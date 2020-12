A Carteira Digital de Trânsito é o melhor app de governo.

Estava voltando para casa depois de levar os filhos à escola. Ao final de uma rua, blitz do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, que é dos mais rigorosos do Brasil em termos de fiscalização e aplicação de multas. Um dos agentes de trânsito naquela operação sinaliza para que eu encoste o veículo. Ao aproximar-se da minha janela, a tradicional abordagem para apresentar documento do veículo e a habilitação para dirigir. Pego meu telefone celular, abro o app da Carteira Digital de Trânsito e apresento ao agente. Este, com um telefone celular, escaneia o QR da CNH e, em seguida, pede que eu mostre o documento do veículo. No mesmo aplicativo, selecionei o CRLV e ele, mais uma vez, escaneou o código ali apresentado e consultou a situação do veículo. O tempo total dessa abordagem foi de três minutos.

Noutra oportunidade, fui notificado da existência de uma multa por dirigir acima da velocidade em via no centro de Brasília. A infração, os formulários para indicar possível condutor diferente do titular do veículo e as ofertas para reconhecer a autoria do ato e pagar os valores com descontos de até 40% estavam ali, na palma da mão.

Os exemplos vivenciados e narrados por mim neste texto justificam o nome do aplicativo.

Anteriormente chamada de CNH Digital, mera versão eletrônica da habilitação, a agora Carteira Digital de Trânsito é um serviço completo, simples, disponível e pouco burocrático prestado ao cidadão. As recentes alterações no Código de Trânsito Brasileiro a partir da sanção presidencial da lei 14.071, de 13 de outubro de 2020, vão ao encontro da modernidade do serviço. A partir de abril de 2021, aqueles que forem habilitados a conduzir veículos automotores poderão optar pela versão física ou digital da CNH.

Quem nunca passou pela situação de tomar conhecimento de uma multa após todos os prazos possíveis para defesa e descontos estarem esgotados?

Quantas abordagens de trânsito levavam 15, 20 ou até 30 minutos?

E o documento do carro que nunca chegava pelos correios?

A CDT resolveu todos esses e outros percalços e otimizou a execução das normas de trânsito nas abordagens ocorridas nos estados e municípios brasileiros. Se existe uma coisa que ninguém deixa de levar hoje em dia para qualquer lugar é o smartphone, por isso a chance do usuário da Carteira Digital de Trânsito deixar em casa sua CNH ou seu CRLV é muito pequena.

Além disso, os usuários do app serão notificados quando da proximidade do vencimento de suas habilitações e da existência de recall para veículos, funcionalidade muito importante. De acordo com o portal de serviços da CDT, cerca de 43% dos chamamentos de recall no Brasil, hoje, não são atendidos, o que representa elevado risco à vida.

Assim como os aplicativos de localização e georreferenciamento e os de transporte, a CDT é imprescindível para quem quer uma vida no trânsito mais conveniente e descomplicada.

A Carteira Digital de Trânsito é o melhor app de governo.

Se você ainda não tem a sua, recomendo que a providencie agora, ao fim da leitura deste breve artigo.

*Edmar Araujo, presidente executivo da Associação das Autoridades de Registro do Brasil (AARB). MBA em Transformação Digital e Futuro dos Negócios, jornalista, especialista em Leitura e Produção de Textos. Membro titular do Comitê Gestor da ICP-Brasil