A caminho do quartel Ex-presidente está sendo transferido na tarde desta segunda, 13, da sede da Polícia Federal para uma sala de Estado Maior do Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar de São Paulo, por ordem da juíza Caroline Figueiredo, da 7.ª Vara Federal do Rio, no âmbito da Operação Descontaminação, desdobramento da Lava Jato que atribui ao emedebista o papel de líder de organização criminosa