A cordialidade canadense

A palavra cordial deriva do latim cor (coração) ou cordis (que vem do coração). Uma pessoa cordial também pode ser definida como afetuosa, terna, sensível, benévola, carinhosa enfim, alguém que se comunica a partir do coração. Cordialidade é algo que tem nos faltado, especialmente em tempos de tanta polarização.

Estou passando uns dias em Toronto. A cidade é muito bonita e localiza-se bem ao sul do país, às margens do lago Ontário. A sua marca registrada é o skyline, repleto de prédios de aço e vidro nas mais surpreendentes formas. Além, é claro, da imponente CN Tower, a estrutura mais alta do ocidente.

É uma das cidades mais multiculturais e cosmopolitas do mundo. Quase 50% dos seus residentes pertencem a grupos de minorias. Encontra-se nas ruas uma profusão de indianos, árabes, filipinos, chineses, entre outros tantos. São mais de duzentas origens étnicas distintas.

É claro que, para gostar do Canadá, é preciso não ter ojeriza ao frio. Por mais que tudo seja preparado para as baixas temperaturas, o inverno é longo e rigoroso. Existem, quase que literalmente, duas cidades distintas. Uma no inverno e outra, completamente diferente, no verão. As temperaturas variam de -20°c a +30°c. Nesta época de verão no hemisfério norte, os canadenses simplesmente “enlouquecem”. A vida da cidade se dá às margens do lago Ontário com as suas belas marinas, calçadões, anfiteatros, arenas, parques e praças. O povo sai todo para as ruas a fim de aproveitar os poucos meses de calor. É bonito de ver!

Mas, o que tem me agradado por aqui, é a sensação de segurança e, mais ainda, a educação e a cordialidade. Toronto é considerada a sexta cidade mais segura do mundo, sendo a número um das Américas. Pode-se caminhar, tranquilamente, a qualquer hora da noite. Outro dia, estacionei o carro numa garagem onde não havia cancela na entrada e ninguém responsável pelo lugar. Incrédulo, descobri que era necessário pagar numa máquina, antecipadamente, pelo tempo que o carro ficaria estacionado. Nenhuma fiscalização. Apenas a consciência e a educação do povo. Nada mais.

Já com relação à cordialidade, estou muito impressionado. Logo no primeiro dia, entrei num ônibus de linha com dez dólares canadenses. O motorista, muito educado, explicou que era necessário ter um bilhete ou o valor exato para pagar a passagem (nunca houve cobrador de ônibus por aqui). Como, por estar desavisado, não possuía nenhum dos dois, ele permitiu que eu fizesse a viagem sem pagar. Dias depois, no metrô, me dirigi a um guichê para comprar o bilhete. A funcionária, gentilmente, não só indicou o local das máquinas mas também, vendo que eu era forasteiro, saiu do seu posto e me orientou, passo a passo, em como fazer a compra. Já estive em muitas cidades grandes mundo a fora e, posso afirmar, que a cordialidade não é uma característica facilmente encontrada em funcionários de metrô. Aliás, nunca vi um metrô mais limpo e bem cuidado. Mais um ponto para Toronto.

O Canadá, por ser tão multicultural, é considerado o país mais tolerante do mundo. Tem um dos menores índices de corrupção do planeta e oferece um dos mais altos níveis de qualidade de vida aos seus cidadãos. Está entre os países com melhor nível de distribuição renda; estabilidade econômica e politica; excelência do sistema educacional e qualidade da saúde pública.

Educação, cordialidade, tolerância e respeito ao dinheiro público. Seria este o nosso caminho?

*Fernando Goldsztein, empresário. Fundador, www.mbinitiative.org