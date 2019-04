A decisão de Gilmar que mantém tramitação da reforma da previdência na Câmara

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou pedido liminar para suspender a votação do parecer da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. O Mandado de Segurança foi movido pelo deputado federal Aliel Machado Bark (PSB-PR). A sessão estava prevista para esta terça, 23. Para o ministro, uma intervenção no debate nesse momento seria “prematuro” e uma ingerência indevida do Poder Judiciário no Congresso Nacional.

