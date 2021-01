A economia criativa é o futuro dos negócios

Há décadas, empresários e trabalhadores profetizam o fim de determinadas profissões, projetando um cenário de caos em um futuro no qual pessoas seriam substituídas por máquinas. Também, o excesso de profissionais nas áreas mais ‘tradicionais’, já saturadas, faz com que haja cada vez menos oportunidades de emprego e salários menos gratificantes. E, ao que tudo indica, isso não está muito distante. Contudo, há uma luz no fim do túnel (data venia para o clichê).

Como não há mal que perdure sem que a inteligência humana não faça jus ao que pregava Darwin, a sociedade e o setor comercial se adequam à nova realidade e dão um novo sentido ao mercado de trabalho – e, dessa vez, com o que o ser humano tem de mais valioso: a criatividade.

Bem subjetivo e imensurável, a criatividade pode, hoje, recompensar ainda mais aquele que antes não vislumbrava grandes oportunidades para além das possibilidades que o quadradíssimo mercado de trabalho oferecia. E essa recompensa veio com a ascensão da chamada economia criativa. Mas o que seria isso?

A economia Criativa pode ser definida como o conjunto de negócios baseado no capital intelectual e cultural que gera valor econômico, de forma a estimular a criação de empregos, a geração de renda e a produção de receita. Ela abrange os ciclos de criação, produção e distribuição de bens e serviços que usam criatividade, cultura e capital intelectual como insumos primários, promovendo a diversidade cultural e o desenvolvimento humano.

Integram esse novo setor companhias que propõem soluções criativas para que empresas e pessoas resolvam problemas do dia a dia. Exemplos não faltam: Netflix, que promove uma nova forma de consumir filmes e séries; Uber, que introduz um jeito diferente de se locomover; Ifood, que revolucionou o delivery de comida; Spotify, que virou a indústria fonográfica de cabeça para baixo; e por aí vai.

A economia criativa não é só o futuro, mas também o presente dos negócios, proporcionando formas diferentes de fazermos coisas que estamos acostumados no nosso cotidiano, mudando os nossos hábitos e, a longo prazo, moldando o comportamento de toda uma geração. E o faz aquecendo a economia, criando novos empregos e acendendo aquela luzinha no fim do túnel, espantando os fantasmas da revolução das máquinas.

*Cadu Guerra é CEO do Allugato