A ilegal restrição ao benefício do Perse

O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) foi lançado no início do ano com o objetivo de promover a recuperação dos principais setores da economia afetados pela crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19, com ênfase no setor de eventos. O programa prevê diferentes ações emergenciais e temporárias, dentre elas a redução a zero das alíquotas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL pelo prazo de sessenta meses.

Como tem sido praxe no lançamento de programas desta espécie, várias dúvidas acerca da aplicação do benefício surgiram. Um ponto de grande debate no mercado referia-se, por exemplo, à aplicação da alíquota zero nos casos em que a empresa beneficiada também desempenhasse atividades diversas daquelas entendidas pelo Ministério da Economia como vinculadas a eventos. Os contribuintes questionavam se o benefício seria aplicável ao valor total das receitas auferidas pela empresa beneficiada ou apenas e tão somente às receitas estritamente vinculadas a eventos.

Muito embora a Lei do PERSE tenha entrado em vigor em março deste ano, essa questão somente veio a ser tratada na Instrução Normativa nº 2.114, de 31 de outubro de 2022, publicada no recente 1º de novembro de 2022.

Os artigos 5º e 6º da referida Instrução Normativa dispõem que somente poderiam ser excluídas da tributação de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS as receitas especificamente relacionadas às atividades definidas pelo Ministério da Economia beneficiárias do programa. Portanto, o contribuinte deverá segregar de sua receita não tributada os valores que eventualmente não correspondam a atividades relacionadas pelo Ministério da Economia como decorrentes do setor de eventos e tributá-las normalmente.

A Instrução Normativa pretende, dessa forma, esclarecer que as receitas que não correspondam às atividades enquadradas nos códigos de atividades beneficiados pelo PERSE não devem ser computadas para fruição do benefício. Mas ousamos discordar de tal orientação, pois se trata de restrição ilegal à fruição do benefício, direcionado às empresas que atuam no setor, e não às receitas auferidas com as atividades do setor.

Para uma melhor explicação, vale destacar que o artigo 4º da Lei nº 14.148/2021 instituidora do PERSE não trouxe qualquer limitação nesse sentido, dispondo, de modo geral, que ficariam reduzidas a zero as alíquotas tributos incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas beneficiadas. Portanto, estando a empresa enquadrada nas atividades de eventos, o resultado que esta apurar estará abarcado pelo PERSE. Por sua vez, empresa não enquadrada nestes setores que eventualmente aufira receitas decorrentes de eventos não faria jus ao benefício.

A interpretação literal do dispositivo leva à conclusão de que a alíquota zero é aplicável a todo o resultado auferido pela pessoa jurídica beneficiada pelo PERSE, independentemente de a receita em si decorrer ou não de uma atividade do setor de eventos. Aqui, importante observar que o Código Tributário Nacional estabelece que “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção”, conceito este que se estenderia à alíquota zero.

Portanto, a Lei do PERSE não distingue o resultado tributável entre os decorrentes das atividades de eventos e os não decorrentes destas atividades, mas tão somente distingue as empresas que dele se beneficiam e aquelas que dele não se beneficiam. Qualquer restrição ao alcance do benefício deve vir por meio de Lei, e não por via de Instrução Normativa.

Reforça tal argumento o fato de que originalmente a redação da Lei nº 14.148/2021 trazia a alíquota zero abrangendo apenas as atividades do setor de eventos, o que demonstra que a alteração da redação do dispositivo quando da sua aprovação teve por objeto atrair a aplicação da alíquota zero a toda e qualquer receita auferida pela empresa beneficiada.

Dessa forma, a conclusão não seria outra, senão a de que as empresas beneficiadas pelo PERSE fariam jus à alíquota zero de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL sobre 100% das receitas operacionais por elas auferidas.

Ao restringir o alcance da Lei, a Instrução Normativa da Receita Federal viola a Constituição Federal, que estabelece a vedação de se exigir tributo sem lei que o estabeleça. Nesse sentido, não basta que a Receita Federal do Brasil emita ato oficial infralegal contendo tal interpretação, mas seria necessário que o Poder Legislativo alterasse a redação do art. 4º da Lei nº 14.148/2021, de forma a prever, como no texto original, que as alíquotas zero do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidissem somente sobre as receitas decorrentes das atividades de eventos.

Conclui-se, assim, que é possível que os contribuintes se insurjam contra a restrição trazida pela Instrução Normativa da Receita Federal nº 2.114/2022, instaurando um novo contencioso quanto ao benefício do PERSE, submetendo mais essa questão à interpretação do Poder Judiciário.

*Fernanda Rizzo Paes de Almeida Pagano Gonçalves é advogada do Vieira Rezende Advogados