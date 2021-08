A importância de prestar atenção na organização do espaço físico no retorno aos escritórios

O estado de São Paulo já alcançou, segundo nota emitida pelo governo, 75% da população adulta vacinada. Isto significa que estamos, a cada dia que passa, mais próximos da retomada presencial definitiva. Alguns escritórios já, inclusive, solicitaram o retorno dos seus colaboradores e estão trabalhando com rodízio de presença e rotatividade para garantir maior segurança. Sem contar que, grande parte das escolas, tanto públicas quanto privadas, também já anunciaram o início do novo semestre, oficialmente, em sala de aula.

Assim, ainda que este retorno tenha sido, de fato, muito esperado por algumas organizações e pela sociedade como um todo, é necessário atentar-se aos detalhes e que podem garantir mais segurança e qualidade de vida para você e para os seus colaboradores. Pense que, o que a imprensa tem chamado de “novo normal” nada é mais que uma retomada em que protocolos de higiene e segurança continuarão a existir por tempo indeterminado. A sociedade está mais cautelosa e isto deve refletir positivamente no futuro do trabalho.

Assim, você deve, mais do que nunca, prestar atenção à organização do seu espaço físico no retorno ao escritório, bem como à sua própria condição de saúde e daqueles que o cercam. Qualquer passo descuidado pode trazer consequências inimagináveis, por isso, fique atento aos motivos pelos quais é importante retomar as atividades com o máximo de segurança:

Saúde em primeiro lugar

O Brasil alcançou, recentemente, o marco de 563 mil mortes por Covid-19. Assim, mais do que apenas cuidar da saúde do seu negócio, é importante que você coloque a sua saúde e a do seu colaborador, em primeiro lugar. Afinal, o coronavírus matou milhares de pessoas em todo o mundo e nos mostrou que, infelizmente, não podemos controlar o impacto que um simples descuido pode trazer para a vida das pessoas. Portanto, por mais que a vacinação esteja sendo muito bem sucedida, a sua organização deve enxergar a vida, antes de mais nada.

Evita multas e processos trabalhistas

É obrigação da sua organização acompanhar rigorosamente as recomendações dos órgãos competentes para implementação das medidas necessárias, de modo a evitar colocar em risco a saúde de seus empregados e familiares. Caso o seu escritório receba quaisquer denúncias por parte dos clientes ou dos colaboradores, você poderá ser multado e/ou, ainda, judicialmente processado pelos órgãos competentes.

Não seja o vilão

De acordo com um relatório da WeAreSocial em parceria com a Hootsuite, 4,14 bilhões de pessoas atualmente estão conectadas às redes sociais – ou seja, mais da metade da população mundial (53%) está presente nessas plataformas digitais. Em suma, isso significa que as pessoas estão cada vez mais conectadas e que demonstrar qualquer tipo de descuido pode afetar, definitivamente, a imagem da sua organização. Pensando nisso, respeitar a organização do espaço físico e os protocolos de prevenção contra o Covid-19 é também um meio de evitar possíveis ataques cibernéticos.

Segundo a Pesquisa Pulso Empresa, realizada pelo IBGE, a pandemia de Covid-19 afetou negativamente as atividades de 62,4% dos 2,8 milhões de empresas em funcionamento na segunda quinzena de junho. Para 22,5% das empresas o efeito foi pequeno ou inexistente e para 15,1% foi positivo. Assim, sabemos que a retomada ao escritório presencial é, muitas vezes, a única solução para recuperar o tempo perdido e tentar trazer os clientes de volta.

É preciso, no entanto, planejar estrategicamente a retomada e rever todos os protocolos de segurança dos colaboradores, além de organizar efetivamente o espaço físico da sua empresa. Somente assim, será possível executar o plano de retorno presencial, sem colocar em risco a saúde de ninguém.

*Raphael Tavares é Chief Revenue Officer da startup Escala