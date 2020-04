A exoneração de Valeixo

A exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo foi publicada no Diário Oficial da União na manhã desta sexta, 24, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e também trazendo o nome ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. O ministro, no entanto, diz que foi comunicado da decisão e não assinou a exoneração de se homem de confiança. Valeixo foi pivô de crises entre o presidente e Moro, que avisou deixaria a equipe caso houvesse a imposição de um nome para o comando da PF. O ministro da Justiça fará um pronunciamento às 11h.