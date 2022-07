A importância de um compliance robusto para mitigar perdas financeiras

Recentemente, foi publicado o relatório contendo a visão geral da ocorrência de fraudes ocupacionais em 2022, elaborado pela ACFE (Association of Certified Fraud Examiners, ou Associação de Examinadores Certificados de Fraudes.). O termo “fraude ocupacional” refere-se às fraudes cometidas por colaboradores contra a própria empresa em que trabalham, e consistem em uma das mais costumeiras modalidades de crimes financeiros praticados.

As estatísticas trazidas pelo relatório baseiam-se em 2.110 casos, investigados entre janeiro de 2020 e setembro de 2021, em 133 países distintos. No universo de casos analisados, a América Latina e o Caribe representam a 3ª região com o maior percentual de prejuízos financeiros, por caso, com uma média de 915 mil dólares.

Dentre os principais resultados do estudo, destacam-se as perdas globais decorrentes das fraudes ocupacionais consideradas no estudo que somaram valores que ultrapassam a marca de US$ 3,6 bilhões. O levantamento estima ainda que as empresas perdem cerca de 5% de sua receita anual em decorrência de fraudes e que a corrupção foi a modalidade de fraude mais utilizada em todos os continentes, com um aumento de 17% de casos comparado ao ano de 2012. Outros pontos de destaque são: 8% dos casos envolvem o uso de criptoativos; 42% das fraudes foram detectadas por reportes espontâneos (dos próprios colaboradores, clientes, terceiros, etc.) e 16% delas por meio de auditorias internas.

Adicionalmente, o relatório demonstra os resultados de forma comparativa entre empresas que já utilizavam controles internos de prevenção, detecção e remediação e empresas que não possuíam tais mecanismos, quando são cometidas fraudes ocupacionais.

Análises de Risco periódicas, canais de ética com garantia de anonimato, amplamente divulgados e utilizados, treinamentos, políticas e procedimentos de Compliance, background checks, dentre outros instrumentos, mostraram-se extremamente eficazes para garantir a detecção da fraude e reduzir substancialmente as perdas financeiras delas decorrentes.

Nesse sentido, dentre os métodos de controle interno adotados pelas empresas, o Canal de Ética se mostrou o mais eficiente para detectar fraudes ocupacionais. O estudo demonstrou que as perdas decorrentes de fraudes foram duas vezes maiores em empresas que não contavam com esse método. Ainda, a média de tempo de detecção das fraudes em empresas que contêm canais de denúncia se deu em 12 meses, ao passo que, em empresas que não continham tal mecanismo, a detecção se deu em uma média de 18 meses.

A adoção de Canais de Ética vai de encontro com as diretrizes da legislação brasileira e tendências de mercado. O Decreto nº 8.420/2015, regulamentador da Lei nº 12.846/2013, estabelece como um dos parâmetros de avaliação da efetividade de um programa de integridade a existência de Canais de Ética, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros.[1] No mesmo sentido, a iniciativa conjunta do governo federal e da iniciativa privada, intitulada “Empresa Pró-Ética”, concede um selo de reconhecimento público do comprometimento das empresas com prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude, e considera como um dos parâmetros do seu questionário de avaliação de empresas candidatas a existência de canal de denúncia efetivo e acessível.[2]

Portanto, se os executivos de uma empresa têm o dever fiduciário de resguardar a empresa e os seus stakeholders, o relatório da ACFE é a comprovação documental de que os investimentos em compliance se traduzem em economia financeira, ou ao menos, na mitigação de perdas financeiras. A inexistência de investimentos aceitáveis em compliance cria inequívoco espaço para consideráveis prejuízos financeiros da empresa e, eventualmente, pode gerar a responsabilização pessoal dos profissionais que deixaram de observar o seu dever fiduciário de resguardar esta empresa.

*Eloy Rizzo, sócio da área de Compliance do Demarest Advogados

*Bárbara Monteiro, advogada júnior da equipe de Compliance do Demarest Advogados

*Victória Molina, advogada júnior da equipe de Compliance do Demarest Advogados

[1] Art. 42. Para fins do disposto no § 4º do art. 5º, o programa de integridade será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros:

(…) X – canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé.

[2]