tradicionais de propaganda, do qual os eleitores já não demonstram mais tanto interesse, razão pela qual, enquanto o Horário Eleitoral Gratuito sofre com baixos índices de audiência, um debate eleitoral alcança níveis incríveis, como, por exemplo, os 68% registrados pela Rede Globo em São Paulo na campanha presidencial de 2014.[2]

Os debates eleitorais no rádio e na televisão estão compreendidos no conceito de propaganda eleitoral, caso em que, qualquer restrição lesa não somente os direitos dos candidatos, como dos eleitores, pois estes concernem ao direito à propaganda eleitoral, que é aquela que se realiza antes do certame eleitoral e objetiva, basicamente, a obtenção de votos, sendo instrumento útil do eleitor na formação de suas convicções sobre cada candidato ou partido, viabilizando a sua escolha.

É, então, fundamentalmente, por isso, que o debate eleitoral, enquanto espécie do gênero propaganda política, em um Estado Democrático de Direito, goza do princípio da liberdade – exigindo-se a livre circulação de ideias e a mais ampla participação, encontrando, assim, respaldo no acesso à informação, que é considerado essencial para a qualificação das democracias, haja vista que o exercício satisfatório das prerrogativas políticas só pode ocorrer com base em decisões sustentadas por uma boa dose de informação, seja para determinar o sentido do voto, ou qualquer outro aspecto do exercício da participação política, direito essencial do eleitor.

Nesse contexto, tanto a distinção entre partidos com mais ou menos Deputados, quanto a negativa das emissoras, que são concessões públicas, em realizar os debates com os candidatos, bem como ofende frontalmente o princípio republicano, desequilibrando a sadia competição eleitoral, pois gera uma desarrazoada e desproporcional discriminação e desigualdade, quando comparado ao tempo que os partidos maiores possuem em relação ao tempo de propaganda no Horário Eleitoral Gratuito e no acesso aos recursos do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanhas.

Desse modo, a Constituição exige do Estado e dos particulares um direito de abstenção, justamente por se tratar de uma liberdade jurídica protegida constitucionalmente, suficiente a rechaçar qualquer ato que atente contra o direito fundamental à propaganda eleitoral, que é a igualdade de condições e de participação. Nesse contexto, os ensinamentos do ex-Ministro Eros Grau, no julgamento da ADI nº 1351/DF, para quem “seria inútil assegurar-se a igualdade de condições na disputa eleitoral se não se assegurasse a igualdade material na propaganda eleitoral, na participação no debate eleitoral”.[3]

O debate eleitoral realizado pelos meios de comunicação, enquanto exercício do direito à propaganda eleitoral, fundado no princípio da liberdade de expressão, seja na sua forma subjetiva de liberdade de manifestação do pensamento político, como por meio de prestações positivas dela decorrentes, não pode ser de modo algum tolhido, salvo se ele próprio for contrário a outros direitos fundamentais ou aos princípios insculpidos na nossa Carta Magna. Nesse sentido, o artigo 220, da Constituição de 1988, que trata da liberdade nos meios de comunicação, traz expressamente a vedação a qualquer tipo restrição à manifestação do pensamento, à expressão e à informação, sendo vedada toda e qualquer censura, onde insere-se perfeitamente a propaganda eleitoral por meio das emissoras de rádio e televisão, incluído aí o debate eleitoral.

Assim, veja que não há que se falar em um sopesamento ou regra de proporcionalidade, uma vez que, quando a legislação eleitoral traz essa restrição a um direito constitucionalmente assegurado, limitando a liberdade de expressão e de participação democrática no debate eleitoral, que é uma liberdade fundamental e, como tal, autoaplicável, não vemos qualquer outro direito que se sobreponha a este e que possa prevalecer, ou seja, a restrição trazida pela expressão “superior a cinco Deputados”, ou ainda, quando as emissoras deixam de realizar os debates, não visa garantir a prevalência de qualquer direito que esteja em conflito com a plena liberdade de expressão e do livre acesso do eleitor à propaganda eleitoral, tratando-se, sim, de uma restrição totalmente equivocada e sem qualquer critério de ponderação.

Ademais, além dessa liberdade de expressão e de informação ser um direito fundamental declarado na Constituição Federal, possui garantias infraconstitucionais calcadas no princípio democrático, que conflitam diretamente com a previsão do dispositivo guerreado, a exemplo da tipificação como crime eleitoral da conduta de impedimento do exercício da propaganda, prevista no caput do artigo 332 do Código Eleitoral, onde, num contexto, no Estado Democrático de Direito, em que o poder emana do povo, e dele ganha legitimidade para fixar as normas aplicáveis a todos, não se pode falar em liberdade sem igualdade – são inseparáveis fundamentações da própria Democracia – razão pela qual, toda e qualquer norma, todo e qualquer ato, que restrinja direitos fundamentais, é totalmente antidemocrática, levando prejuízo direto ao destinatário da propaganda eleitoral e detentor do poder, O ELEITOR.

*Amilton Augusto, advogado especialista em Direito Público. Vice-presidente da Comissão de Relacionamento com a Alesp da OAB/SP. Membro julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RJ. Membro fundador da ABRADEP – Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (2015). Membro fundador e Diretor Jurídico do Instituto Política Viva. Membro do Conselho Consultivo das Escolas SESI e SENAI (CIESP/FIESP). Conselheiro da Associação Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais – ANAPRI. Coautor da obra coletiva Direito Eleitoral: Temas relevantes – org. Luiz Fux e outros (Juruá,2018). Autor da obra Guia Simplificado Eleições 2020 (CD.G, 2020). Coautor da obra Dicionário Simplificado de Direito Municipal e Eleitoral (Impetus, 2020). Palestrante e consultor

____________________

1 ALVIM, Frederico Franco. Curso de direito eleitoral. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2016. p. 354.

2 Disponível em . Acesso em 14.08.2016. Apud ALVIM, Frederico Franco. Idem.

3 STF. ADI 1351/DF. Relator Ministro Marco Aurélio. Julgado em 07/12/2006.