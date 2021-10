A CPI da Covid-19 e a ação penal privada subsidiária da pública

Como ação penal devemos entender o pedido para que o Judiciário se pronuncie sobre o mérito da causa e aplique o Direito Penal objetivo, seja absolvendo, condenando, desclassificando a infração ou julgando extinta a punibilidade.

Hoje não mais se aceita a tutela privada, como outrora era possível. A vingança privada deixou de existir e só o Estado tem o dever de punir. Essa punição é efetivada por intermédio do Direito Penal, que possui o Processo Penal como seu veículo impulsionador. O pedido para que haja a punição é feito por meio da ação penal.

A ação penal poderá ser pública, que se divide em pública incondicionada e condicionada à representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça. E, também, privada, que pode ser exclusiva ou subsidiária da pública, que, na realidade, é pública, mas promovida pelo ofendido em situação excepcional expressamente prevista em lei.

O Ministério Público é o titular da ação penal pública (art. 129, I, da CF) e, em regra, só ele poderá movimentar a máquina judiciária e pleitear a condenação de alguém pela prática de alguma infração penal dessa natureza. Exceção a essa regra é a ação penal privada subsidiária da pública.

Em regra, toda ação penal é pública incondicionada (art. 100, caput, do CP). Quando o tipo penal nada disser, a ação penal será pública incondicionada e poderá ser movida pelo Ministério Público sem necessidade de manifestação da parte ofendida.

Devido à gravidade da infração, o Estado delegou ao Ministério Público o dever de promover privativamente a ação penal pública incondicionada, não se perquirindo do ofendido se deseja ou não a punição do ofensor.

Os crimes mais graves previstos na legislação se processam mediante ação penal pública incondicionada. Alguns delitos, quando expressamente previstos na norma legal, podem se processar mediante representação ou ação penal privada. No primeiro caso, o Ministério Público depende de autorização do ofendido ou de seu representante legal para propor a ação penal pública, ao passo que para o segundo caso, o próprio ofendido ou seu representante legal, por meio de advogado, promoverá a ação penal, cuja peça inicial recebe a denominação de queixa-crime.

Nos crimes contra a honra praticados em face do Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, haverá necessidade de requisição do Ministro da Justiça para que o Ministério Público possa promover a ação penal (art. 145, parágrafo único, 1ª parte do CP). A requisição também é necessária quando o crime for praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do território nacional (art. 7º, § 3º, b, do CP). Assim, como ocorre com a representação, a requisição é condição de procedibilidade da ação penal, sem a qual o Ministério Público não poderá promovê-la.

A ação penal privada subsidiária da pública será proposta pelo particular quando houver inércia do Ministério Público (art. 100, § 3º, do CP) em promover a ação penal pública. A possibilidade passou a ser prevista na Constituição Federal como direito individual (art. 5º, LIX, da CF).

Portanto, quando o membro do Ministério Público for inerte, ou seja, não oferecer denúncia, não determinar a realização de diligências ou não promover o arquivamento do inquérito policial no prazo legal, poderá o ofendido ou seu representante propor a ação penal privada subsidiária da pública, ocasião na qual o membro do Ministério Público intervirá como fiscal da lei (art. 100, § 3º, do CP).

Tem sido propalado pela imprensa que integrantes da CPI da Covid-19 pensam na hipótese de propor ação penal privada subsidiária da pública se o Procurador-Geral da República não o fizer, promovendo o arquivamento das investigações realizadas pela comissão por algum motivo.

Cuida-se de verdadeira aventura e heresia jurídica, posto que essa modalidade de ação penal somente pode ser proposta se o membro do Ministério Público se omitir dentro do prazo previsto em lei para que tome alguma medida, dentre elas a promoção de arquivamento ou determinação de novas investigações. Assim o fazendo não há inércia do Órgão Ministerial e, por isso, absolutamente incabível a propositura da ação penal subsidiária da pública.

Quem define se a ação penal pública será promovida é o Ministério Público e não a parte ofendida. E, no caso de ação penal de competência originária do Supremo Tribunal Federal, como nas investigações por crimes cometidos por parlamentares federais e pelo Presidente da República, sequer há possibilidade de revisão pelas Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Nem mesmo a Suprema Corte pode obrigar o Procurador-Geral da República a oferecer denúncia, a quem cabe acolher a promoção de arquivamento das investigações, mesmo que não concorde com os fundamentos apresentados.

Enfim, só mais uma barbaridade jurídica pretendida pela CPI da Covid-19.

