A crise da pandemia da covid-19

Uma breve análise histórica e o potencial ajuste jurídico à ineficiência de mercados

Por Thomas Magalhães

O ar é de jargão, mas não se pode negar que estamos passando por um momento único na história

da humanidade. A Pandemia da Covid-19, é a maior crise, desde a Segunda Guerra Mundial, e afeta

nossa saúde, vida social e econômica de uma maneira nunca presenciada pela sociedade.

Existem diversos aspectos humanos que ainda vamos enfrentar ao longo da Crise Covid-19 e seus

consequentes reflexos.

De imediato, já são visíveis impactos econômicos que terão como consequência futuras implicações

jurídicas a serem desenvolvidas. Com isso, podemos inclusive verificar soluções positivas para o

desenvolvimento de nossa sociedade.

Mas vou iniciar analisando grandes crises pelas quais passamos, seus efeitos e os remédios que elas

nos propuseram. Como a Crise de 1929, ou o Crash de Wall Street; a Bolha da Internet dos anos

2000; e ainda a Crise do subprime de 2008.

Apesar dessas crises serem de amplo conhecimento e impacto histórico, em todos os casos, apesar

das datas que mais lembramos, demorou em média de 01 a 02 anos para que o mercado de ações

atingisse a sua mínima, ou seja, o bottom line de negociação das ações após os impactos

desastrosos que assustaram a sociedade.

A Crise de 29 até hoje é lembrada como a quinta-feira negra, já a Crise da Bolha da Internet

aconteceu a divulgação dos dados econômicos negativos americanos nos anos 2000; e a Crise do

Subprime a falência do Lehman Brothers em 2008.

Ainda, em cada uma das crises acima, a sociedade as enfrentou e criou alicerces jurídicos para que,

em momentos futuros, o estado e a sociedade tivessem remédios que pudessem evitar ou mitigar

impactos de crises semelhantes.

Decorrente da Crise de 20, podemos verificar o Glass-Steagal Act que criou as bases de um sistema

financeiro moderno (criação do Federal Reserve, segregação das atividades bancárias, dentre

outros); na Bolha da Internet, como um dos fatores, tivemos a publicação do conjunto de medidas

legislativas americanas entendidas como Legislação Sarbanes-Oxley, onde foram criadas métricas

para auditoria unificada; enquanto na Crise Subprime, foi implementada a Legislação Dodd-Frank, a

qual vem tentando executar uma melhor supervisão bancária (apesar das grandes “armas de

destruição em massa” que ocasionaram essa crise ainda padecerem de regulação, os derivativos).

Mas voltemos a falar sobre a Crise Covid-19.

Às vésperas da eclosão nacional da Crise Covid-19, o Brasil vivia um momento de ingresso de novos

investidores na bolsa de valores em razão da perspectiva de alta de mercado e em contrapartida das

taxas de juros brasileiras se aproximarem da realidade mundial.

Em questão de semanas o mercado de ações atingiu sua mínima surpreendendo a todos, inclusive

os investidores inexperientes e novatos no mercado de ações. Assim, diferentemente das crises

acima exploradas e analisando o indicador do mercado de ações atual, a Crise Covid-19 é realmente

abrupta.

O Bear Market não perdoa e esse “Bear” veio com uma força e agilidade de um touro. Para aqueles

que não sabem do conceito de Bear Market (Mercado de Baixa – Urso) e Bull Market (Mercado de

Alta – Touro), o Bull Market é o mercado touro, da alta das ações, um mercado ágil e com relação a

posição de ataque do touro que é como uma “cabeçada de baixo para cima”. Enquanto o Bear

Market é um mercado “baixista”, o mercado do urso, um mercado moroso e com uma força brutal,

sendo o ataque do urso uma “patada que vem de cima para baixo”.

Enfim, sentimos os primeiros impactos no mercado de ações e agora vemos efeitos relevantes na

economia real e os remédios que a sociedade irá desenvolver para sobrevivermos a essa Pandemia

que impactou o globo.

Nos atemos a realidade econômica brasileira e potenciais remédios jurídicos que possamos construir.

Com a velocidade que essa crise impactou a nossa economia, cresceu a insegurança jurídica em

razão dessa nova situação vivida por todos. Havendo a necessidade da imposição feita por nossas

entidades governamentais, sobre o afastamento social e a necessidade de algumas atividades de

parar seu funcionamento para que não haja aglomerações de pessoas, o relacionamento privado foi

abalado e com isso diversas relações de direito.

A primeira grande questão que deve ser levantada é a do caso fortuito ou de força maior e do

impacto que estes causam nas hipóteses de inadimplemento contratual.

Em 20 de março, o Congresso acatou a decretação da calamidade pública, data esta vista como

fundamental para a nova diretriz do relacionamento legal entre as partes face a pandemia. Deste

decreto, diversos projeto de lei estão em discussão para regular este período que vivemos e com

isso mitigar impactos que as pessoas têm vivido (ex. Projeto de Lei n° 1179, de 2020 que dispõe

sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no

período da pandemia do Coronavírus).

Ainda, debates que por muito tempo estavam parados por falta de interesse político social voltaram a

ser discutidos com força total. Como a legalidade de assembleias empresariais virtuais, regularidade

do voto à distância, facilidade na constituição de “startups”, flexibilização da legislação de

recuperação judicial, flexibilização da legislação trabalhista, dentro outros.

Não podemos esquecer das medidas infralegais que têm dado agilidade para que a segurança

jurídica do estado democrático de direito, como recomendações do Conselho Nacional de Justiça,

para a suspensão dos prazos judiciais e o deferimento destas recomendações pelos respectivos

tribunais. Assim como determinações do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores

Mobiliários quanto a maior eficiência de seus mercados regulados.

Méritos ainda devem ser discutidos no futuro quanto a relevância do sistema único de saúde no

Brasil e como a centralização de dados de pacientes é um agente fundamental no combate a uma

pandemia, além da discussão de um embrião de renda universal que pode vir a surgir deste “bolsaCovid-19” que o governo federal implementou a população.

Enfim, estamos voando em meio a uma tempestade, tentando tocar o trem de pouso do nosso avião

à uma pista coberta de gelo que não havia programação de aterrissagem. O direito é a construção

social de uma sociedade durante um determinado período temporal e hoje os tempos são de ajustes

rápidos e o direito deverá acompanhar as necessidades dessa sociedade.

*Thomas Magalhães Gibello Gatti Magalhães, sócio-fundador do escritório Magalhães & Zettel Advogados