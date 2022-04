A graça concedida ao deputado Daniel Silveira é constitucional é legal?

Muitos estão atônitos e outros felizes com a decisão do Presidente Bolsonaro em conceder graça ao Deputado Daniel Silveira, condenado à pena de oito anos e nove meses de reclusão pela prática de crimes contra o estado democrático de direito e coação no curso do processo.

E o Presidente da República pode fazê-lo e o ato é dele privativo.

A graça e o indulto, além da anistia, são formas de indulgência soberana, existentes desde os tempos mais remotos. Cuida-se de benefícios deferidos ao praticante ou condenado pela prática de delito por órgãos alheios ao Poder Judiciário, motivado por razões políticas ou por espírito de humanidade, podendo extinguir o crime (anistia) ou a pena (graça ou indulto), ou, de outra forma, favorecer o agente.

Vou me ater à graça, deixando de tecer maiores considerações acerca da anistia e do indulto coletivo.

A graça (ou indulto individual) e o indulto são de competência do Presidente da República (art. 84, XII, da CF). Podem extinguir a pena ou comutá-la (diminui-la ou substitui-la por outra mais branda). Havendo a extinção da pena, a graça e o indulto recebem a denominação de total ou pleno; alcançando alguns aspectos da condenação, seja reduzindo ou substituindo a pena por outra mais branda (comutação), têm a denominação de parcial. Tanto a graça quanto o indulto são concedidos por meio de decreto presidencial e compete ao Juízo da Execução Penal a declaração da extinção da punibilidade ou a comutação da pena dos beneficiados.

Diferentemente da anistia, a graça e o indulto não apagam o fato delituoso; apenas extinguem a punibilidade, reduzem a pena ou a substituem por outra mais branda, permanecendo íntegros os demais efeitos penais e civis da sentença condenatória, como, aliás, reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 631, que diz: “O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”.

É possível ao Presidente da República delegar a atribuição de concessão do indulto e da graça a Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados na delegação (art. 84, parágrafo único, da CF).

A graça é caracterizada por ser individual, favorecendo pessoa determinada. Poderá ser provocada por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, ou da autoridade administrativa (art. 188 da LEP).

A petição da graça, acompanhada dos documentos que a instruem, será submetida à apreciação do Conselho Penitenciário, que elaborará parecer sobre o mérito do pedido e encaminhará o procedimento ao Ministério da Justiça (art. 189 da LEP). Inclusive, havendo necessidade para a elaboração do parecer, o Conselho Penitenciário poderá promover diligências e esclarecer qualquer formalidade ou circunstância omitida na petição (art. 190 da LEP).

Após o processamento no Ministério da Justiça, será o expediente remetido ao Presidente da República para decisão sobre a concessão, ou não, do benefício (art. 191 da LEP).

Concedida a graça sem a imposição de qualquer condição, ao Magistrado cabe apenas, à vista dos autos do processo e do decreto concessivo, julgar extinta a punibilidade do condenado ou determinar a comutação da pena, ou seja, sua diminuição ou substituição por outra mais branda, dependendo do caso (art. 192 da LEP).

Tanto a graça quanto o indulto somente podem ser concedidos após o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes (acusação e defesa). No entanto, a jurisprudência tem admitido a concessão do indulto após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, mesmo que caiba ou haja recurso da defesa. Nesse caso, a obtenção do indulto não prejudica a normal tramitação do recurso do beneficiado, que poderá absolvê-lo ou beneficiá-lo de outro modo.

Não é possível no decreto concessivo da graça afastar os efeitos secundários da condenação, como a perda do cargo e do mandato. Simplesmente, não haverá o cumprimento da pena ou ela será reduzida.

Embora a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XLIII, tenha aparentemente proibido somente a graça e anistia aos praticantes de crimes hediondos e equiparados, o indulto também foi vedado. É que a Carta Magna se referiu à graça de forma ampla, englobando também o indulto. Não haveria sentido em se proibir as formas de clemência soberana (graça em sentido estrito e anistia) e permitir o indulto. A Lei 8.072/1990 só veio a regulamentar esse mandamento constitucional, proibindo expressamente a concessão de anistia, graça e indulto aos participantes de crimes hediondos e equiparados (art. 2º, I). Portanto, não há como norma infraconstitucional permitir a concessão desses institutos aos autores e partícipes de crimes hediondos e equiparados, sob pena de inconstitucionalidade.

Nada há de irregular, portanto, na concessão de graça pelo Presidente da República, muito embora tenha sido a primeira vez que presencio o ato, que é dele privativo e discricionário. O comum é a concessão do indulto, que é medida coletiva e atinge aos condenados que preencherem os requisitos previstos no decreto concessivo.

Resumidamente, o decreto presidencial concessivo de graça ao Deputado Daniel Silveira é constitucional e legal, ficando dentro da esfera de discricionariedade do Presidente da República, que pode agir por motivação política ou clemência.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora