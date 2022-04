A herança da família mosaico

O conceito de “família mosaico” vem sendo usado para definir aquela família que não segue o padrão antigo do Código Civil de 2017, que se resume em um homem e uma mulher que tenham um ou mais filhos de relacionamentos do passado.

Nos modelos mais habituais sobre essa reflexão, há diferentes graus de ascendência direta entre os membros de um único núcleo familiar. Em apenas um exemplo ainda simplificado: cada um dos cônjuges ou companheiros tem um filho (com um ou mais parceiros de relações afetivas anteriores), assim como ambos podem ter um terceiro fruto em comum. Os três filhos se tratam como irmãos e são tratados como filhos do casal.

Essa é uma situação bem comum e nem um pouco complexa dentre tantas outras que também podem constituir um único núcleo familiar. Dependendo do regime de bens envolvido, a ordem do falecimento de um dos pais pode transformar totalmente o processo de divisão da herança. Os três filhos desse casal não herdam da mesma forma.

No cenário mais provável e desconsiderando mudanças no patrimônio após a morte, o descendente em comum fica com 50% dos bens dos pais, já o filho pertencente ao primeiro falecido fica com 16,66% e o herdeiro do segundo a falecer fica com 33% de toda a herança.

Eu garanto que de todas as situações que vi, nenhum dos pais quer que, quando venha a faltar, seu filho “unilateral” seja quem menos herde. Ficar sem o pai ou a mãe antes dos outros e com menos herança? Mas… é o que a lei prevê.

E como lidar com essa situação? Testamento? Adiantamentos de legítima? Holding familiar? Há várias soluções, mas todas passam necessariamente por um planejamento patrimonial sucessório.

Me corrijo. Nem todas. Dá para contar com a sorte e torcer para que a família se componha no futuro – claro, com um custo financeiro maior, pela necessidade de doações. O que se nota disso é o fato de que, quem realmente pensa no futuro dos seus filhos não pode abrir mão de um planejamento prévio.

O planejamento patrimonial é a organização do patrimônio e dos desejos do seu titular (e sua família), feito com eficiência tributária – isto é – não pagar ao governo mais do que o necessário; para determinar a sequência da sua administração, principalmente na falta do principal responsável pela administração familiar, visando proteger contra as inseguranças do futuro, que cada vez aumentam.

Conforme a evolução das relações sociais e familiares ocorra, é fundamental que os familiares supram os pontos em que a lei não consegue caminhar na mesma velocidade, ampliando a percepção sobre a necessidade de pensar no futuro e nas incertezas, não só para seus negócios, mas também para a vida pessoal.

*Daniel Bijos Faidiga é sócio da LBZ Advocacia e advogado especializado em planejamento patrimonial, nova economia e assuntos digitais. Além de professor e autor de diversos artigos e livros, é especialista em Processo Civil pela PUC/SP, Mestre em Direito Constitucional, possui MBA em Gestão Tributária pela FIPECAFI, extensão em Direito Internacional em Genebra, em Direito Falimentar pela FGV e em Estratégias de Mentoria Empresarial e Liderança por Harvard. Cursou LL.M. em Direito Societário e Direito do Mercado Financeiro e de Capitais, é acadêmico de Economia e entusiasta de Blockchain e criptoativos