A decisão que mira Roberto Giannetti

A Operação Zelotes, investigação sobre irregularidades cometidas junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), abriu nesta quinta-feira, 26, sua 10ª fase. São investigadas sete pessoas e duas empresas.

Roberto Gianetti da Fonseca é amigo de longa data do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) e ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior no governo FHC. O economista era um dos colaboradores da campanha política do ex-governador à Presidência.

COM A PALAVRA, A PARANAPANEMA

“A Companhia tampouco seus administradores ou gestores atuais foram alvo ou notificados oficialmente. A Companhia repudia quaisquer atos de ilegalidade e conta com rigorosas políticas de controle e conformidade, que têm sido permanentemente aprimoradas.”