A aposta ‘phygital’ e abordagens que realmente fazem a diferença para o cliente

Não é de hoje que se escuta falar em phygital. Entretanto é, no mínimo, curioso testemunhar como esse termo ganhou força nos últimos anos e principalmente depois de todas as transformações no ambiente de negócios devido à pandemia.

Para relembrar o conceito, vale a pena olhar o contexto: cresceu exponencialmente a demanda por great customer experiences (aquelas experiências que são, de fato, marcantes na vida do cliente). E isso não aconteceu isoladamente. A verdadeira hecatombe do digital na última década também é digna de apreciação – leve em conta as restrições de circulação dos últimos 15 meses, e o impacto é ainda maior. Pense em quantos pagamentos você fez online recentemente; ou se usou smart devices por comando de voz; como realizou uma pesquisa de compras… teríamos infinitos exemplos aqui.

A essência de phygital é a combinação ideal entre físico (physical) e digital, para oferecer uma imersão jamais vista, uma experiência aprimorada. Isso se aplica à realidade de diversas áreas e é o diferencial competitivo, que incentiva empresas a reimaginar suas ações. O caso do setor bancário, onde atuo como CEO da operação brasileira de um grupo internacional, é ligeiramente particular e extremamente fascinante.

Muito antes de a pandemia afetar as experiências pessoais dos consumidores, mudanças significativas na forma como os clientes interagem com as instituições financeiras já estavam em andamento. Aposto que você conhece alguém que cedeu aos apelos de serviços de fintechs, que, de fato, simplificaram alguns processos antes complexos de transação, priorizando telas e uma nova forma de se comunicar. Os grandes bancos também aprenderam a lição e passaram a investir na simplificação. Entre a base e a ponta da pirâmide de influência do setor, há diversas outras marcas tentando captar tendências para solucionar problemas de um jeito poderoso. Como se destacar em meio a tanta concorrência?

Arrisco alguns palpites. A vontade do consumidor de mesclar o on e o off parece sólida o suficiente para que, mesmo com o aumento dos recursos digitais, não se dispense o atendimento pessoal – que atende a necessidades que as pessoas nem lembravam que tinham. Ainda mais quando falamos de finanças, um mercado bastante específico e regulamentado. Aquele olho no olho faz a diferença, não? A diferenciação se dá justamente aí: oferecer o phygital renovado; o melhor dos mundos. Volto a dizer que, no setor financeiro, em especial, a junção de ferramentas digitais e vantagens práticas do atendimento presencial tem capacidade de elevar a proposta de valor de uma instituição.

Transformação phygital

A boa notícia vem agora: os pilares de uma transformação phygital requerem esforços factíveis para empresas de todos os níveis e portes: compreender e sanar as necessidades primárias dos clientes; antecipar dores a fim de facilitar jornadas; é ter alguém que saiba quem é o cliente, que entenda as suas necessidades e as de sua empresa. Essa humanização é bem sucedida quando o cliente não fica falando somente com máquinas ou pessoas diferentes cada vez que tem uma dúvida ou necessidade.

Para começar, não deve haver competição entre canais – a companhia deve ser encarada como um organismo integrado e omnichannel. Parece óbvio, mas às vezes, não se entrega o básico. Acesse o site da instituição e encontre informações rasas sobre produtos e serviços, um canal de atendimento online que demora a responder. Que tal analisar, com um pouco de distanciamento, os dados que sua empresa já possui? Isso ajuda a identificar rapidamente pistas poderosas que podem lhe dar uma boa noção do que seus usuários estão procurando e como você está cumprindo essas expectativas.

No ponto de atendimento físico, nada é mais frustrante do que uma consultoria despreparada ou desinteressada. Precisamos nos lembrar de fornecer experiências de valor e confiáveis – uma oportunidade inestimável de usar sua presença física para fazer os clientes se sentirem ouvidos, apoiados e confiantes de que têm uma equipe local (e uma outra online) para ajudá-los a alcançar seus objetivos, juntos.

Uma organização não se torna phygital do dia para a noite. É uma estratégia que exige avaliação, comunicação, estrutura, aprimoramento e resposta constante ao mercado – que pode estar lotado, com uma concorrência feroz, mas ainda é capaz de identificar e recompensar a execução de ideias que realmente fazem a diferença na jornada do cliente.

*Ana Cristina Tena, CEO do Travelex Bank