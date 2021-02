A importância da comunicação para o crescimento da empresa

A comunicação é um dos pilares principais para o crescimento da empresa. Isso porque você precisa aprender a se comunicar não só com os colaboradores, mas também com o cliente final. E todo o processo deve ser direcionado por um ou mais profissionais qualificados, sejam internos, sejam externos.

Na hora de contratar um profissional, o RH deve saber exatamente o que e como perguntar, e que postura tomar. Na hora de lidar com fornecedores, é necessário compreender a melhor forma de se fazer entender. E há também a hora de mostrar resultados – com uma comunicação inteligente, a empresa só tende a ganhar.

Com as redes sociais, o cliente final conquistou voz – o que aumenta a necessidade de a comunicação empresarial estar preparada para possíveis crises (e ganhos). Em outras palavras, com uma estrutura bem-planejada e uma comunicação organizada, a empresa só pode crescer.

Existem ferramentas de comunicação que podem ser utilizadas pela empresa, e elas variam a cada caso – tudo depende da necessidade e do orçamento disponível de cada uma. Há empresas menores que podem usar apenas as redes sociais, assim como há empresas que podem utilizar as redes sociais e a assessoria de imprensa, aliadas a um blog que trabalhe estratégias de SEO. Já empresas de grande porte precisam de comunicação completa, com, pelo menos, um profissional interno que saiba direcionar todos os setores.

Invista em comunicação! Ela pode ser uma grande aliada no balanço de crescimento da sua empresa.

*Líverton Felipe Oliveira, CEO da WelcomeApp