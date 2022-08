A grandeza de um país

Nas últimas sete décadas, os Estados Unidos mantiveram uma posição invejável no tabuleiro global. Seus possíveis concorrentes encontravam-se destruídos, após a Segunda Guerra Mundial, cujo impacto foi sentido até praticamente a década de 1970. Esse longo período de prevalência econômica deu àquele país uma vantagem substancial no xadrez global. A partir do colapso soviético, o país manteve-se na posição principal, baseado em quatro pilares básicos: (i) o poderio militar; (ii) o dólar norte-americano como moeda de reserva global e esteio do sistema financeiro internacional; (iii) a liderança na tecnologia global como fator determinante do poderio nacional, e (iv) os valores de liberdade, justiça e estado de direito. Tais pilares deram aos Estados Unidos um privilégio exorbitante com o mundo financiando várias das vantagens gozadas pelo país, levando-os a comportarem-se, muitas vezes, como uma superpotência transgressora na ordem internacional.

À medida que o século XXI galvaniza o declínio norte-americano e uma série de mudanças tectônicas no cenário global, com o tabuleiro das relações internacionais se alterando profundamente, cabe a cada governo analisar o papel que seu país ocupará no mundo que se desenha, os desafios, as possibilidades e como avançar uma agenda que permita alçar maiores voos de influência e relevância, particularmente neste período turbulento de instabilidade e transição entre grandes potências.

A China vem, desde 1978, aplicando uma fórmula de crescimento que poderia subsidiar o processo de ascensão de um país globalmente, baseada num trinômio: capacidade, desejo e consenso. Quando estes três elementos fundamentais atuam em sincronia, o resultado tende a ser benéfico para o país em seu périplo para resistir, sobreviver e crescer num ambiente de elevada concorrência global.

Num cenário de nova guerra fria, para competir, todo país deveria realizar uma série de ajustes e reformas para adequar e capacitá-lo à concorrência. O processo de capacitação requer universidades de ponta, devoção fanática ao mérito, segurança pública e um investimento profundo na qualificação profissional da população, desde a tenra idade até à mais avançada, num processo de constante evolução. Além disso, são necessárias políticas de agregação de valor à produção local e o melhor uso do recurso mais importante de todos, que é a própria população. A construção de um capitalismo forte – privado ou estatal – é fundamental para assegurar o constante desafio da inovação e do enriquecimento coletivo. A riqueza é fator essencial ao desenvolvimento e capacidade de influência global.

O aumento da capacidade requer construir um cenário atrativo à manutenção dos cérebros existentes localmente, além da possibilidade de atrair aqueles de outros países que podem estar propensos à migração por motivos vários como insatisfação pessoal, clima, instabilidade doméstica, guerras ou, ainda, a busca por novos e constantes desafios.

O segundo elemento é o desejo. Embora pareça trivial, observa-se que, em muitos países, existe uma subserviência cultural, política e intelectual a outros, o que gera um sentimento de coitadismo, autodepreciação e baixa autoestima. O desejo de avançar altera positivamente os rumos do crescimento. À medida que um país nota o avanço e progresso, o sentimento coletivo melhora, as expectativas se transformam, e se observa um ciclo positivo de melhoria. As esperanças são renovadas e o dinamismo nacional incrementa. É importante enfatizar que não se trata de um nacionalismo esquizofrênico, mas de um nacionalismo revigorado pelos saldos positivos alcançados pela população. O incremento substancial da renda per capita e dos índices de desenvolvimento são, portanto, essenciais para um sentimento coletivo de sucesso nacional, com a expectativa de maior influência global.

Por fim, o terceiro elemento essencial é o consenso. Por mais polarizado que uma sociedade possa encontrar-se politicamente, cabe à liderança política compreender que a evolução de uma sociedade requer uma perspectiva de longo prazo que deve sobrepujar a questão política, particularmente na busca de criar-se um legado sólido para futuras gerações. A politização de questões fundamentais de longo prazo impacta negativamente a agenda para atingir o desfecho almejado do bem-estar social. É importante vencer a tensão dos momentos divisivos, comuns à vida de qualquer nação. A postura construtiva deve ser o elemento norteador da construção de uma nacionalidade e de um país próspero, seguro e influente globalmente.

O trinômio – capacidade, desejo e consenso – é essencial para consolidar a legitimidade e representatividade da liderança política de um país, diante dos objetivos alcançados, de impacto geracional, com prosperidade coletiva, aumentando a percepção global do poderio político, econômico e militar de um país. Países que não tem ambição, desprezam a sua diversidade doméstica ou não tem a capacidade de adaptar-se constantemente estão fadados ao fracasso e declínio. Mais do que modernização, o rejuvenescimento – um fenômeno de dentro para fora – é o que assegura uma mudança de rumo. O caminho da felicidade de uma nação é, portanto, resultado exclusivo do trabalho árduo, com uma visão clara do futuro.

*Marcus Vinícius De Freitas, professor visitante, China Foreign Affairs University. Senior Fellow, Policy Center for the New South