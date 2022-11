A cultura da corrupção

Findo o processo eleitoral que movimentou o debate público nos últimos meses, novas premissas político-filosóficas hão de ordenar as decisões estatais no quadriênio que terá início. Coloca-se, no entanto, problema de primacial importância a ser de logo enfrentado, que diz com a necessidade de recuperação de um capital social apto a estabelecer um ciclo positivo nas relações econômicas e sociais.

De fato, a perspectiva de que a primazia ética na condução da coisa pública tenha perdido terreno com a erosão institucional que temos testemunhado, pode ter importância para além dos simples efeitos materiais e econômicos daí derivados, espraiando suas consequências para o campo individual de tomada de decisões econômicas vindouras.

É dizer, com o inequívoco diagnóstico de que a segurança jurídica se encontra fragilizada e que as recompensas materiais no seio social estão sendo distribuídas de forma assimétrica em benefício de uma elite que capturou o Estado, importantes atores sociais podem repensar seu papel no ciclo de gerador de riquezas, impondo um ciclo recessivo ao País.

Com efeito, como advertia Platão em as Leis, um forte senso de dever é inequívoco fator dissuasivo da corrupção, sendo certo que baixos níveis de corrupção se configuram como elemento chave para o desenvolvimento humano de qualquer País. No entanto, quando se observa que a prioridade para o comportamento honesto e correto impõe elevados custos individuais, inaugura-se aí um vicioso ciclo que tão marcadamente tem acompanhado a nossa história, no qual a desonestidade é premiada em prejuízo do comportamento virtuoso.

Como nos adverte o ganhador do Prêmio Nobel Amartya Sen, o modo como as pessoas se comportam se atrela frequentemente à percepção do comportamento geral, despontando daí o argumento de que “os outros também fazem” como a principal justificativa para a inobservância das regras jurídicas, o que traz como consequência o correlato esfacelamento da solidez de um capital social de respeito mútuo.

Não há dúvidas de que a prevalência do comportamento corrupto, da malandragem e do jeitinho, em especial nos postos elevados, tem efeitos que vão para muito além das potenciais perdas econômicas geradas pela ineficiência na tomada de decisão estatal, sendo o estabelecimento de uma base cultural frágil e individualista a mais marcante e deletéria.

O fato é que. encarado o atual momento histórico, a perda de credibilidade institucional do Estado em seus postos mais elevados, bem como a falta de decoro de relevantes atores, infelizmente as perspectivas não são das mais alvissareiras.

*Leonardo Bellini de Castro é promotor de Justiça – MPSP e mestre em Direito pela USP

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Acesse aqui todos os artigos, que têm publicação periódica