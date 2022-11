A defesa do comércio exterior legal

Logo no início do ano, foi dado o sinal de alerta para as consequências nefastas sobre a retirada do ar do sistema SISCORI (no ar, desde 2007), que aconteceu em dezembro de 2021. O sistema é de gestão da Receita Federal, e possibilitava aos segmentos da sociedade civil organizada, acompanharem e monitorarem, mês a mês, as importações que chegavam ao nosso país; uma excelente ferramenta que também auxiliava no encaminhamento de denúncias relacionadas às operações aduaneiras suspeitas de fraudes e que causam prejuízos de milhões de reais ao erário.

Naquela ocasião revelamos a nossa surpresa (e até mesmo inconformismo) com a repentina retirada do ar de um sistema que tão bem auxiliava na cooperação da sociedade civil com a Receita Federal na busca de um ambiente competitivo, equilibrado e leal. Não conseguimos identificar as razões para o desligamento de um sistema tão fundamental e eficiente.

As justificativas trazidas pela Receita Federal, em um primeiro momento, davam conta que já haveriam outros sistemas implementados, que geravam os mesmos resultados do sepultado SISCORI, o que questionamos, pelo fato de não se tratar de um fato real. Em um segundo momento, após pressão de importantes segmentos representativos da nossa economia, foi dito, pela Receita Federal, que a retirada do ar do SISCORI se deu porque seria possível, pelo sistema existente, identificar o nome do importador de determinada mercadoria, o que é vedado pelas regras do sigilo fiscal. Ou seja, em vez de aperfeiçoar o que estava funcionando bem, o desligaram.

Mesmo após diversas reuniões com a Receita Federal, nas quais ficou bastante evidente o descontentamento dos mais variados setores da economia, que ofereceram alternativas para minimizar a possibilidade dos riscos apresentados, a decisão de retirada do ar do SISCORI, infelizmente foi mantida, com a promessa da Receita Federal criar uma outra ferramenta que possibilitasse a divulgação das informações relativas às importações, sem os riscos de um potencial cruzamento de informações, que pudesse identificar o importador.

Infelizmente, a promessa da Receita Federal não se concretizou, e a sociedade civil organizada convive, há mais de longos 10 meses, com um verdadeiro apagão de informações, fato este que certamente somente beneficia os importadores ilegais, que agora, plainam em verdadeiro céu de brigadeiro, uma vez que os setores produtivos da nossa sociedade não dispõem de informações fidedignas para realizar denúncias à Receita Federal, prejudicando a defesa de interesses comuns ao erário e aos setores produtivos nacionais, ambos prejudicados por quem pratica irregularidades em seus processos de importação.

Coincidentemente, notamos um enorme recuo nos números referentes às apreensões de produtos nas zonas aduaneiras, seja por subfaturamento e subvaloração, desvio de classificação fiscal, falta de homologação das agências regulamentadoras, falsificação, etc. Representantes do setor produtivo deixaram de ser chamados às unidades da Receita Federal para fornecerem informações que pudessem acarretar na apreensão de mercadorias ilegais.

A comunicação da Receita Federal, com alguns setores da economia, no que diz respeito às suspeitas de práticas aduaneiras ilícitas, passou a ser quase que inexistente, o que significa um enorme retrocesso. E mais: prejuízo irreparável para muitos setores da economia, que passaram a ficar órfãos de informações e totalmente vulneráveis às práticas concorrenciais desleais, que tanto lesam o nosso país. A cooperação dos setores produtivos com o poder público, que vinha sendo feita desde 2007, foi abruptamente interrompida e não reestabelecida.

A competitividade dos nossos setores produtivos está sendo duramente prejudicada, enfraquecendo os necessários mecanismos de controle, contrariando as melhores práticas internacionais. Estão sendo anulados avanços consolidados em 14 anos de experiência, que ampliaram a necessária transparência e controle aduaneiros.

A imediata reativação do Sistema SISCORI da RFB se impõe, para assegurar à indústria nacional o acesso às informações detalhadas das operações de comércio exterior brasileiro, promovendo sempre a defesa da legalidade em cooperação com as autoridades aduaneiras.

Entendemos que ainda é momento para que seja reparado este grande equívoco e seja restaurada a transparência das informações, fortalecendo o ambiente de concorrência mais justo, reativando o tão saudoso SISCORI. Essa é a legitima expectativa dos setores produtivos brasileiros.

*Edson Vismona, advogado, presidente do Instituto Brasil Legal e do Instituto ETCO, foi secretário da justiça e da defesa da cidadania do Estado de São Paulo

*Márcio Gonçalves, advogado, presidente do Instituto do Capital Intelectual, diretor da Associação Brasileira de Licenciamento, foi secretário executivo do CNCP – Conselho Nacional de Combate à Pirataria – CNCP