A Emenda Constitucional nº 125/2022 e o futuro dos Tribunais Superiores

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a instância do Judiciário brasileiro competente para julgar, por meio de recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais inferiores, desde que a decisão recorrida contrarie ou negue vigência a tratado internacional ou a lei federal, julgue válido ato de governo local contestado em face de lei federal ou, ainda, confira a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Além dos referidos requisitos processuais, a interposição do recurso especial requer, com o advento da recente Emenda Constitucional nº 125/2022, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, presumindo-se relevantes, de forma absoluta, as matérias relativas a ações penais, improbidade administrativa, que podem ensejar inelegibilidade eleitoral, ações cujo valor da causa ultrapassem quinhentos salários mínimos e, por fim, ações nas quais o acórdão recorrido contrarie jurisprudência dominante do STJ.

O filtro de relevância, que pode ser ampliado por lei, em nada afeta os demais recursos e ações de competência originária do Tribunal, tais como as ações penais relacionadas a foro por prerrogativa de função, mandados de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, conflitos de competência entre tribunais e autoridades administrativas, homologação de sentenças estrangeiras, concessão de exequatur às cartas rogatórias e, por fim, julgamento de recurso ordinário, revisão criminal, reclamação e ação rescisória.

O STJ é, por excelência, o tribunal superior competente para preservar o chamado direito federal, salvo no que tange às matérias constitucionais, de atribuição do Supremo Tribunal Federal (STF) ou a normas infralegais, como é o caso de decretos e regulamentos, ainda que exarados no âmbito federal. É nesse contexto que deve ser analisada a alteração constitucional instituidora do filtro de relevância ora em exame.

A alteração constitucional, que demanda regulamentação no plano legal para se tornar efetiva, ocorre no contexto de uma forte tendência, já de longos anos, de redução do acesso à prestação jurisdicional pelos tribunais superiores brasileiros. Destaque-se, em especial o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, a qual instituiu a chamada repercussão geral da questão constitucional, específico filtro imposto ao recurso extraordinário.

Se, por um lado, é de alçada constitucional a inafastabilidade do controle jurisdicional sobre qualquer lesão ou ameaça a direito, também é de matriz constitucional a razoável duração do processo e a celeridade dos meios garantidores da sua tramitação. Nesse cenário, é preciso que nosso sistema de Justiça seja capaz de, adequadamente, responder às exigências que lhe são impostas.

Ainda que o futuro dos Tribunais Superiores brasileiros passe, necessariamente, pela fixação de filtros que viabilizem a concentração de esforços no deslinde de específicas e determinadas questões jurídicas, não se pode tolher, leviana e apressadamente, o acesso à Justiça, bem como o desejável controle decisório viabilizado pela sobreposição de instâncias revisionais.

Especialmente porque, no bojo de sua competência constitucional, qual seja, evitar a vulneração à lei federal, insere-se a uniformização da interpretação judicial de modo que a simples existência de posicionamentos destoantes nos tribunais inferiores, afirmação aqui inserida sem o rigor dos requisitos impostas pela própria Constituição para delimitar a competência da Corte Superior nesse ponto, por si só, já nos parece ser relevante o suficiente para demandar a apreciação do STJ, o que, inclusive, denota a relevância do papel que lhe incumbe.

Assim como é indesejável estarmos fadados aos intermináveis questionamentos e discussões judiciais, em prejuízo da estabilidade das relações jurídicas e da efetividade da jurisdição, é igualmente tormentoso que a prestação jurisdicional seja tolhida, exemplificativamente, por critérios aleatórios, classistas, censitários e discricionários. Não está em jogo apenas o futuro dos Tribunais Superiores brasileiros, mas também as condições e possibilidades do acesso à Justiça.

*Pedro Estevam Alves Pinto Serrano, Bacharel, Mestre e Doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP com Pós-Doutoramento em Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Ciência Política pelo Institut Catholique de Paris e em Direito Público pela Université Paris Nanterre. Professor de Direito Constitucional e de Teoria do Direito na Graduação, no Mestrado e no Doutorado da Faculdade de Direito da PUC-SP.

*Anderson Medeiros Bonfim, Doutorando em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, instituição na qual obteve os títulos de Mestre em Direito Administrativo e Bacharel em Direito.

*Juliana Salinas Serrano, Doutoranda em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, instituição na qual obteve os títulos de Mestre em Direito Administrativo e de Especialista em Direito Administrativo. Foi professora na Especialização em Direito Administrativo pela PUC-SP (COGEAE) e graduou-se bacharela em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.