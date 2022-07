A confissão como circunstância atenuante 2

1. No dia 9/4/2020, o autor deste artigo publicou, no site da Escola Superior de Advocacia de São Paulo – ESA/SP – o artigo intitulado ‘A confissão como circunstância atenuante’, no que sustentou, sinteticamente, que:

4. É patente que o enunciado da Súmula 545/STJ violenta, de forma direta, ostensiva, frontal e deliberada, o art. 65, III, d, CP. Isso ocorre porque a cabeça do artigo utiliza o advérbio ‘sempre’, que significa em todo tempo; a toda hora; perpetuamente ou eternamente; de um modo contínuo; em que há continuidade; constantemente ou continuamente.

5. Nesse sentido, a cláusula inicial da Súmula 545/STJ, ao assentar que ‘quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador’, contraria o caput do art. 65, CP, que, como já mencionado, faz uso do advérbio ‘sempre’, sem, contudo, fazer qualquer ressalva, ou restrição, ou condicionamento, ou distinção. Merece destaque, assim, que a lei — o CP — nem mesmo indiretamente, exige, para a incidência e a aplicação dessa atenuante, que a confissão — que pode ser simples ou qualificada —, tenha sido utilizada para a formação do convencimento do juiz [é elemento absolutamente neutro, então, relativamente à aplicação da atenuante da confissão, repita-se, a cláusula reveladora de que ‘quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador]. Dado que:

Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. [2]

2. Ao concluir o estudo, o subscritor deste artigo assentou que:

10. Soma-se a isso tudo, ademais, que, a cláusula segundo a qual ‘quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador’ é de dificílima verificação objetiva. A extrema subjetividade do enunciado, então, impede, caso a caso, o controle da legalidade do seu uso, por parte do Poder Judiciário. É que esse verbete sumular pode abrir campo propício, conforme a hipótese, para todos os tipos de abusos[8]. À medida que converte uma obrigação legal — imperativa, portanto e, que, por óbvio, escapa ao critério da disposição — em ato judicial meramente discricionário, regido pelos critérios da conveniência e da oportunidade. [‘Administrativização’ do Direito Penal ! ?].

11. Além disso, a Súmula 545/STJ não esclarece o que acontece se a confissão, apesar de ter poder, claramente, ter sido utilizada, em potência, para o convencimento do julgador, não o for, porque o magistrado a colocou de lado, hipertrofiando, no ponto, qualquer outro fundamento. Hipótese na qual, é claro, a atenuante também não seria aplicada, mantendo-se o castigo, por conseguinte, sem qualquer diminuição.

12. Não é demasia assinalar, consequentemente, a necessidade de a Súmula 545/STJ ser imediatamente cancelada. Por que mais do que negar vigência — dar como revogado —, esse enunciado contraria o art. 65, d, CP. Nessa mesma linha de entendimento, o item 55 da Exposição de Motivos n. 211 do Código Penal, de 9 de maio de 1983:

55. […] Beneficia-se, como estímulo à verdade processual, o agente que confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, sem a exigência, em vigor, de ser a autoria “ignorada ou imputada a outrem”.

3. Essa tese também constou no livro do autor “Dogmática Penal Por Artigos”, Kindle/Amazon.

4. Pretendeu-se demonstrar, portanto, que a norma consubstanciada no art. 65, III, d, CP [3], tem de ser interpretada e acionada, pelo Estado-Juiz, de forma linear. Partindo-se, decerto, por primeiro, do seu sentido literal; ou seja, do texto escrito, tal como posto, no Código Penal, sem qualquer achega – achega que, por definição, ademais, é sempre estranhíssima e impertinente ao texto legal –, por parte do intérprete. Texto escrito, esse, que – e é bom [re] lembrar esse ponto fundamental – não contém nenhuma ressalva, no tocante à incidência da atenuante, considerado o confessor: é bastante, assim, ao reconhecimento da atenuante que o flagranteado, o suspeito, o investigado, o indiciado, confesse, perante a autoridade, policial ou judicial, a autoria do crime. À diferença, todavia, do que diz a malfadada Súmula 545/STJ:

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

5. Com base nesse enunciado sumular, diversas pessoas deixaram de ter as suas penas atenuadas, na segunda fase da dosimetria penal. Inclusive perante os tribunais superiores. De modo a se fazer pertinente, no caso, o apelo – isso se as respectivas condenações já transitaram em julgado [‘processos findos’] –, ao CPP, que determina, no ponto, o seguinte:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após.

6. Se as condenações ainda não transitaram em julgado, a atenuante poderá ser reconhecida – e aplicada – mediante as vias recursais próprias. Sem descartar, é claro, o uso, sempre possível, no particular, do habeas corpus. Na Constituição federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

7. Conforme noticiado, hoje – 7/7/2022 –, no site do STJ, [o] Juiz sempre deve reduzir a pena quando houver confissão do réu, define Quinta Turma:

Em decisão unânime que alterou sua jurisprudência, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, como prevê o artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal –independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. [4]

8. A ementa do acórdão proferido no julgamento, por unanimidade, pela Quinta Turma do STJ, do Recurso Especial 1.972.098/SC [2021/0369790-7], diz o seguinte:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, “D”, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.

2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular.

3. O art. 65, III, “d”, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.

5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.

6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral).

7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais.

8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.

9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei.

10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”.

9. Aí está a pá de cal: – no campo da aplicação da pena, o reconhecimento e a incidência da atenuante da confissão, expressamente prevista no art. 65, III, d, CP, na segunda fase da dosimetria da pena [5], independe – ou melhor, nunca dependeu, como sempre articulado, e demonstrado, pelo autor deste artigo – da utilização, pelo julgador, dessa circunstância atenuante, emanada da lei penal material, para a formação do seu convencimento:

Em suma: o Estado que dá ao réu um benefício com seu Poder Legislativo no primeiro momento da individualização da pena para induzi-lo a confessar e, uma vez confessado o crime, o retira com seu Poder Judiciário, quando efetivamente impõe a pena em concreto, viola a boa-fé objetiva, por praticar comportamentos contraditórios. Essa contradição surpreende o jurisdicionado que confiou no primeiro comportamento estatal (o legislativo), frustrando a expectativa inicialmente gerada e colocando-o numa situação que, fosse antevista pelo acusado, talvez o motivasse a não confessar. [6]

