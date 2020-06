A imagem do Judiciário Brasileiro em debate

A Fundação Getulio Vargas (FGV) promove nesta sexta-feira, 26, o webinar ‘Imagem do Judiciário Brasileiro: Reflexões Acadêmicas‘, fruto de pesquisa em parceria com a Associação de Magistrados Brasileiros (AMB) e a Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj).

A pesquisa traz um panorama acerca da percepção sobre o Poder Judiciário pela sociedade em diferentes prismas. Os principais temas abordados são: a interação do Judiciário com os demais Poderes, a confiabilidade perante a opinião pública, a imagem projetada na mídia e nas redes sociais e os possíveis caminhos para a consolidação de um Poder Judiciário mais eficiente e acessível. O trabalho foi desenvolvido sob coordenação acadêmica do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e professor da FGV Marco Aurélio Bellizze e coordenação técnica do cientista político e presidente do Conselho Científico do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) Antonio Lavareda.

O webinar contará com a participação do presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal; dos ministros do STJ, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Marco Aurélio Bellizze; da presidente da AMB, Renata Gil; do desembargador do TJRJ, professor da FGV e coordenador adjunto do CIAPJ, Elton Leme; e do presidente do Conselho Científico do Ipespe, Antonio Lavareda.

PROGRAMAÇÃO:

09h30

Abertura

O Diagnóstico do Judiciário e a Justiça Brasileira Pós Pandemia

Marco Aurélio Bellizze (Ministro do STJ, Prof. da FGV e Coordenador Acadêmico do Estudo do Judiciário)

09h40

O Poder Judiciário e a Pandemia

Painelista: Og Fernandes (Ministro do STJ)

10h00

Principais Conclusões do Estudo do Judiciário Brasileiro e Atualização de Alguns Aspectos na Pandemia

Painelista: Antonio Lavareda (Presidente do Conselho Científico do Ipespe e Coordenador Técnico do Estudo do Judiciário)

10h15

Reflexões Acadêmicas

Painelistas: Carlos Ivan Simonsen Leal (Presidente da FGV) e Luis Felipe Salomão (Ministro do STJ, Prof. da FGV e Coordenador do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário)

Debatedores: Elton Leme (Desembargador do TJRJ, Prof. da FGV e Coordenador Adjunto do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário) e Renata Gil (Presidente da AMB)

11h00

Considerações Finais

Luis Felipe Salomão (Ministro do STJ, Prof. da FGV e Coordenador do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário)