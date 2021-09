A fuligem que está chegando aqui está nas mãos de Augusto Aras

Já faz tempo que as queimadas associadas ao desmatamento florestal estão intoxicando o ar de milhões de brasileiros, afetando principalmente a saúde das crianças e contribuindo para que o Brasil se distancie cada vez mais dos objetivos e metas estabelecidos na Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e dos instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde e bem estar das populações e melhoria da qualidade de vida como o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar (Pronar).

E a fuligem que chegou nas mãos de muitos paulistas recentemente representa a perda expressiva das pequenas porções ainda existentes dos biomas brasileiros e a poluição do ar que estamos respirando. Neste caso veio dos remanescentes de cerrado no Estado de São Paulo, mas novos focos de incêndio ainda mais intensos estão novamente surgindo no Pantanal, já superando a média histórica para este período. Parte da solução deste problema está nas mãos do procurador geral da República, Augusto Aras.

Isso porque a Quarta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acolheu denúncia inédita elaborada pela equipe de Justiça Climática do programa Criança e Natureza, do Instituto Alana, que pede a atuação do órgão para que tome as providências cabíveis no sentido de obrigar o poder público federal na reestruturação de um sistema efetivo de proteção e prevenção aos incêndios florestais na região Amazônica e no Pantanal. Para evitar novos focos e desmatamentos durante o período de seca deste ano, a denúncia do Instituto Alana solicita, por exemplo, a retomada dos trabalhos do Prevfogo, SISAM e VIGIAR, estruturas e programas de prevenção e combate a incêndios que tiveram seus orçamentos cortados e foram desmanteladas no atual governo federal. Está nas mãos de Aras decidir se dará andamento ou não à recomendação da Quarta Câmara do MPF. A denúncia foi protocolada em março de 2021, após os recordes de queimadas e desmatamento nas regiões, e a fuligem que caiu sob o céu de São Paulo demonstra mais uma vez como o tema requer atenção urgente, já que os índices elevados aceleram as mudanças climáticas globais e intensificam a poluição do ar no país, afetando diretamente a saúde da população – em particular das crianças.

Não há dúvida de que a poluição do ar, com 90% da população mundial respirando ar abaixo de níveis seguros, é uma emergência global de saúde pública e representa uma das maiores ameaças à saúde humana. Quando a fonte da poluição do ar são as queimadas, além de toda a perda ambiental associada, existem outros diversos prejuízos consideráveis, como o aumento da emissão de gases de efeito estufa, doenças respiratórias e cardiovasculares, bem como mortes prematuras, sendo as crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças pulmonares ou cardíacas preexistentes as mais vulneráveis.

O que se observa é uma forte tendência de aumento da incidência de doenças respiratórias durante o período em que coincidem a diminuição das chuvas na região, a queda dos índices de umidade, a ocorrência de queimadas e a contaminação atmosférica pelos diversos tipos de poluentes.

O Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) publicaram informe que alerta para os impactos na saúde advindos dos efeitos das queimadas e suas tendências mais recentes. O estudo traz que, de maio e junho de 2019, ocorreram na região amazônica cerca de 5.000 internações de crianças por mês, dobrando o que seria esperado para o período e representando um gasto a mais ao SUS de R$ 1,5 milhões por mês.

Ficamos chocados quando vemos essa fuligem chegar até nós ou quando vimos a enorme nuvem escura advinda de tão longe das queimadas da Amazônia Legal e do Pantanal nos últimos anos, mas parece que isso não é suficiente para o poder público cumprir com a sua obrigação e mudar essa realidade. Por isso, o Instituto Alana lançou uma campanha global que dá visibilidade a essa poluição do ar com uma grande bolha cinza que está aparecendo em vários cantos da cidade de São Paulo e, em breve, em outros locais do mundo que enfrentam o mesmo problema. A campanha “Livre para Brincar Lá Fora” instiga a pensarmos, como cuidadores e responsáveis pelas crianças, que a poluição do ar está prejudicando o desenvolvimento integral infantil, afetando sua saúde e trazendo consequências crônicas para suas vidas.

Em outras palavras, se reconhece o direito de crianças e adolescentes de ter futuro no presente. A qualidade ambiental em sentido amplo é um dos principais fatores que determinam a sobrevivência das crianças nos primeiros anos de vida, e influencia fortemente o seu desenvolvimento físico e mental. Não podemos mais ignorar o contexto da proteção socioambiental de crianças e adolescentes, devemos reconhecer que esta parcela da população tem sido afetada de forma desigual e desproporcional, merecendo um olhar mais apurado e uma proteção eficaz e integral com prioridade absoluta de seus direitos fundamentais, tal qual resta descrito nos artigos 225 e 227 da Constituição Federal.

Como acontece em todas as injustiças socioambientais, a solução depende do poder de Augusto Aras, mas a fuligem cai sobre as mãos dos mais vulneráveis, em especial das crianças. Agora é contar que o fiscal da lei cumpra com seu papel de exigir que o executivo retome com urgência os trabalhos dos programas de proteção e prevenção aos incêndios florestais, garantindo ar limpo para que crianças possam estar ao ar livre e se desenvolverem de forma plena com saúde e bem-estar.

*Angela Barbarulo, coordenadora do Projeto Justiça Climática e Socioambiental, do Programa Criança e Natureza, do Instituto Alana. Advogada e auditora especializada em Direito Ambiental pelo Institute of Environmental Management & Assessment/UK. Membro da Comissão de Meio Ambiente e de Direitos Humanos da OAB/SP

*JP Amaral, coordenador do Programa Criança e Natureza, do Instituto Alana. Conselheiro do Greenpeace Brasil, cofundador da rede Bike Anjo e do coletivo Ecologia Urbana. Faz parte da rede de futuros líderes do Programa da Chanceler Alemã da Fundação Alexander von Humboldt, membro alumni da rede Red Bull Amaphiko de Empreendedores Sociais e do Young Global Changers