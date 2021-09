A apresentação do comprovante de vacinação pelos empregados e a LGPD

As empresas estão, gradativamente, retomando as suas atividades presenciais, à medida em que, paralelamente, avança a vacinação dos cidadãos contra a Covid-19. Diante do cenário de obrigatoriedade do empregador em garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para seus trabalhadores, já vem se discutindo sobre a possibilidade de compelir os empregados a imunizarem-se. Agora, em face da LGPD, surge um outro questionamento: será possível exigir do empregado a apresentação do comprovante de vacinação, que contém dados pessoais sensíveis deste trabalhador?

O artigo 7º da LGPD prevê as hipóteses em que o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado, compreendendo, entre outras: (i) quando do fornecimento de consentimento pelo titular; (ii) quando da utilização para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; (iii) para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros; e (iv) quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

O consentimento do empregado quanto à apresentação do certificado de vacinação pode comportar questionamentos, pois historicamente se verifica a presunção de nulidade da manifestação de vontade do trabalhador pela Justiça do Trabalho, em razão da desigualdade existente entre os polos da relação de emprego, em que o empregado é parte hipossuficiente. Quanto à utilização dos dados para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, ainda não pode ser a justificativa utilizada pelos empregadores, pois não há expressamente previsão legal ou regulatória neste sentido.

A seu turno, a exigência de apresentação do certificado de vacinação pode ser considerada necessária à proteção da vida e da saúde do trabalhador e dos demais colaboradores da empresa, podendo-se cogitar o enquadramento de tal exigência nesta previsão da LGPD.

Incumbindo ao empregador, por lei, a garantia de um ambiente de trabalho seguro e saudável aos seus empregados, exigir a apresentação do certificado de vacinação comportaria aceitação para este fim. Vale relembrar que, inclusive, o MPT destacou, em Guia Técnico sobre Vacinação da Covid-19 lançado neste ano, que é responsabilidade dos “empregadores, juntamente com o Poder Público, cumprirem o plano nacional de vacinação, e adotarem as medidas necessárias para a contenção da pandemia, seja com medidas individuais ou coletivas”.

Assim, a exigência de apresentação da carteira de imunização do trabalhador, neste momento de tentativa de contenção da pandemia, é forma de buscar a “proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros” e, até mesmo, poderia ser vista como necessária para atender aos interesses legítimos do empregador e da sociedade em geral. Todavia, esta última hipótese excetua os casos em que “prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais”, não sendo a mais indicada.

Tem-se, portanto, como possível exigir a apresentação da carteira de vacinação dos colaboradores da empresa, com base na previsão da LGPD sobre a proteção à vida e à incolumidade física do titular ou de terceiros. O empregador, entretanto, deve limitar as finalidades de uso dos dados constantes no certificado de vacinação (dados pessoais sensíveis, de saúde) apenas à proteção da segurança e saúde dos seus trabalhadores, não podendo ser utilizados para quaisquer outros fins.

*Ana Carolina Petrucci, sócia trabalhista do Feijó Lopes Advogados. Diretora da Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas no Rio Grande do Sul (SATERGS). Mestre em Direito, com ênfase em Direito do Trabalho, e especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho