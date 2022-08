A gravação ambiental hospitalar é plenamente aceitável como prova criminal?

Nos últimos dias a sociedade viu-se abalada pelas manchetes jornalísticas que estamparam a prática de crime contra a dignidade sexual contra uma parturiente no interior de um Hospital Público Estadual no Estado do Rio de Janeiro.

Conforme noticiado, o crime teria sido descoberto após gravação ambiental realizada por funcionários da unidade, que notaram atitudes incomuns por parte do médico que participava dos partos, vindo a instalar uma câmera escondida objetivando flagrar a prática do ato ilícito, captando imagens que culminaram na prisão em flagrante do médico por estupro de vulnerável.

Nesse contexto, a gravação realizada pelos funcionários da entidade hospitalar provoca certos questionamentos quanto à sua legalidade e possibilidade de ser utilizada como prova criminal.

Isto porque, a gravação ambiental, por força de modificações realizadas pela promulgação da Lei nº 13.964/19, passou a exigir a autorização judicial para que seja válida, de forma que a realização de gravação ambiental clandestina se tornou crime, previsto no Art. 10-A da Lei nº 9.296/96.

À vista disto, a gravação ambiental é elemento de investigação criminal a cargo dos órgãos de segurança pública, dependendo de autorização judicial expressa.

Nessa lógica, a disciplina médica presente nas disposições do Conselho Federal de Medicina (CFM) também aponta para a controvérsia da gravação ambiental clandestina em ambiente hospitalar.

De acordo com o CFM, no Parecer nº 47/15, a gravação de procedimentos cirúrgicos – dentre os quais inclui-se o parto cesáreo – depende de expressa autorização do paciente, a qual deve ser documentada e assinada, possuindo a gravação caráter sigiloso e confidencial.

Por sua vez, o parecer de nº 41/99, assevera que não há impedimentos para a realização de filmagens de procedimentos cirúrgicos, desde que a pedido da paciente e com autorização dos profissionais envolvidos.

Nota-se, portanto, que a gravação ambiental clandestina de local no qual esteja sendo realizado procedimento cirúrgico com o escopo de flagrar eventual prática de crime encontra questionamentos tanto na legislação criminal quanto nas orientações técnicas da profissão médica.

Entretanto, assinala-se que apesar dos questionamentos acerca da legalidade da gravação ambiental hospitalar, no que tange as decisões dos Tribunais Superiores a respeito do tema, em contextos semelhantes ao analisado a tendência é que a prova seja validada, em razão da urgência, da justa causa que a reveste e, sobretudo, da medida de preponderância de interesses.

Ou seja, presentes a urgência e a justa causa para que a gravação ambiental clandestina seja realizada, torna-se lógico que, diante da ponderação de interesses, prevaleça o direito a privacidade sobre a imagem do ofensor.

Ademais, é importante relembrar que a implementação de um programa de compliance eficiente vem se mostrando cada vez mais necessária para prevenir situações de exposição negativa de imagem e a reputação da entidade e de seus prepostos, sejam elas públicas ou particulares, sendo possível que se mitigue a própria prática da infração, bem como dos respectivos danos decorrentes do ato ilícito.

*Paulo Klein, advogado – Escritório Paulo Klein Advogados -Área Direito Penal e Processual- Pós graduado em Direito Penal Econômico pelo IBCCRIM – Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em convênio com a Universidade de Coimbra, em Portugal, membro da Comissão de Direito Penal da OAB de Petrópolis/RJ

*Leonardo Tajaribe Jr., advogado criminalista. Especialista em Direito Penal Econômico (COIMBRA/IBCCRIM). Pós-Graduado em Direito Penal e Processual Penal (UCAM). Delegado de Prerrogativas da OAB/RJ e Membro da Comissão de Penal e Processo Penal da 32.ª Subseção OAB/RJ