A cultura brasileira e a banalização do canal de denúncias

Nos últimos anos, a integridade corporativa passou a ser um ponto de atenção para empresas de diferentes setores econômicos. Com a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) – que prevê a responsabilização objetiva, no âmbito civil, administrativo e até mesmo criminal, de empresas que praticam atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira –, as organizações passaram a dar mais atenção às ações praticadas por funcionários e demais colaboradores. As consequências imediatas disso foram a implementação de programas de compliance, a elaboração de códigos de ética bem estruturados e a criação de canais de denúncias eficazes para evitar eventuais adversidades com o público e até mesmo com o governo.

Os riscos de não ter um programa de integridade são os mais diversos e vão desde perdas monetárias até impactos negativos na imagem da empresa perante stakeholders. Além disso, uma infração à Lei Anticorrupção pode significar multas que variam de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa infratora, que ainda corre o risco de ser proibida de receber doações, incentivos e subsídios de órgãos públicos.

No atual cenário de pandemia, com a implementação do teletrabalho e do home office como medida de contenção para a disseminação do vírus, torna-se mais complexo o controle contra atos ilícitos e mais debilitada a cultura ética da empresa, visto que seus colaboradores estão mais distantes da rotina e da essência da companhia. Com isso, várias ferramentas acabaram perdendo seu propósito, dado que as formas de fiscalização são menos ativas no âmbito do trabalho remoto. Por outro lado, os canais de denúncia foram menos afetados e ganharam até mais força neste cenário, já que basta o colaborador, cliente ou fornecedor se sentir à vontade para, anonimamente, denunciar o ilícito por meio de canais virtuais.

O canal de denúncias é uma das principais ferramentas para minimizar riscos e garantir a adequação dos programas de integridade e de compliance. No entanto, é fundamental que este recurso tenha seu objetivo principal garantido: receber informações sobre eventuais irregularidades de forma ordenada, sigilosa e adequada. A banalização da ferramenta, por meio de denúncias com conteúdo falso, leviano e malicioso, dificulta o trabalho da equipe de investigação, atrapalhando a apuração dos fatos que realmente representem riscos à organização. O canal de denúncias tampouco deve ser utilizado como um veículo de comunicação ou como um call center.

No Brasil, essa trivialização pode ser justificada por um componente cultural em que a curiosidade pela vida privada ganha destaque. Segundo sociólogos, a “fofoca depreciativa” surge em caráter coletivo de opiniões sobre rejeições com relação a preconceitos, discriminação e crenças de um determinado grupo, tendo um teor corrosivo e desestabilizador da imagem de um indivíduo. Portanto, no momento em que funcionários passam a utilizar o canal para denúncias irrelevantes, sem fundamento ou apenas com o intuito de prejudicar outro colaborador, acabam prejudicando a confiança do sistema.

Apesar do eventual uso equivocado, o canal de denúncias – juntamente ao código de ética e a profissionais capacitados – continua sendo uma das ferramentas mais eficazes do programa de compliance e uma das melhores opções para manter a organização em conformidade com leis e regulamentos. O recurso é tão bem aceito pelas corporações que, segundo a pesquisa “Maturidade do Compliance no Brasil”, realizada pela KPMG, 91% dos entrevistados afirmam ter um canal de denúncias nas suas empresas. Além disso, quase 50% das companhias com canais de denúncias detectam fraudes com mais frequência, de acordo com o Report of the Nations 2020, elaborado pela Association of Certified Fraud Examiners.

A correta implementação de um canal de denúncias é capaz de detectar de forma rápida uma eventual prática de atos ilícitos e que sejam contrários às políticas da companhia, além de promover a manutenção da ética nas relações de trabalho, contribuir com a proteção à imagem da organização frente ao seu público e medir a eficácia dos programas de integridade e de compliance. A ferramenta também colabora com o fortalecimento da cultura de compliance dentro da organização e com a melhoria do clima organizacional, já que empresas que seguem os preceitos éticos passam mais segurança aos seus colaboradores, aumentando a satisfação. Além disso, é uma ótima forma de prevenir e reduzir casos de assédio dentro do ambiente corporativo.

A implementação de programas de integridade e compliance com um canal de denúncias eficiente é uma das melhores formas de adequar a organização às melhores práticas corporativas e fortalecer sua reputação no mercado. Entretanto, é importante destacar que a eficácia da ferramenta depende da adoção de procedimentos que garantam a confiança do sistema, o sigilo do delator e a atuação ativa da empresa na resolução dos fatos.

*Anna Paula Carvalho é sócia da área de Compliance do escritório Souto Correa Advogados