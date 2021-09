A cidade e a fusão de horizontes

As cidades possuem camadas sobrepostas de tempo. Nelas civilizações se movem e constroem suas histórias. Por ser o local onde o “ Mundo mais se move e os homens também”, estabelecendo relações, a Cidade, então, se configura como o local por excelência da Educação.

Cidade e Natureza constituem o principal e mais oportuno discurso contemporâneo. A reflexão sobre como, para quem e por que temos construídos cidades em confronto direto com as pré-existências naturais das águas, das florestas e dos animais, é a mais urgente pauta de reflexão para políticos; investidores; especialistas e principalmente todos nós, a população que vive o cotidiano da vida urbana.

Temos nos demonstrado incapazes de desenhar e construir uma cidade inclusiva. Parece um paradoxo, pois a ideia de cidade é indissociável da ideia de inclusão, participação e igualdade para todos.

Inventamos esse fantástico artefato para a troca de bens materiais e espirituais, como o convívio, o encontro, e a solidariedade.

Quais motivos, a não ser os do egoísmo humano das posses sem limite, nos levam a continuar reproduzindo um sistema equivocado de ocupação dos espaços pré-estabelecidos e existentes antes de nós aqui chegarmos.

O espaço sempre foi dado pela natureza e para todos. Ao o dotarmos de infraestruturas públicas e coletivas o identificamos com qualidades para o uso privado. Na escala humana do caminhar ele deveria ter sido usado como bem público e social.

Fizemos as cidades e elas só existem em relação direta de dependência com o campo. É o campo que possui as bases materiais e físicas para a produção dos alimentos de sobre existência das cidades. Campo e cidade são binômios constituintes da mesma equação: – Civilização.

No entanto, usamos os espaços do Campo, como áreas periféricas, para instalar populações economicamente mais frágeis, em condições de extrema vulnerabilidade. Pessoas que gastam de maneira triste até 50% do seu dia em deslocamentos absurdos.

A ideia de periferia e centro é, portanto, completamente equivocada e discriminatória.

As cidades foram feitas de erros e acertos. Devemos admitir que muito mais temos errado do que acertado em nossas tentativas, se quisermos melhorar.

Planos diretores e teses acadêmicas não faltam. No entanto, nos demonstramos incompetentes na construção dos espaços públicos, basta refletirmos o que significa caminhar e tentar encontrar espaços públicos para o convívio da Cidade na pandemia.

Abdicamos da beleza. Fizemos muita construção e pouca arquitetura, como nos falava o mestre Lúcio Costa, ou como nos ensina Z. Bauman – as cidades contemporâneas são áreas de descarga para os produtos mal feitos e deformados da fluida sociedade moderna.

Para sairmos deste “círculo vicioso”, e superarmos a forma exploratória de uso e ocupação do solo, herdada de nosso passado colonial, e construirmos uma cidade mais bela e digna para todos, é necessário entendê-la como local de “fusão de horizontes”, e não buscarmos soluções apenas locais para problemas gerados globalmente.

Vontade política associada a competências técnicas/multidisciplinares, em conexão democrática com a população, por certo geraram mudanças, no tempo, que não pode ser apenas o tempo de um mandato político.

Tempo, vontade política democrática, e competências múltiplas, associados a compreensão de que “as cidades são físicas e espaciais”, possuem topografia, ventos e nelas se caminham ao sol.

Rios e árvores, não são nossos inimigos, não é necessário e prudente, continuarmos poluindo as águas e “deitando” e queimando as florestas, pois além de ser um erro econômico, nelas habitam civilizações maravilhosas, animais e árvores a nos ensinarem que o único caminho possível, se quisermos desviar da rota de colisão que estamos, é o compartilhamento. Na natureza só sobreviveu quem aprendeu a compartilhar, como esclarecem, os estudos da Ciência Botânica atual. Não foi o mais forte o que se adaptou, como pensávamos desde Darwin, mas sim os que constituíram-se solidariamente em uma inteligência coletiva. A natureza, nos faz refletir, pois nós também somos ela.

Temos de aprender a desenhar e construir nossas cidades, sobre novos paradigmas, como uma inteligência múltipla e generosa, onde todos possam viver de maneira inclusiva e justa.

*Ciro Pirondi, arquiteto, diretor da Associação Escola da Cidade e membro do Movimento SP Inclusiva