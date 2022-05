Para falar sobre a democratização do compliance, é preciso anteceder: chegamos até aqui porque muitas pessoas (ousaria até dizer que a maioria em uma empresa) não sabem exatamente o que a área faz ou para que funciona… Certa vez ouvi uma analogia com dinossauros como tentativa de explicar o impacto do tal ‘departamento de conformidades’. Ali entendi a impressão geral, as pessoas sabem que o compliance existe mas enxergam com o viés de ser algo antigo, burocrático e engessado, que só contempla aspectos jurídicos. É compreensível, afinal é o setor é responsável por adequar as organizações às novas legislações no que diz respeito à ética, transparência, proteção de dados e código de conduta —assuntos que exigem algum nível de complexidade e aprofundamento.

Apesar da breve análise ainda ser condizente com o dia-a-dia das empresas, algo está mudando, e rápido. O Compliance tem assumido uma posição fundamental na construção de ambientes de trabalho atrativos e verdadeiramente inclusivos. Conforme a sociedade se movimenta para alcançar alguma melhora nos índices de desigualdade e discriminação, no universo corporativo as organizações correm para acompanhar os passos, e não deveria ser diferente. É aqui que profissionais de conformidade entram com estratégias e táticas para garantir que os esforços relacionados a ações afirmativas, de ética e inclusão caminham de acordo com a legislação e os melhores costumes, cobrados pela população.

A atual (e devida) preocupação com indicadores ESG, reforça a importância da democratização do Compliance. Que essa “roupagem de dinossauro” seja descartada para que pessoas colaboradoras de todas as áreas entendam o que é, o que faz o departamento e possam colaborar para a manutenção das melhores práticas. Para isso, é necessário a desconstrução da ideia de que a área é apenas um processo burocrático e construir a o caminho para que seja propulsor de mudanças positivas que resultam em uma cultura organizacional de confiança, inclusão e equidade.

Inclusive, uma das ferramentas mais presentes em estratégias de compliance é o uso de treinamentos e palestras antiassédio, anti corrupação, discriminação e outros tipos de conduta. Mas para que um treinamento seja eficiente, todas as pessoas precisam sentir, em algum grau, que entendem e colaboram com o que está sendo ensinado.

Como democratizar

Um Compliance democratizado é capaz de garantir que as ações e estratégias irão chegar a todas as pessoas independente de setor ou área. Esta é a virada de chave para que programas de compliance sejam realmente efetivos. É mais fácil uma cultura organizacional ser transformada a muitas mãos, por toda empresa, do que por poucas mãos em uma única área.

A linguagem usada em ações de compliance é um fator decisivo no processo de democratização. A partir daqui, o “juridiquês” perde espaço e precisa ser eliminado. O foco é adotar uma comunicação fácil de ser compreendida por qualquer pessoa. Os temas precisam ser abordados de forma que todos e todas possam participar das discussões e sentir que serão levados a sério. Percebe como a inclusão começa nessa etapa?

Os treinamentos também não devem se limitar apenas a conceitos técnicos, regras e punições. As pessoas têm facilidade em entender como suas ações afetam umas às outras com exemplos práticos. Um bom ponto de partida é dialogar sobre os riscos e consequências reais que as equipes podem evitar como afastamento por burnout, desgastes com processos e até quadros de depressão. Traduzir regras de conduta em comportamentos humanizados aproxima quem escuta. Gestão e lideranças têm papel fundamental nessa etapa, e precisam incentivar a participação e interação em treinamentos e conversas que a área propõe.

O uso da tecnologia é uma estratégia que pode ser usada para que a área vá além da conformidade legal. Vivemos em contato constante com soluções tecnológicas para realizar tarefas simples e outras complexas, relacionadas ou não ao trabalho. Ao incluir tecnologia e inovação nos processos, o Compliance é capaz de tornar a participação das pessoas colaboradoras mais interativa. Dessa forma, a familiaridade com os temas aumentam. Além disso, um benefício em conjunto com essa aproximação, é o avanço na capacidade de gerenciar informações e analisar dados que oferecem maior visibilidade de problemas e pontos de atenção.

Assuntos relacionados à ética organizacional impactam positivamente todas as áreas de uma empresa e precisam ser do interesse de cada uma delas. Com esse fim, os temas de compliance precisam ser integrados de forma estratégica e presente nos processos. Para democratizar esse entendimento, as melhores abordagens deixam claro como cada um desses temas e ferramentas de conformidade, como o código de ética, canal de denúncia e treinamentos, influenciam na eficiência das equipes, na reputação e credibilidade da companhia.

É pertinente a qualquer organização que o compromisso ativo na luta contra problemas de comportamento e discriminação seja evidente. Combater o assédio, a corrupção e a desigualdade não é uma tarefa simples para nenhuma das partes envolvidas, desde gestão até pessoas em cargos operacionais. Oferecer canais efetivos de conversas abre espaço para que relatos, angústias e dúvidas sobre o dia a dia na organização cheguem de forma transparente ao Compliance. Uma comunicação empática, fácil de ser compreendida e que deixe claro a seriedade da empresa diante de desvios éticos, funciona como guia do funcionamento da cultura organizacional naquele espaço. O resultado positivo é consequência de uma comunicação capaz de gerar confiança nas pessoas colaboradoras,

Vale ressaltar que uma comunicação democrática sobre os processos aplicados pelo compliance, desempenham a função de guiar stakeholders na relação com a organização. Portanto, processos e práticas em evidência a todas as partes envolvidas com o fluxo de funcionamento de uma organização, também garantem melhores práticas para a gestão de parceiros terceiros.

Abrir espaço para discutir a democratização da área de Compliance para que seus programas se tornem efetivos, é um grande passo para o processo de inovação do setor. Esses avanços geram resultados diretos e estruturais em camadas da sociedade que vão além do mercado de trabalho. Convém o entendimento de que empresas têm responsabilidade diante da formação social do nosso país e profissionais de Compliance precisam estar em dia com as melhores práticas para garantir que o caminho a ser percorrido esteja de acordo.

*Rafaela Frankenthal é cofundadora e CEO da SafeSpace