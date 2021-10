A Black Friday 2021 está chegando! Veja dicas para preparar seu e-commerce

Dos grandes aos pequenos, a Black Friday se tornou a principal data do e-commerce brasileiro. Os consumidores buscam promoções e descontos vantajosos, e as lojas que souberem atender a essa demanda certamente terão resultados melhores. Os dados da última edição em 2020 mostram a força desse evento. Apenas na sexta-feira o faturamento foi de R$ 3,1 bilhões, com 4,6 milhões de pedidos segundo dados da Ebit/Nielsen. A questão é que não basta esperar a data chegar e acreditar que as vendas automaticamente irão subir. É preciso preparar o e-commerce e otimizar sua estrutura para alcançar os resultados desejados. Confira algumas dicas importantes para isso:

1 – Otimize a plataforma de e-commerce

O bom desempenho da Black Friday depende da capacidade da plataforma de e-commerce em atrair os consumidores e suportar a alta demanda. Portanto, é fundamental que a solução esteja otimizada para alcançar mais visibilidade nos portais de busca – quanto mais a loja virtual aparecer nas primeiras posições, maiores as chances de elevar o tráfego e, consequentemente, as conversões. O ideal é procurar uma plataforma já desenvolvida com foco em SEO e anúncios pagos para melhorar essa exposição.

2 – Faça anúncios pagos

O tráfego orgânico é importante, sem dúvida, mas é preciso potencializar as visitas à loja virtual, principalmente durante a semana da Black Friday. O recomendado é promover campanhas de anúncios pagos, principalmente com promoções chamativas e bons descontos, para chamar a atenção das pessoas que pesquisam na web. Com isso, é possível aumentar as vendas e as visitas nos dias mais importantes, reforçando a estratégia de marketing.

3 – Conte com as redes sociais

A divulgação da loja virtual na Black Friday não depende apenas do tráfego orgânico nos mecanismos de busca. As redes sociais devem entrar no planejamento de comunicação antes e até mesmo durante a data de compra! Afinal, os consumidores estão conectados às mídias sociais o tempo todo em busca de produtos, serviços, informações e, claro, descontos! São importantes ferramentas em uma estratégia omnichannel. Assim, utilize todos os canais preferidos por seu público, como Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, etc.

4 – Crie páginas específicas para Black Friday

Uma tática bastante interessante para aumentar a divulgação do e-commerce e aumentar as vendas é a criação de páginas específicas sobre a Black Friday. São as populares landing pages, tão comuns em estratégias de marketing. A empresa pode criar páginas exclusivas para seus produtos, outras destacando as principais promoções, as condições especiais de pagamento, frete e até os descontos e cupons. Essa tática potencializa o tráfego e o trabalho de SEO, e o ideal é buscar plataformas que já oferecem essa possibilidade às marcas.

5 – Não descuide da gestão

Por fim, é importante ter em mente que a Black Friday é o período com maior tráfego e número de pedidos no e-commerce. A quantidade de pedidos transacionados é muito grande, e o negócio precisa encontrar um jeito de acompanhar todo esse movimento. A gestão é parte fundamental para o sucesso da loja durante a data. Para facilitar, a plataforma de e-commerce deve contar com diversas funcionalidades que possibilitem ao empresário acompanhar todas as informações financeiras.

*Luan Gabellini é sócio-diretor da Betalabs