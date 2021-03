A disputa sobre extensão de patentes no Brasil

O STF deve decidir em breve matéria crucial para a saúde pública e para o desenvolvimento econômico nacional: a constitucionalidade da extensão do prazo de vigência das patentes, em debate na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.529, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli. Diante de algumas análises distorcidas sobre o tema, é necessário esclarecer aspectos jurídicos e econômicos da questão.

Em primeiro lugar, o caso não trata de “quebra” de patentes. A Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96) estabelece a vigência das patentes em vinte anos a partir do depósito do requerimento, com proteção retroativa garantida. Nada disso é contestado na ação. O que a ADI discute é tão somente o parágrafo único do art. 40 da lei, que prevê a extensão da patente em caso de demora na sua concessão pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Esse mecanismo, que deveria ser excepcional, tornou-se a regra: a maior parte dos pedidos demora longos anos para ser analisado, seja pela ineficiência burocrática, seja pela utilização de subterfúgios jurídicos e administrativos pelos solicitantes de patentes. Assim, ocorre no Brasil uma inversão de interesses: aqueles que deveriam desejar a pronta expedição da patente tornam-se os maiores beneficiados pela demora na sua concessão.

Em segundo lugar, deve-se notar que a extensão das patentes traz enormes custos à sociedade, principalmente ao SUS. Patente é um direito de exploração monopolista que permite a seu proprietário definir unilateralmente o preço do produto. Na indústria farmacêutica, o Brasil se tornou uma ilha de preços elevados de medicamentos patenteados em um oceano de países em que esses mesmos medicamentos já estão em domínio público e são vendidos como genéricos a preços reduzidos. Segundo estudo da UFRJ, somente para 9 remédios comprados pelo SUS, a extensão das patentes teve custo de mais de R$ 4 bilhões nos últimos anos. A crise sanitária e fiscal acarretada pela pandemia torna urgente a paralisação dessa distorção. O exemplo é de um anticoagulante (rivoroxabana), recomendado pela OMS para o tratamento da Covid-19, que se encontra com patente estendida, porém já em domínio público em países como Índia e China. Há ainda medicamentos com patentes estendidas destinados ao combate de diabetes, câncer e HIV. São doenças que agravam os sintomas da Covid-19, aumentando o risco de letalidade dos infectados.

Tampouco o Brasil se isolará internacionalmente ao limitar a extensão das patentes; ao contrário, se aproximará das melhores práticas internacionais. O padrão mundial de vigência de patentes, encontrado no Acordo TRIPS, é de vinte anos. Do ponto de vista jurídico, o que torna o Brasil excêntrico é a extensão desmedida de patentes, que não encontra paralelo em outros países nem fundamento em acordos assinados pelo Brasil. Sequer os países desenvolvidos – de onde provêm a maioria das patentes – concedem extensão por tempo indeterminado, e sem qualquer provocação do interessado, para compensar atrasos na concessão das patentes.

Ainda: a extensão patentária tornou-se mecanismo de rentismo, não de fomento à inovação. Conforme o INPI, cerca de 80% dos depositantes de patentes são estrangeiros, empresas globais que desenvolvem produtos em suas matrizes. A extensão das patentes no Brasil em nada influi nas decisões de pesquisa e desenvolvimento local, que se pautam por um universo muito mais amplo de mercados. Uma vez desenvolvidos os produtos, essas empresas valem-se do monopólio patentário para gerarem receitas e distribuírem lucros. O Brasil oferece prazo estendido que não gera qualquer pesquisa, mas somente privilégios para empresas que buscam estender indefinidamente seus monopólios. O parágrafo único não favorece o desenvolvimento nacional.

Do ponto de vista das relações internacionais, trata-se de mecanismo de solidariedade às avessas, no qual o país mais pobre transfere voluntariamente, e sem contrapartida, recursos a países mais ricos. No próximo dia 07 de abril, o Supremo Tribunal Federal terá a oportunidade de acabar com esse contrassenso.

*Welber Barral, doutor em Direito Internacional (USP)