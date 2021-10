A discussão sobre o passe sanitário na cidade do Rio de Janeiro

I – O FATO

Segundo se noticia o desembargador Paulo Rangel, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu o decreto do prefeito Eduardo Paes (PSD) que desde 15 de setembro de 2021 exigia das pessoas que quisessem entrar em determinados estabelecimentos de acesso público no município do Rio de Janeiro, como cinemas, teatros, museus e outros pontos turísticos, academias de ginástica, clubes e estádios de futebol, a apresentação de comprovante de ter se vacinado contra a covid-19 – o chamado “passaporte sanitário”.

O desembargador Rangel atendeu a um pedido de habeas corpus impetrado pela aposentada Roselee Mendes Pinheiro e estendeu a decisão a toda a coletividade. Para o desembargador, “se o cidadão quer ou não se vacinar é um problema seu que se encontra amparado pelo princípio da autodeterminação e pelo princípio da legalidade”.

“Não cabe ao prefeito editar um decreto impedindo as pessoas de circularem pelas ruas se não fizer aquilo que ele manda fazer, por mais boa intenção que seu decreto possa ter. Aliás, tenho dito e aqui repito: de boa intenção o inferno está cheio. Todo ditador quer controlar a sociedade e sempre usa um discurso bondoso para cercear sua liberdade de locomoção”, escreveu Rangel na decisão.”O grande vírus são esses homens que não tem compromisso ético e público com a sociedade”, afirmou, em outro trecho. O desembargador chegou a citar o ditador alemão Adolf Hitler, líder dos nazistas e responsável pela morte de seis milhões de pessoas, a maioria judeus.

“Hodiernamente o motivo é eleitoral e político. Politizaram o vírus. Transformaram ele no que há de mais nocivo num Estado: moeda de troca eleitoral.

Lamentável, enquanto isso as pessoas morrem. Triste. Muito triste. A liberdade de locomoção está cerceada. A impetrante e qualquer não vacinado não podem circular pela cidade, livremente. Os agentes de segurança saem às ruas por ordem do prefeito para cercear a liberdade de quem descumprir o decreto. Pessoas são presas por estarem sentadas na praça, por estarem circulando nas areias das praias. Inacreditável”, seguiu o desembargador.

“O prefeito está dizendo quem vai andar ou não pelas ruas: somente os vacinados. E os não vacinados? Estes não podem circular pela cidade. Estão com sua liberdade de locomoção cerceada. Estão marcados, rotulados, presos em suas residências. E por mais incrível que pareça tudo isso através de um decreto. Se no passado existiu a marcação a ferro e fogo dos escravos e gados através do ferrete ou ferro em brasas, hoje é a carteira da vacinação que separa a sociedade. O tempo passa, mas as práticas abusivas, ilegais e retrógradas são as mesmas. O que muda são os personagens e o tempo”, continuou o desembargador Rangel.

II – A SUSPENSÃO DE LIMINAR NO PROCESSO PENAL

O caso envolve a figura processual do habeas corpus de ofício concedido em sede de liminar.

Vem sido utilizado nos tribunais superiores o instituto da suspensão de liminar, mesmo no processo penal, diante de decisões que estejam na abrangência do artigo 4º da Lei 8.437/92.

Não cabe à Justiça se envolver em uma questão de saúde pública como a que envolve o chamado “passe sanitário”.

A Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 4º, determinou que compete ao Presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Na visão de Celso Agrícola Barbi, trata-se de providência de caráter cautelar aquela que, na classificação de Calamandrei, diz respeito a medidas que antecipam a decisão do litígio, isto é, que se destinam a provocar uma decisão provisória, enquanto não se obtém a decisão definitiva.

O certo é que, diante da concessão de liminares de cunho satisfativo ou cautelar em ações civis públicas, a pessoa jurídica de direito público tem se valido do remédio para suspendê-la. Essas liminares teriam o caráter de providência executiva lato sensu ou ainda mandamentais, exigindo da Administração o ajuizamento dos remédios autônomos correspondentes ao recurso de agravo de instrumento e a suspensão de liminar.

Contra a liminar concedida a favor do pleito trazido pela pessoa requerente em ação civil pública tem a entidade pública duas saídas: o recurso de agravo de instrumento em face de decisão de caráter interlocutório, e a suspensão de liminar.

Trata-se de providência de natureza metajurídica.

Sabe-se que, em passado recente, no STF foi utilizado este instrumento no processo penal, de forma excepcional, no caso André do Rap que foi preso pela Polícia Civil em uma mansão em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Ele era procurado desde 2014, sob acusação do Ministério Público Federal (MPF) de ser responsável por escoar cocaína para diversos países, via Porto de Santos. Entre suas atribuições, estaria a articulação de negócios entre o PCC e criminosos estrangeiros – incluindo a ‘Ndrangheta, grupo mafioso da Calábria, no sul da Itália, que recepcionava a droga para redistribuir na Europa. Tudo diante de decisão monocrática do ministro Marco Aurélio que determinou a expedição de mandado de soltura daquele paciente.

A liminar concedida para o caso teve nítido caráter satisfativo e, data vênia, não cautelar.

A situação aproxima-se, no habeas corpus, cujo escopo é a liberdade de ir e vir, a do mandado de segurança cujo objetivo é assegurar um direito líquido e certo não amparável pelo habeas corpus.

Hamilton Moraes e Barros (As liminares do mandado de segurança, 1963, n. 14), sustentou a natureza antecipatória, portanto satisfativa, da medida no mandado de segurança.

Procurando distinguir entre as medidas cautelares cuja função seria a de “antecipar provisoriamente certos efeitos da providência definitiva” as quais segundo o jurista, ressaltariam o alto mérito da doutrina de Calamandrei, ao destacar o caráter instrumental da medida cautelar, enquanto “tutela do processo”, e as medidas que, no conceito de Chiovenda, corresponderiam à “necessidade efetiva e atual de afastar o receio de um dano jurídico” sustentou Alfredo Buzaid que a liminar em mandado de segurança, podendo ser a todo tempo revogada, por ser provisória e de duração limitada, não constitui, por isso, uma antecipação dos efeitos definitivos da sentença (satisfativa) que acolhe a segurança. O juiz que concede a liminar não é obrigado a mantê-la no momento de proferir a sentença final, em que reconhece ou nega o direito invocado pelo impetrante”.

Para Alfredo Buzaid, somente seriam antecipatórias dos “efeitos definitivos” da sentença de mérito, as liminares que não puderem jamais ser alteradas durante o curso da demanda e nem mesmo revogadas na sentença final. Daí porque, sendo embora uma medida cautelar, não se insere naquele grupo de medidas antecipatórias a que teria referido Pierro Calamandrei.

Trata-se de um provimento de execução urgente.

III – O MAU EXEMPLO DO PASSADO

O Desembargador Paulo Rangel, com as devidas vênias, fez menção, em sua respeitável decisão, a imagens do passado.

Lembro-me, no entanto, da revolta da vacina.

Determinada a vacinação compulsória, como meio preventivo contra a varíola, ex vi da Lei nº 1.251, de 31 de outubro de 1904, suscitou essa providência alguns descontentamentos, culminando com ameaças de surtos revolucionários.

Cerca de 19 horas do dia 14 de novembro de 1904, o General de Brigada Silvestre Rodrigues da Rocha Travassos, sublevando a Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, assumiu-lhe o comando. Prendendo ato continuo o General José Alípio Macedo da Fontoura Contaliat, comandante deste estabelecimento de ensino militar, marchou para o centro da cidade, à frente da tropa, com o fim, segundo ficaria mais tarde apurado, de depor o chefe do Governo, Presidente Rodrigues Alves e entregar a suprema direção do País a um governo de fato.

Em mensagem de 16 de novembro de 1904, pediu o Presidente Rodrigues Alves a decretação do estado de sítio para a Capital Federal e Niterói, apontando ao mesmo tempo ao Congresso os nomes do senador Tte-Cel Lauro Sodré e deputados Major Alexandre José Barbosa Lima e Alfredo Varela (Civil) como implicados no movimento.

Foi autorizada a decretação do estado de sítio, consoante os termos do decreto nº 1.270, de 18 de novembro, sendo encarregado do inquérito o bacharel Antônio Augusto Cardoso de Castro, chefe de polícia do Distrito Federal, vindo o relatório a ser publicado em suplemento ao Diário Oficial de 23 de dezembro de 1904.

Aliás, é mister lembrar a Lei nº 1.152, de 5 de janeiro de 1904, que, no artigo 1º, § 20, dispôs:

“Não podem a justiça sanitária, nem as autoridades judiciárias, quer federais, quer locais, conceder interditos possessórios contra atos da autoridade sanitária, exercidos rationie imperii, nem modificar ou revogar os atos administrativos, medidas de higiene e salubridade por ela determinadas a nesta mesma qualidade. FIca salvo à pessoa lesada as perdas e danos que lhe couberem, perante a justiça federal, de autoridade sanitária, tiver sido ilegal e promover a punição, se houver sido criminosa. Em caso de desapropriação, esta se fará segundo a Constituição e as leis respectivas”.

Por certo, o ministro Pedro Lessa fez crítica com relação a esse dispositivo legal, pois “permite que um funcionário administrativo, um agente do Poder Executivo, sem recurso para autoridade judiciária alguma, prive injustificável, absurda, caprichosa ou criminosa que seja a ordem da autoridade sanitária, esta, segundo a lei, deve ser cumprida, para depois se processar criminalmente a autoridade arbitrária e criminosa e pedirem-se perdas e danos (Rev. de Dir., volume 17, pág. 114).

No mesmo voto, sustentava o insigne juiz a inconstitucionalidade do dispositivo, em face das garantias outorgadas à propriedade pelo art. 72, 17 §, da Constituição de 1891.

Antes, em 1902, a Lei nº 939, em seu artigo 16 estatuiu:

“Não podem as autoridades judiciárias, quer federais quer locais, modificar ou revogar as medidas e atos administrativos, nem conceder interditos possessórios contra atos do governo municipal, exercidos ratione imperii”.

Com o Código Civil, cujos artigos 499, 501 e 506 não fazem restrição alguma à proteção possessória, cessou essa lei de ser vigente.

Em menos de uma semana a oposição ao presidente Rodrigues Alves lançaria a Liga contra a Vacina Obrigatória. Organizava-se a revolta popular que contaria com o apoio dos positivistas, misto de filosofia e religião secular muito influente na época, sobretudo entre militares. Até Rui Barbosa discursava contra a vacina.

Em 1907 a febre amarela estava erradicada do Rio (em sua forma urbana a doença desapareceria do Brasil em 1942). No surto seguinte de varíola, em 1908, a população correu para os postos de vacinação -como faz agora com a febre amarela.

IV – CONCLUSÕES

É caso, pois, de suspender aquela medida liminar concedida pelo desembargador Paulo Rangel que põe em risco uma medida administrativa de saúde pública além dos limites previsíveis para a Administração.

A Procuradoria Geral do Município (PGM) foi ao STF após o presidente do Tribunal de Justiça do RJ se declarar incompetente pra analisar o pedido, segundo o que foi informado pelo G1RJ.

No pedido feito ao STF, a PGM argumenta, por exemplo, que a lei municipal está”amparada nas evidências relacionadas à eficácia das vacinas, e na avaliação dos espaços de potencial transmissão do vírus.

A Procuradoria Geral do Município do Rio (PGM) protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) o pedido de suspensão da liminar que suspendeu o “passaporte da vacina no Rio”. Segundo a prefeitura, entre os argumentos utilizados é que o decreto municipal está amparado em “evidências relacionadas à eficácia das vacinas e na avaliação dos espaços de potencial transmissão do vírus”.

Para a Procuradoria, manter a decisão do desembargador Paulo Rangel representa uma “ameaça à segurança jurídica, à ordem administrativa e à saúde pública”.

Creio que o pleito será bem sucedido. A uma, porque os argumentos apresentados pelo desembargador Paulo Rangel têm mais uma feição política do que jurídica; a duas, porque há risco grave e ameaça à saúde e à ordem administrativa caso a medida prossiga em sua eficácia.

Veio a notícia de que o ministro Fux, presidente do STF, aceitou o pedido da prefeitura do Rio e restabeleceu, na tarde desta quinta-feira, a “eficácia plena” do decreto municipal que estabelece o passaporte da vacina na cidade.

Disse o presidente do STF em acertada decisão:

“DEFIRO a liminar, para suspender a decisão proferida no Agravo de Instrumento (..), em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de modo a restabelecer a plena eficácia do Decreto nº 49.335, de 26 de agosto de 2021, do Prefeito do Rio de Janeiro, até ulterior decisão nestes autos. Comunique-se com urgência o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro”, decidiu o presidente do STF .

A decisão também suspende uma liminar concedida que desobrigava o Clube Militar e o Clube Naval do Rio de Janeiro a pedirem a comprovação vacinal para acesso de seus sócios. O ministro Fux ordenou que as partes sejam notificadas e pediu vistas para o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República sobre o tema.

Na França, o Tribunal Constitucional já havia reconhecido a proporcionalidade da medida do passe sanitário.

A medida que se discute e que vem do direito comparado, está amparada pela razoabilidade e pela proporcionalidade.

A razoabilidade é vista na seguinte tipologia como informa Humberto Ávila (Teoria dos princípios, São Paulo, Ed. Malheiros, 8ª edição, pág. 152): a) razoabilidade como equidade: exige-se a harmonização da norma geral com o caso individual; b) razoabilidade como congruência: exige-se a harmonização das normas com suas condições externas de aplicação; c) a razoabilidade por equivalência: exige-se uma relação de equivalência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona.

Em resumo, do que se tem da doutrina no Brasil, em Portugal, dos ensinamentos oriundos da doutrina e jurisprudência na Alemanha, extraímos do princípio da proporcionalidade, que tanto nos será de valia para adoção dessas medidas não prisionais, os seguintes requisitos: a) da adequação, que exige que as medidas adotadas pelo Poder Público se mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos; b) da necessidade ou exigibilidade, que impõe a verificação da inexistência de meio menos gravoso para atingimento de fins visados; c) da proporcionalidade em sentido estrito, que é a ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido para constatar se é justificável a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos.

A medida não impõe um pesado ônus da sociedade, ao contrário se concilia com os ditames da solidariedade social.

Sobre ele afirmou a ministra Cármen Lúcia que o direito à saúde coletiva se sobrepõe aos direitos individuais. “A Constituição não garante liberdades às pessoas para que elas sejam soberanamente egoístas”, disse.

Vem a mente a conclusão sábia de Roberto DaMatta: “O direito de não se vacinar é moralmente equivalente ao direito de pular de um abismo.”

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado