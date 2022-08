A educação pela pedra no Direito Público

Quem trabalha com o ordenamento jurídico brasileiro há de reconhecer a natureza hermética das normas: termos indigestos, pouco encadeamento lógico, sentidos múltiplos e redação confusa.

, evidenciando a dificuldade de interpretação e a carência de silogismo que impera nos textos legislativos e redunda no juridiquês chato das peças processuais.

No Direito Público, essa condição quase que sine qua non é especialmente tormentosa, tanto do ponto de vista formal quanto material. É que as palavras podem ser uma máscara para as intenções reais, que não podem ser explícitas a ponto de causar comoção, ou ter o poder de fazer cair o lençol branco das assombrações, como escreveu Marília Arnaud. Em outras palavras: dificultar pode ser técnica estratégica, previamente definida para filtrar o acesso a alguns e reter o poder nas mãos de poucos.

Ainda, sob pretexto de prever o maior número de situações possíveis, como forma de dar efetividade a uma pretensa segurança jurídica, o efeito acaba sendo exatamente o inverso, resultando em sistemas extremamente burocráticos, repletos de regras desnecessárias e insuportavelmente intransponíveis: uma pedra – fria, inenfática e impessoal. João Cabral de Melo Neto tinha razão.

As lições da pedra servem ao Direito Público. Espera-se que tenha um interior – no caso, que tenha uma finalidade, o objetivo precípuo do interesse da coletividade. Espera-se, ainda, que tenha poética, sua carnadura concreta – que seja aplicável e firme o suficiente para proteger o pacto social e regular os poderes do Estado. Espera-se, ao fim, lição de economia, seu adensar-se compacta – que seja reduzida a ponto de não impor restrições exacerbadas a Direitos fundamentais.

Com uma carga tributária das mais elevadas e complexas dentre os países ocidentais, um Direito Previdenciário de regras incompreensíveis ao cidadão comum, o qual teoricamente visa a resguardar, e um Direito Administrativo diluído e carente de parâmetros objetivos, o ordenamento jurídico brasileiro parece tão hermético quanto uma pedra. Quase impossível de acessar o seu interior.

Frases de efeito e imponentes, de acesso restrito, mas que nada dizem. Políticas públicas de aparente cunho social, mas que não trazem nenhum benefício concreto a quem precisa. O eufemismo esdrúxulo dos problemas reais. Uma máscara bonita para não olhar de frente a realidade.

No poema Conversa com a pedra, Wislawa Szymborska resume o sentimento de quem diariamente se depara com regramentos e termos jurídicos desnecessários (ou necessários, mas a quem?): “Bato à porta da pedra. Sou eu, me deixa entrar. Não tenho porta.”

*Maria de Lourdes Luizelli, advogada especializada em Direito Público do escritório Andrade Maia