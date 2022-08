A educação de jovens e adultos exige uma nova perspectiva

Ter uma nova perspectiva sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é importante, não somente porque, dados do último Censo Escolar (2021) trazem a dura realidade de que mais de dois milhões de matrículas foram perdidas nos últimos dez anos, mas também porque o governo e a sociedade precisam entender onde estão sistematicamente falhando, e, a partir disso, agir e recuperar tantas perdas.

Não é momento de perder as esperanças, pelo contrário. Temos que olhar com uma lupa para ampliar nossa percepção diante das realidades educacionais brasileiras que contabilizam um índice de analfabetismo de 7%, chegando próximo de 15 milhões. Pior ainda é que a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), identificou, em 2020, que 35,9% dos jovens entre 18 e 24 anos que concluíram a Educação Básica estão na categoria chamada “nem-nem”, que não estudam e nem trabalham. Esse dado está diretamente ligado ao desemprego, uma vez que, dos mais de 10 milhões de desempregados do País, 19,3% estão nessa mesma faixa etária.

Atualmente, o Brasil tem quase 3 milhões de estudantes matriculados na EJA – entre ensino fundamental e médio -, mas somente 108.858 vagas são ofertadas por escolas privadas que, ainda não enxergaram o enorme potencial da modalidade e que, caso notassem, teriam não só uma oportunidade econômica, como também de desenvolvimento social.

O mais desconcertante diante desses números é que as contas não fecham, pois concomitante ao quadro de desemprego, encontramos cenário paradoxal relatado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em que metade das fábricas do país diz ter dificuldade para encontrar mão de obra qualificada em todos os níveis, principalmente nos cargos de produção. A pesquisa identificou que 96% das empresas têm dificuldade de contratar operadores qualificados e 90% têm como desafio treinar técnicos capacitados.

O MEC, por sua vez, está desenvolvendo um programa com ênfase na educação profissional, que estabelece diferenciais na política de flexibilização para contemplar alunos com problemas de horários, distâncias e que devem ajudar a melhorar problemas que já são velhos conhecidos da EJA como evasão escolar, avaliações e metodologias falhas. Essas são formas de reforço, pensadas para que o Brasil alcance a meta de obter 25% das matrículas da EJA no ensino fundamental e médio de forma integrada à Educação Profissional, até 2024. Índice ainda muito distante da nossa realidade, já que, em 2020, apenas 0,5% dos alunos da EJA cursaram Educação Profissional.

É preciso lembrar, porém, que estamos falando de um público desafiadoramente diverso e defasado. E que, embora seja trabalhador e produtivo, não é qualificado, possui baixa autoestima, ao mesmo tempo que é resiliente o suficiente para retornar à escola em busca de melhorias, visa um futuro melhor por meio da educação e consequentemente empregos mais bem remunerados, e maior qualidade de vida.

Talvez nosso olhar precise se deter aos aspectos não desenvolvidos que produziram a geração “nem-nem”. Ou investir na possibilidade de fixar competências essenciais para serem desenvolvidas e que serão úteis dentro e fora da sala de aula. Não há dúvida que a meta principal da escola é oferecer Educação Básica de qualidade, e que de fato prepare o aluno para o mundo do trabalho, levando em conta também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, alinhadas à Base Nacional Comum Curricular. Sabemos o que fazer e buscamos as trilhas de como.

Nós, enquanto sociedade, falhamos muito com essas pessoas que, por inúmeros motivos, não tiveram a chance de estudar e se preparar para a vida, nem de percorrer as trilhas previstas para a idade certa. E, portanto, temos uma dívida a ser paga com esse público. Uma dívida que tem a ver com os direitos, mas principalmente com o compromisso, de nós educadores, em exercitar a humanidade em cada movimento ou ação que nosso olhar testemunhar e perceber a possibilidade de reverter cenários que impedem o avanço. Nossa visão de futuro é a inclusão de todos pela educação, com olhar diferenciado para nossos jovens e adultos que iniciam a jornada da escolaridade mesmo que tarde, porque é melhor do que nunca!

*Suely Menezes é consultora na Mind Lab. Pedagoga com habilitação em Administração Escolar e Orientação Educacional pela UFPA, mestra em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Taubaté. Presidente da Câmara de Educação Básica do CNE