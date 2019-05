A decisão que pesca a lagosta do Supremo Juíza federal Solange Salgado, do Distrito Federal, afirmou que itens do edital de até R$ 1,1 milhão 'destoam sobremaneira da realidade socioeconômico brasileira' e configuram um 'desprestígio ao cidadão brasileiro que arduamente recolhe seus impostos para manter a máquina pública funcionando a seu benefício'; leia o despacho