A importância do ‘customer experience’ no mercado de seguros

De acordo com a consultoria americana Gartner, até 2025 haverá mais de 50 bilhões de dispositivos conectados no mundo, incluindo carros, residências e serviços de saúde. Esse dado evidencia como a tecnologia está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Estamos passando por uma verdadeira transformação digital, o que fez com que muitas empresas tivessem que se adaptar a essa realidade para continuar atendendo às demandas e necessidades de seus clientes, parceiros de negócios e colaboradores.

Um bom exemplo dessa aceleração digital é o avanço da IoT (sigla do inglês Internet of Things) que, apesar de já ser uma realidade há algum tempo, vem moldando a maneira como as pessoas se relacionam com produtos, casas, cidades, serviços, entre outros, o que permite a criação de produtos sob demanda e personalizados de acordo com a necessidade do cliente, trazendo uma experiência única de consumo.

Atualmente, vivemos a chamada “Era do Cliente”, onde este é parte essencial de qualquer negócio, demandando não apenas uma experiência de consumo qualificada, mas também de atendimento personalizado. O customer experience se tornou uma métrica para as companhias entenderem melhor o comportamento e os desejos desse público e atenderem a essa nova demanda por produtos e serviços de forma mais direcionada.

Para se ter uma ideia, segundo uma pesquisa da empresa de software Zendesk, oito a cada dez consumidores trocariam de marca depois de uma experiência não satisfatória. E mais, de acordo com a Oracle, 86% pagariam mais apenas para ter uma experiência melhor. Ou seja, mais do que nunca, os olhares devem estar voltados para satisfazê-los.

Nesse cenário, a inteligência artificial (IA) tem exercido papel fundamental no desenvolvimento de soluções que proporcionem uma experiência de atendimento positiva e eficaz. Os chatbots, por exemplo, têm sido utilizados por diversas Companhias, ajudando-as a fornecer um atendimento mais ágil, dinâmico e que atendam às exigências de um publicado cada vez mais familiarizado com as novas tecnologias.

No caso do mercado securitário, o atendimento com excelência é um ponto crucial para o nosso crescimento, pois o Cliente precisa ser ouvido e acolhido em todas as etapas de sua jornada de compra de um seguro, desde o momento em que decide pela aquisição até no pós-venda. Ainda que os Clientes estejam cada vez mais exigentes e bastante atualizados quanto ao uso da tecnologia, eles têm no Corretor a confiança do seu olhar consultivo, o que faz com que este profissional faça toda a diferença no momento da escolha do produto.

Desta forma, ele precisa conhecer as novas tecnologias e estar preparado para prover soluções às demandas dos consumidores. Por isso, é fundamental que as seguradoras invistam, de forma massiva, em treinamentos e capacitação tecnológica para os Corretores, auxiliando-os a se manterem cada vez mais atualizados em relação ao mercado, além de contribuir para o aumento da produtividade e a geração de negócios.

À medida que o setor avança para o espaço digital, fica evidente que é cada vez mais importante utilizar as novas tecnologias para criar novos produtos e oportunidades de entrada no mercado, sempre mantendo o cliente no centro de cada etapa do negócio. Dessa maneira, é possível que as companhias foquem na hiperpersonalização que esse público tanto precisa e ofereçam produtos certeiros e experiências únicas, por canais diretos com o consumidor. E nesse contexto, é inegável que a tecnologia atrelada à expertise do Corretores, cumprem um papel determinante para promover a melhor experiência de usuário possível para os clientes.

*Marcia Silva é diretora de Canais Especiais da Tokio Marine Seguradora