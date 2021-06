A busca pela imagem ideal em tempos de pandemia: uma nova onda

O Brasil é um dos países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo. De acordo com levantamento divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês), organização global que congrega cirurgiões estéticos de 110 nações, em 2019 o país respondeu por 13,1% do total de procedimentos, seguido dos Estados Unidos, com 11,9%.

Não fossem as circunstâncias geradas pela pandemia de Covid-19, manteríamos esta performance ascendente também em 2020. Neste primeiro semestre de 2021, no entanto, os sinais de recuperação são perceptíveis. Verifica-se um aumento de quase 50% na procura por procedimentos estéticos, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Com a alta dos procedimentos estéticos/cirúrgicos é preciso ter muita cautela na hora de tomar decisões. A busca por profissionais qualificados e bem referenciados é extremamente importante. Procedimentos apressados e desnecessários podem resultar muitas vezes em um grave problema, até mesmo comprometendo a saúde do paciente. Deve-se buscar a melhoria estética sem prejuízos funcionais e sem estigmatizações. Por isso, é importante levar em conta a saúde, a beleza e a real necessidade da realização de uma cirurgia para evitar-se arrependimentos.

Em tempos de pandemia e home office, vivemos o efeito zoom. A busca pelo termo “rinoplastia” apresentou um aumento de 4.800% nas plataformas de busca do Google, superando lipoaspiração como procedimento estético mais procurado em 2020.

O desenvolvimento das técnicas e a possibilidade da recuperação pós-cirúrgica em casa, por conta do trabalho remoto, também contribuíram para o crescimento do interesse por esse tipo de procedimento. Se já era notória a busca por uma aparência melhor e mais atraente, os novos tempos regidos pelo contato virtual determinam, mais do que nunca, uma nova onda pela busca da harmonia ideal!

*Eduardo Sucupira, cirurgião plástico. Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC) e da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Membro internacional da American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS). Mestre e Doutor pelo Programa de Cirurgia Translacional da Escola Paulista de Medicina pela Universidade Federal de São Paulo