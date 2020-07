A contribuição do STF para aprimorar a Justiça do Trabalho

O ministro Gilmar Mendes proferiu uma decisão, em caráter liminar, que pode ser um marco para o direito trabalhista no país, no sentido de corrigir distorções que prejudicam a segurança jurídica e o ambiente de negócios –uma situação que gera consequências negativas para trabalhadores e empregadores.

A discussão da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58 (ADC 58) é sobre o índice de correção para os processos trabalhistas. De forma correta, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 27 de junho, a suspensão de todas as ações que tenham tido alguma decisão baseada em correção monetária pelo Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo (IPCA-E) e indica que o correto seria usar a Taxa Referencial (TR).

A liminar foi solicitada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (Consif) e ganhou o apoio das confederações nacionais da Indústria (CNI) e do Transporte (CNT). No pedido, a Consif alegou que o uso do IPCA é inconstitucional e contra o que foi institucionalizado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que determina o uso da TR. Segundo a Consif, o uso do IPCA defendido por entidades sindicais –e frequentemente deferido por juízes em processos de conhecimento ou de execução– figura como causa de enriquecimento sem causa por parte dos trabalhadores. Já para os empregadores, isso poderia acarretar possível endividamento sem causa.

A decisão do ministro impede “a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR”. No texto em que concedeu a liminar, ele ainda afirma que “deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão [de sábado] agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações”. O ministro esclarece que a decisão não impede que os trabalhadores recebam valores que lhes são devidos.

Como esperado, foi forte reação no meio jurídico. O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu reconsideração, alegando que a decisão impediria a consolidação de uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e acarretaria uma busca por suspensões de execuções em andamento, uma vez que os magistrados trabalhistas praticamente ignoram a TR desde 2017. Outras entidades, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também atacaram a decisão.

Apesar de não reconsiderar a decisão, o ministro atendeu o pedido subsidiário da PGR, para que as ações possam prosseguir, normalmente, com aplicação da TR e, caso a ADC não venha a ser acatada pelo STF, com a validação do IPCA. Aqui, vale lembrar que o próprio ministro Gilmar Mendes decidiu, anteriormente, pela suspensão das ações cujo índice baseava-se no IPCA.

A decisão liminar inaugura um período de discussões que pode culminar, finalmente, com a correção de distorções históricas alimentadas por decisões da Justiça do Trabalho em desacordo com a legislação e que causam enorme prejuízo para o ambiente de negócios no Brasil e para o mercado de trabalho. Dado o momento de crise vivido pelo país, esse tipo de correção, pelo Tribunal que orienta a aplicação da lei por todo o sistema Judiciário, é muito bem-vinda.

*Márcio Messias Cunha é advogado em Goiás e mestrando em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).