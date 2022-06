À espera de laudos periciais, PF pede mais 30 dias para concluir inquérito sobre morte de Genivaldo, asfixiado na ‘câmara de gás’ da PRF Pedido de prorrogação está ligado à necessidade de se aguardar ‘a apresentação de laudos periciais requisitados’, ‘indispensáveis para a finalização do procedimento investigatório’; tratam-se das perícias do Instituto Médico Legal em Sergipe do Instituto de Criminalística da Diretoria Técnico-Científica da PF