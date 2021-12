A cultura do crime e o crime em ação

“Posso passear sozinha de madrugada na rua sem constrangimento ou medo. Sinto-me tranquila e segura”. Esta é uma afirmação de uma brasileira que mora numa cidade europeia escrevendo para sua amiga que reside numa metrópole em nosso país.

Esta é a síntese do processo ideal de vivência que o cidadão precisa ter para que a sociedade se desenvolva de forma pacifica e progressista.

Se a existência humana carrega em si mesmo aquele sentimento exposto por Guimarães Rosa, “viver é perigoso”, cabe ao Estado através de seus órgãos e ferramentas inscritos na Constituição assegurar o que podemos denominar o “espirito da tranquilidade” necessário para o indivíduo e a coletividade viverem e conviverem de forma harmônica, nos limites da contingencia jade per si, vulnerável e frágil, perante a natureza.

Para atingir este ideal urge entre todas outras medidas e posicionamentos objetivos verificar as formas insidiosas através das quais o crime tanto organizado como o selvagem, trabalham para “normalizar” seu atentado ao Direito e à integridade pessoal, manipulando Internet, mídia, meios de comunicação e arte.

O deboche e os valores morais avacalhados por atitudes, aparentemente, libertárias tentam, por exemplo, associar o uso abusivo do álcool, o tráfico de drogas, a pornografia sem limites, inclusive com atentados à mulher, à criança, em “obra estética libertária”.

O fenômeno se generaliza de tal maneira que o comportamento cívico do cidadão e até o simples cumprimento da Lei passa a ser encarado como síndromes de ingenuidade ou idiotia. Isto começando até no pátio da escola em que o moleque atrevido na safadeza é endeusado e o aluno estudioso ridicularizado como “nerd”. O perfil masculino é o brigão que substituem as palavras pelos palavrões, o malandro, o perfil feminino a menina sem limites que se identifica com uma espécie ambígua de objeto de bandido e sujeito numa caricatura do autentico feminismo, ou seja, paradoxalmente, a própria “mulher do malandro”.

O sucesso financeiro à qualquer custo como objetivo de superação dos esforços naturais de trabalho, dedicação ao estudo, disciplina, respeito ao ritmo, forma e movimento orgânico de construção é alimentado pelos péssimos exemplos de corrupção nas instâncias condutoras do “modus operandi” da nação.

Ficar atento a este mapeamento sórdido da “cultura do crime” não significa nenhuma forma de censura à liberdade de expressão ou manifestação de arte.

Pelo contrário a proteção dos mais vitimados pela violência criminosa é uma forma de assegurar uma democracia em que o Direito à segurança é cláusula pétrea para evitar a falência do Estado e com ela, o gangsterismo.

*Flavio Goldberg, advogado e mestre em Direito

*Tentene-coronel Valmor Racorti, chefe da Assessoria Militar da Prefeitura de São Paulo