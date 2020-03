A Constituição Federal acima das ideologias

É em momentos difíceis que os verdadeiros líderes se sobressaem, chamando as autoridades e a massa à razão e repudiando o incentivo ao caos, ao desgoverno e à destruição das instituições democráticas. Espera-se que, neste momento de acirramento da disputa ideológica, esse papel de liderança seja exercido pelos chefes dos Três Poderes da República, que devem ser “independentes e harmônicos entre si”.

É nesse contexto que diversos setores da sociedade cobraram do presidente da República, chefe do Executivo, explicações sobre o compartilhamento de uma convocação para um ato contrário ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso.

Justamente do STF e do Congresso têm partido iniciativas de valorização do diálogo como forma de equacionar os conflitos que pairam sobre a República, por meio das manifestações equilibradas de seus presidentes e também do trabalho cotidiano de ambas as instituições, com o esforço de seus integrantes. Do STF e do Congresso saíram, por exemplo, decisões fundamentais para criar, no país, as condições necessárias para a superação da crise –uma plataforma de campanha do atual governo, destacando a autorização para o desinvestimento em empresas de economia mista.

O tribunal mais importante do Brasil tem se debruçado sobre questões como a nova economia e questões fiscais. Já o Congresso criou as condições necessárias para a aprovação da Reforma da Previdência e constrói o ambiente político para aprovar as importantes reformas administrativa e tributária, apesar de o governo não ter uma base parlamentar sólida.

Espera-se que a atuação do Judiciário e do Legislativo inspire a superação das dificuldades experimentadas pelo Executivo. É preciso que os Três Poderes estejam alinhados com relação a impedir que o debate ideológico e as diferenças políticas contaminem discussões técnicas ou que as matérias políticas sejam feitas sem o salutar diálogo democrático.

A melhor síntese sobre o desgastado ambiente político e social do Brasil dos últimos anos foi feita, de forma involuntária, na cena em que um senador da República avançou com uma retroescavadeira sobre um quartel tomado por policiais amotinados – e que responderam à investida com tiros à queima-roupa. É preocupante que, após mais de 3 décadas de promulgação da Constituição Federal, ocorra um episódio de disputa política em que todos os envolvidos afrontem a lei máxima do país, assumindo o risco de atentar contra a vida do próximo.

O abandono da razão e o reiterado desrespeito às leis e às instituições têm atravancado as discussões sobre soluções para os graves problemas do Brasil. Ganha sobrevida, dessa forma, a nefasta polarização ideológica entre simpatizantes da direita e da esquerda, uma divisão que, apesar de não refletir a estrutura social do país, atrapalha a superação dos entraves que assolam a nação.

A grande necessidade do Brasil, no cenário da política nacional, é que os atores relevantes atendam um chamado à razão. Só assim o Estado poderá, finalmente, começar a trabalhar para resolver os problemas do Brasil real, que é aquele distante dos gabinetes de Brasília e que tem 12 milhões de desempregados, 13,5 milhões vivendo na extrema pobreza e mais empresas fechando do que abrindo todos os anos.

Tudo somado, segue atual e pertinente o alerta de Dante Alighieri, na Divina Comédia: “Os lugares mais sombrios do Inferno são reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral”.

*Francisco Caputo, ex-presidente da OAB-DF, é advogado e conselheiro federal da OAB pelo Distrito Federal