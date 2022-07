A filmagem do estupro na sala de parto é prova ilícita?

A cena em que um médico anestesista se aproveita do fato de a grávida estar anestesiada durante o parto para com ela fazer sexo oral é revoltante. Sinceramente, nunca poderia imaginar que um profissional da medicina, se assim pode ser chamado, pudesse praticar ato tão sórdido.

No direito, muito embora não tenha havido violência ou grave ameaça, o crime é de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal, com pena cominada de oito a 15 anos de reclusão.

A pessoa, nessa condição, não pode oferecer resistência e, por isso, pune-se da mesma forma daquela em que a vítima é constrangida a praticar qualquer modalidade de ato sexual (conjunção carnal, sexo oral ou anal, beijo lascivo etc.), com a vontade inibida em razão de violência ou grave ameaça.

A conduta é sórdida, execrável e, por isso, considerada crime hediondo, com severas consequências penais e processuais penais para o autor do delito.

No entanto, como tem ocorrido sistematicamente, diante de recentes alterações legislativas a respeito da captação de sons e imagens com finalidade probatória, questão que está a ser levantada na seara jurídica é se a filmagem do médico anestesista estuprando a parturiente é prova ilícita.

Não é e vou explicar o porquê.

É possível que, em local público ou privado, terceiro desautorizado, com o emprego de meios eletrônicos, capte sons e/ou imagens ou intercepte conversação entre presentes. Nesse caso, essa captação ou interceptação poderá ser utilizada em juízo como prova?

A interceptação e escuta ambiental passaram a ser regulamentadas pela Lei 13.964/2019, que inseriu o art. 8-A na Lei 9.296/1996. De acordo com a norma, para a investigação ou instrução criminal, pode o Magistrado autorizar, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando: I – a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes; e II – houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou em infrações penais conexas.

No pedido, a autoridade policial ou o membro do Ministério Público, para que possa haver controle judicial do procedimento e de sua legalidade, deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo que realizará a captação ambiental (§ 1º).

O procedimento de captação ambiental não poderá exceder o prazo de quinze dias, mas, desde que comprovada a indispensabilidade do meio de prova e presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada, poderá ser renovada por iguais períodos. A norma não limita o número de prorrogações, que devem observar a razoabilidade e proporcionalidade a ser analisada pelo Magistrado a cada pedido de prorrogação (§ 3º).

A instalação do dispositivo para a realização da captação ambiental, desde que necessária, poderá ser realizada por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa, que não pode ser invadida neste horário mediante ordem judicial (art. 5º, XI, da CF). Assim, a instalação do dispositivo na casa somente poderá ser realizada durante o dia em razão da inviolabilidade constitucional, que a excepciona apenas quando houver flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a quem se encontre no seu interior (§ 2º).

Para complementar a regras acerca da captação ambiental serão aplicadas subsidiariamente as disposições pertinentes sobre interceptação telefônica previstas na Lei 9.296/1996 (§ 5º).

Quanto à necessidade de autorização judicial para a captação ou interceptação ambiental, algumas observações devem ser feitas.

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, quando alguém, utilizando-se de meios técnicos de gravação de sons ou imagens, procede à captação ou interceptação ambiental em lugar público ou aberto ao público a prova será lícita, pois não haverá violação ao direito de intimidade de outrem, justamente pela natureza do local (Nesse sentido: STF, HC 74.356/SP, 1ª T., Rel. Min. Octavio Galotti, j. em 10.12.1996. STF: RHC 108.156/SP, 1ª T., Rel. Min. Luiz Fux, v.u.,j. em 28.06.2011).

Atualmente, a polícia e outros órgãos estatais ou particulares vêm-se valendo de filmagens de crimes, tais como os ocorridos no metrô e em estabelecimentos comerciais. Esse meio técnico de gravação está sendo utilizado para a salvaguarda de interesses legítimos, em evidente exercício regular de direito. Assim, o criminoso nunca poderá arguir a ilicitude dessa prova.

Com efeito, sendo o local público ou aberto ao público, como não se pode querer ou exigir privacidade dada à natureza do local, não há necessidade de autorização judicial, já que não ocorre violação à intimidade ou privacidade.

Por outro lado, quando a captação ou interceptação ambiental se der em local privado, como em uma residência, a prova será ilícita por haver ofensa ao direito à intimidade. Nesses casos, a autorização judicial é exigida para que os sons e imagens possam ser empregados como prova judicial.

No caso em questão, a sala de cirurgia ou de parto é local aberto ao público, isto é, possível o ingresso de algumas pessoas autorizadas, inclusive familiares. E a filmagem foi de toda a equipe, inclusive do enfermeiro que colocou o celular. Assim, como não se trata de local privado, mas aberto ao público e de propriedade do hospital, não do médico, a prova é perfeitamente lícita. Não houve violação da intimidade do médico anestesista, que não possuía direito ao recato naquele local, que é ambiente de trabalho de acesso controlado, mas não vedado.

Ademais, beiraria ao absurdo querer privacidade para praticar sexo oral não consentido com a parturiente sedada por ele próprio e sem a menor condição de oferecer resistência (estupro de vulnerável).

A ninguém é dado o direito de invocar direito ou garantia constitucional para a salvaguarda da prática de ilícitos.

Anoto que para o fato em comento não se aplica a regra prevista no § 4º, do art. 8º-A, da Lei nº 9.296/1996, que trata da captação ambiental feita por um dos interlocutores, mais conhecida como gravação ambiental, que ocorre quando um dos envolvidos na conversa entre presentes, sem o conhecimento do outro, grava o próprio diálogo. Nesta hipótese, para parcela da doutrina e da jurisprudência, a gravação ambiental somente poderia ser empregada em matéria de defesa. A respeito deste tema específico, a fim de não ser repetitivo e por não interessar ao caso concreto, remeto o leitor a artigo que escrevi na Conjur em 04.01.2022.

Portanto, perfeitamente lícita a gravação do estupro realizada pela equipe médica que suspeitava que alguma coisa estava errada nas atitudes do anestesista durante o procedimento dos partos.

Enfim, o que a sociedade espera é que o fato seja devidamente apurado e, após o devido processo legal, seu autor severamente punido, inclusive com a cassação do diploma de médico.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora