A hora de tirar a máscara e suas consequências jurídicas

A obrigatoriedade do uso de máscara como proteção ao coronavírus começou na maioria dos estados em abril do ano passado. Um ano e meio depois, começamos a discutir a hora de tirar esse item do rosto.

Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi o primeiro município a retirar a obrigatoriedade, esta semana. Em São Paulo e no Distrito Federal o assunto é discutido, mas ainda sem previsão a curto prazo para essa realidade mudar.

O fato é que mesmo com a vacinação avançada, os números da Covid ainda não caíram drasticamente em algumas unidades da Federação, que é o caso do DF. O governador afirmou que apenas com 70% da vacinação total vai analisar essa situação de máscara. Em Brasília a vacinação está em 42,34%, números similares ao de Caxias (RJ), que retirou a obrigatoriedade.

É verdade que quase todos estão cansados de usar máscara, é desconfortável, respiramos ruim, e nesse calor de primavera, ainda mais. Mas será que já é mesmo a hora de retirar a obrigatoriedade do uso?

O artigo 5º da Constituição Federal, dos direitos e garantias fundamentais, explana sobre direitos particulares (de cada um) e diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral.

Vemos que os direitos particulares estão sendo preservados, uma vez que os gestores dos estados estão realizando rodadas de coletivas de imprensa repassando informações, tirando dúvidas, e divulgando boletins diários sobre a pandemia.

A instituição do Estado Democrático, o qual se destina “a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais”, assim como o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça social, seguindo a tendência do constitucionalismo contemporâneo, incorporou, expressamente, ao seu texto, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III) – como valor supremo –, definindo-o como fundamento da República.

Nesse sentido, o direito particular se sobrepõe ao coletivo? Vamos relembrar que a Constituição Brasileira de 1988 assegurou os Direitos Individuais e Coletivos no Capítulo I, inserindo-os no Título II, dos Direitos e Garantias Fundamentais. No artigo 5o, estão destacados os Direitos Individuais e Coletivos, merecendo especial relevo os direitos: à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, decorrendo destes todos os demais que estão salvaguardados.

Os direitos individuais e coletivos são uma série de direitos básicos, garantidos pela Constituição Federal e presentes no artigo 5º, em que o indivíduo e alguns grupos sociais têm assegurados e que podem invocá-los a qualquer momento para a garantia de uma vida digna como ser humano.

Já os direitos sociais são formados pelo conjunto de necessidades individuais. Não corresponde a maior relevância à redução da prestação de outras espécies de direitos, mas sim, que maior atenção deve ser oferecida a eles, principalmente na esfera preventiva de atuação estatal. Mesmo porque social ou individual são, ambos, espécies de direitos fundamentais.

Nesse ponto, o direito à saúde – ou à vida – está incluído. E o direito à liberdade também. Se uma pessoa quer tirar a máscara ou um prefeito decide por decreto retirar a obrigatoriedade ele está indo pelo direito à liberdade, mas esbarra no direito à saúde coletiva, pois uma pessoa infectada sem uso de máscara prolifera o vírus e suas variantes, se assim as tiver. Qual direito vale mais, então? Individual ou coletivo?

Penso que o direito coletivo à saúde deve prevalecer sobre os direitos individuais no enfrentamento às pandemias, como a atual da Covid-19, quando houver conflito entre eles. Acredito ser prematuro o pensamento de retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras nos estados ou municípios, principalmente aqueles que ainda sequer alcançaram 70% de imunização da população.

